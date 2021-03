Bund und Länder steuern auf eine Verlängerung des Lockdowns bis nach Ostern zu. Ein erstes Entwurfspapier für den Corona-Gipfel lässt aber das genaue Datum noch offen.

„Die Länder werden ihre Landesverordnungen entsprechend anpassen und bis zum [XX. April 2021] verlängern“, heißt es in dem Länderentwurf, der dem Tagesspiegel vorliegt.

Dabei handelt sich um den Entwurf der SPD-regierten Länder, in den Vorüberlegungen des Kanzleramts eingeflossen sind. Das ganze Wochenende über laufen Abstimmungsschalten.

Da Ostern am 4./5. April stattfindet und vor allem zu viele Osterreisen wegen der steigenden Corona-Zahlen verhindert werden sollen, wird mit einer Verlängerung bis Ende der Osterferien gerechnet.

Zudem sollen die Schnelltests gerade in Unternehmen schnell ausgeweitet werden. Bisher stemmt sich die Wirtschaft gegen Testpflichten.

Am Montag kommen Angela Merkel und die Länderchefs per Videoschalte zusammen, um über die Coronamaßnahmen zu beraten.

Noch strittig ist laut dem Entwurf die große Frage der Osterurlaube, der Punkt ist geklammert. Ins Spiel kommt hier das Konzept des „kontaktarmen Urlaubs“. Dies umfasse Beherbergungen und Übernachtungen, bei denen eigene sanitäre Anlagen genutzt und Essen über Selbstversorgung organisiert werden könne.

Die drei Küstenländer Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen fordern zudem in einem gemeinsamen Vorstoß, auch in Deutschland unter strengen Rahmenbedingungen einen „kontaktarmen Urlaub“ zu ermöglichen. Nur innerhalb des eigenen Bundeslandes soll Urlaub in Einrichtungen mit Selbstversorgung und eigenen sanitären Anlagen möglich sein, zum Beispiel in einer Ferienwohnung, einem Ferienhaus oder in einem Wohnmobil/Wohnwagen. Voraussetzung dafür sei ein negativer Antigen-Test kurz vor der Anreise. Es könnte hier also nach den jüngsten Äußerungen von Ministerpräsidenten zu regionalen Lösungen kommen; zumindest dort, wo die Infektionszahlen niedrig sind.

Verschärfung für Mallorca Reisende .

Mit Blick auf die vielen startenden Mallorca-Reisenden ist eine deutliche Verschärfung geplant: "Reisen, insbesondere Urlaubsreisen ins Ausland müssen unabhängig von Inzidenzen im Zielland mit einer epidemiologisch gebotenen Quarantäne und einer Testpflicht vor Rückreise und bei Einreise in die Bundesrepublik Deutschland verbunden sein", wird betont.

Das bedeutet: Auch bei Nicht-Risikogebieten soll es nun Testpflichten und Quarantäne geben, was solche Urlaubsreisen deutlich komplizierter macht. In Regierungskreisen wurde dies am Sonntag zum Teil scharf kritisiert, da eine solche Regelung willkürlich wirke und Gerichte eine solche "Lex Mallorca" nach entsprechenden Klagen schnell kippen könnte.

Appell an die Unternehmen - Notbremse ab 100er-Inzidenz

Daneben wird vor allem erneut mehr Tempo und eine Ausweitung bei den Schnelltests eingefordert. "Für einen umfassenden Infektionsschutz ist es gerade in der aktuellen Phase der Pandemie erforderlich, dass auch die Unternehmen in Deutschland als gesamtgesellschaftlichen Beitrag ihren in Präsenz Beschäftigten regelmäßige Testangebote machen. Diese sollen pro Woche das Angebot von mindestens zwei Schnelltests umfassen", heißt es in dem Papier.

Die SPD-Ministerpräsidenten appellieren, Büros am besten ganz geschlossen zu halten. "Um einen Fortgang des exponentiellen Anstiegs der Infektionszahlen entgegenzuwirken, ist es grundsätzlich notwendig, die epidemiologisch relevanten Kontakte am Arbeitsplatz und auf dem Weg zu Arbeit zu reduzieren."

Sicher ist, dass in Regionen mit über 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern in sieben Tagen die bei der vorherigen Schalte vereinbarte "Notbremse" greifen soll. Dann müssen Handel, Museen, Galerien, Zoos und botanische Gärten wieder schließen, zudem werden die Kontaktbeschränkungen wieder auf einen Haushalt plus eine weitere Person verschärft.

Aber um mit mehr Schnelltests Öffnungen besser abzusichern und in eine Phase eines stärkeren Lebens mit dem Virus einzutreten, sollen im Rahmen von Modellprojekten einzelne Bereiche des öffentlichen Leben geöffnet werden. Rheinland-Pfalz plant das zum Beispiel für die Außengastronomie.

Zentrale Bedingungen dabei seien "negative Testergebnisse als Zugangskriterium, IT-gestützte Prozesse zur Kontaktverfolgung und ggf. auch zum Testnachweis, räumliche Abgrenzbarkeit auf der kommunalen Ebene und eine enge Rückkopplung an den Öffentlichen Gesundheitsdienst".

Söder für schärfere Regeln bei Reisen ins Ausland

Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder unterstützt scharfe Regeln für Rückkehrer aus Urlaubsgebieten wie Mallorca, unabhängig von den dortigen Infektionszahlen. Er sei für Test- und Quarantänepflichten auch für Reisende aus Mallorca, sagte Söder am Sonntag in München.

Zudem forderte er einen bundesweiten Mechanismus, dass die Corona-„Notbremse" ab einer Inzidenz von 100 auch wirklich überall automatisch gelte. In Bundesländern wie Hamburg sei das so, woanders eher nicht. Aus der dritten Welle dürfe keine „Endloswelle“, betonte Söder.

Jetzt überstürzte Zusatzöffnungen zu machen, berge die Gefahr, dass man in einer Endlosschleife lande.

Zugleich sei es aber wichtig, durch Impfen und Testen die eine oder andere Option zu schaffen. „Das wird die Kunst sein, da einen klugen Weg zu finden.“ Man müsse bei den Entscheidungen Inzidenzlage in zwei Wochen antizipieren.

Zum Vorschlag der SPD-Seite Urlaube nur im eigenen Bundesland zuzulassen, sagte er, das berge wieder die Gefahr, dass für andere Bürger Beherbergungsverbote erlassen werden müssten, damit sei man schon einmal vor Gerichten gescheitert. „Kurz gesagt: Schaun‘ mer mal, was da rauskommt“, meinte er mit Blick auf die vielen offenen Fragen und Unwägbarkeiten.

