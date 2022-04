Habeck zurückhaltend bei Datum für Kohle-Embargo

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat sich zurückhaltend zu einem möglichen Importstopp für russische Kohle geäußert. In den Beratungen über ein weiteres Sanktionspaket der Europäischen Union (EU) gegen Russland werde auch über die Kohle geredet, sagte Habeck am Dienstag vor Journalisten in Berlin. Deutschland reduziere bereits schrittweise seine Abhängigkeit von Kohle-Importen aus Russland. "Insofern war immer die Maßgabe, dass wir im Herbst frei von russischer Kohle sein können", sagte Habeck. "Wir werden mit der EU-Kommission darüber reden, wie sich das Ganze in einem Sanktionspaket wiederfinden kann und was die anderen Partner dazu sagen." In einer Unterrichtung des Ministeriums für den Wirtschaftsausschuss des Bundestages heißt es, bei einem kurzfristigen Ausfall der russischen Kohle-Importe drohten nach kurzer Zeit Abschaltungen einzelner Kraftwerke.



Zu einem möglichen Datum für ein Kohle-Embargo wollte sich Habeck nicht äußern. Es gebe einen abgestimmten Weg mit den EU-Partnern unter Federführung der EU-Kommission. "Und ich finde es ärgerlich genug, dass dieser Weg schon wieder öffentlich breitgetreten wird", sagte Habeck. "Es ist klug, ein Paket zu beschließen und dann Öffentlichkeitsarbeit zu machen, und nicht erst Öffentlichkeitsarbeit zu machen und dann in die Paketverhandlungen einzusteigen."

In dem Ministeriums-Bericht für den Ausschuss heißt es, bei einem sofortigen Lieferstopp für russische Steinkohle könne es "nach wenigen Wochen zu Kohleknappheit kommen". Dies könnte zur Abschaltung einzelner Kraftwerke führen, weil Vorräte an den Kraftwerken und zwischengelagerte Steinkohle in den Häfen für etwa vier bis sechs Wochen reichten: "Nach einem Verbrauch der Vorräte wären voraussichtlich einzelne Kraftwerke abzuschalten." (Reuters)