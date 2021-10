Es war sein bisher schwierigster Auftritt. Samstagabend trat der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz vor die Kameras, um seinen Rücktritt zu verkünden. Er holte dabei weit aus, wirkte gefasst. Zeit seines politischen Lebens habe er immer nur versucht, diesem „wunderschönen Land“ zu dienen – in den vergangenen zehn Jahren als Staatssekretär, Außenminister und bis zuletzt als Bundeskanzler.

Seine aktuelle Situation – gegen Kurz und seine engsten Vertrauten wird unter anderem wegen Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit ermittelt – sei eine, die schon „viele Spitzenpolitiker erleben mussten“. Die Vorwürfe seien allerdings alle falsch, das werde er auch beweisen.

Die Idee einer Vier-Parteien-Koalition aus Sozialdemokraten, Grünen, Liberale (NEOS) und Rechtspopulisten (FPÖ) gegen seine konservative ÖVP würden „Monate des Chaos und des Stillstands“ bedeuten, ein solches „Experiment“ wäre unverantwortlich.

Deshalb werde er das Bundeskanzleramt räumen und den Weg freimachen, um die weitere Zusammenarbeit mit den Grünen zu sichern. „Mein Land ist mir wichtiger als meine Person“, sagte der 35-Jährige. Kurz bleibt Parteivorsitzender, wird Fraktionschef der Konservativen im österreichischen Nationalrat. Der bisherige Außenminister Alexander Schallenberg soll Kurz als Kanzler nachfolgen.

Alexander Schallenberg am Samstag nach einem Treffen mit Alexander Van der Bellen.

Schallenberg ist Sonntagmittag bereits bei Bundespräsident Alexander van der Bellen vorstellig geworden. Gegenüber Journalisten sprach er von einer „enorm herausfordernden Aufgabe und Zeit für uns alle“. Dass er nun Kanzler wird, ist für Schallenberg eine „Überraschung“.

Doch was war passiert? Und wie geht es weiter in der Alpenrepublik?

Noch am Freitag hatten alle ÖVP-Regierungsmitglieder ein Papier unterschrieben, wonach sie nur im Amt bleiben, wenn Kurz an der Spitze bleibt. Hinter verschlossenen Türen wurde der Druck auf das einstige Wunderkind der Konservativen in Europa laut Medienberichten allerdings immer größer. Aus einigen Bundesländern sollen erste kritische Stimmen gekommen sein, die Vorwürfe wiegen einfach zu schwer.

Die Enthüllungen ließen ein Sittenbild zutage treten, dass auch in den eigenen Reihen viele schockierte. Nicht nur wird gegen Kurz schon seit Wochen wegen mutmaßlich falscher Zeugenaussage in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss ermittelt, neu hinzu kam nun der Vorwurf, er hätte in seiner Zeit als Außenminister Gelder aus dem Finanzministerium veruntreut, um den Boulevard und Meinungsforscher zu kaufen.

Konkret sollen über Scheinrechnungen Umfragen frisiert worden sein: Die Zahlen der eigenen Partei wurden dabei mutmaßlich systematisch nach unten manipuliert, die eigenen Beliebtheitswerte dagegen nach oben geschraubt. Das alles soll mit dem Ziel passiert sein, Sebastian Kurz so schnell wie möglich an die Spitze der ÖVP und des Staates zu hieven.

Belegt sieht die zuständige Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) die Vorwürfe durch dutzende einschlägige Chats auf dem beschlagnahmten Smartphone von Thomas Schmid, dem damaligen Generalsekretär im Finanzressort. Er ist eine der Schlüsselpersonen im österreichischen Politkrimi.

Schmid löschte vor einer Hausdurchsuchung zwar all seine Nachrichten, vergaß dabei allerdings ein Backup, das automatisch im Hintergrund des Betriebssystems erstellt wurde – so konnten die Ermittler tausende Nachrichten wiederherstellen. Häppchenweise finden immer neuere Details und Verdachtsmomente aus den Chats das Licht der Öffentlichkeit. Und eines ist klar: Es wird noch mehr kommen.

Beschuldigt werden unter anderem einer der Chefstrategen von Kurz, sein Pressesprecher und sein Medienbeauftragter

Anfang des Jahres durchsuchten die Behörden zudem bereits die Wohnung des aktuellen österreichischen Finanzministers Gernot Blümel. Wegen Postenschacher bei den teilstaatlichen Casinos Austria wird ebenfalls ermittelt. Die Schauplätze sind mittlerweile vielfältig, der beschuldigte Personenkreis groß, auch ehemalige Minister aus der gescheiterten Koalition mit der rechtspopulistischen FPÖ stehen im Fokus. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.

Sein Koalitionspartner, die Grünen, forderte nach den jüngsten Enthüllungen den Kopf von Kurz als Kanzler. Die ÖVP solle eine „untadelige“ Person nominieren oder die Koalition ist zu Ende, lautete sinngemäß die Drohung. Die Grünen machten ernst und gingen erstmals in die Offensive.

Die vergangenen Monate waren sie stets loyal gegenüber Kurz – sehr zum Unmut von Teilen ihrer Basis. Im Raum stand die von Kurz kritisierte Idee einer Koalition aller im Parlament vertretenen Parteien abzüglich der ÖVP. Dass ein solches Bündnis keine Mehrheit ohne die FPÖ gehabt hätte, wäre für Grüne und Sozialdemokraten wohl zur schweren Hypothek geworden.

Eine gemeinsame Erzählung hätte sein können, dass man nun in einer Ausnahmesituation dafür sorgen müsse, dass die ÖVP-Skandale nun lückenlos aufgedeckt werden können.

Denn bis zuletzt kamen heftige Attacken aus der ÖVP gegen die ermittelnde WKStA in Wien. Diese würde ein politisches Spiel treiben, sei links unterwandert, würde Vorwürfe konstruieren und Nachrichten aus dem Zusammenhang reißen. Dass man auch mit der FPÖ Gespräche führe kommentierte Pamela Rendi-Wagner, die Chefin der Sozialdemokraten, wie folgt: „Außergewöhnliche Situationen brauchen außergewöhnliche Maßnahmen.“

Doch soweit kam es gar nicht

Kurz erfüllte formal die Bedingung der Grünen, trat als Kanzler zurück und brachte den Koalitionspartner unter Zugzwang. Der grüne Parteichef Werner Kogler verkündete schließlich am späten Samstagabend: Die Regierungsarbeit könne fortgesetzt werden. Die ÖVP kam damit auch einem geplanten Misstrauensantrag am Dienstag im Parlament zuvor.

Politische Beobachter sehen einen klugen Schachzug: Kurz hält als Parteivorsitzender und Fraktionschef weiterhin die Fäden in der Hand, bekommt einen Platz am Kabinettstisch – und mit Alexander Schallenberg sitzt einer seiner engsten Vertrauten und Berater im Kanzleramt. Mit seinem Schritt könne Kurz die Macht behalten und sich auf eine künftige Rückkehr vorbereiten.

Der Opposition und Kritikern stößt die Personalrochade allerdings sauer auf. Der Rücktritt als Kanzler sei völlig ungenügend, waren sich SPÖ, FPÖ und NEOS einig. Damit werde das „System Kurz“ fortgesetzt und Kurz zum „Schattenkanzler“, wie es die Sozialdemokratin Rendi-Wagner formulierte. Die Grünen hätten sich „mit Haut und Haar den Türkisen unterworfen“, hieß es aus ihrer Parteizentrale.

Vorerst hat die ÖVP damit vor allem eines geschafft: Sie gewinnt Zeit. Was die nächsten Wochen und Monate nämlich bringen, darüber herrscht große Uneinigkeit in politmedialen Zirkeln in Wien. Die Koalition aus ÖVP und Grünen ist zwar vorerst gerettet, doch klaffen nach den vergangenen Tagen großen Wunden, schon zuvor war die Zusammenarbeit nicht sorgenfrei.

Es ist durchaus möglich, dass die Koalition auf Neuwahlen im kommenden Jahr zusteuert. Diesen Urnengang könnte die ÖVP zwar wohl wieder für sich entscheiden, die Frage bleibt aber, mit wem man künftig überhaupt noch regieren will.

Kurz beendete 2017 die Große Koalition, nachdem er die ÖVP übernahm. Danach scheiterte das Bündnis mit den Rechtspopulisten, weil der Druck durch das Ibiza-Video zu groß wurde. Und nun hängt auch der Haussegen bei der Zusammenarbeit mit den Grünen endgültig schief, das Vertrauen auf beiden Seiten ist weg. Bei den Grünen geht aktuell auch die Angst vor der Rache des Machtmenschen Kurz um.

Großes Unbehagen bereitet auch die Frage, wie man reagieren soll, wenn nächste (vielleicht noch schwerwiegendere) Details aus den ÖVP-Ermittlungen publik werden. Die innenpolitische Lage wird sich jedenfalls in den nächsten Monaten nicht beruhigen.

Die Lust auf Neuwahlen hält sich in der Opposition indes in Grenzen

Dort verspricht man sich keine Verbesserung der eigenen Lage durch einen Wahlgang. Die zweitgrößte Partei im Land, die Sozialdemokraten, ist zudem seit langer Zeit mit sich selbst beschäftigt, die Parteivorsitzende wird nicht von allen Teilen der Partei unterstützt. Für eine Wahl sei man schlecht gewappnet, lautet die Befürchtung. Auch die liberalen NEOS sprachen sich gegen Neuwahlen aus. Die FPÖ sei zwar offiziell vorbereitet, wie man betont, aber auch dort sehen die Umfragen aktuell nicht rosig aus.

Die Grünen wollen dagegen nun Einigkeit demonstrieren: Aus den grünen Landesorganisationen kamen am Sonntag positive Signale zum Kurs ihrer Bundespartei. Die gerade erst verhandelte ökosoziale Steuerreform könne so gerettet werden und es sei wichtig, dass die grüne Justizministerin Alma Zadić im Amt bleibt, damit die Justiz unbehelligt ermitteln könne, hieß es in Stellungnahmen.

Öffentliche Kritik am Schritt des Parteichefs Kogler blieb aus. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sagte die grüne Fraktionsvorsitzende Sigrid Maurer am Sonntag zudem, sie könne „ausschließen“, dass Kurz in dieser Legislaturperiode wieder Kanzler werde. Ziel sei es, mit dem künftigen Bundeskanzler Alexander Schallenberg bis zum Ende der Legislaturperiode zu regieren.

Der angekündigte Rücktritt von Sebastian Kurz ändert auch die Vorzeichen für Sondersitzung des Parlaments am Dienstag. Da Schallenberg eventuell schon am Montag vor der Sitzung vereidigt wird, fehlt der Opposition Sebastian Kurz als zentrale Angriffsfläche. Auszugehen ist jedenfalls davon, dass es dennoch einen oder mehrere Misstrauensanträge geben wird. Welche Anträge das konkret sein werden und gegen wen sie sich richten sollen, ist bisher unklar.

Ob Kurz am Dienstag bereits als Fraktionschef der Konservativen im Parlament sitzt und sich zu Wort melden kann, ist aufgrund formaler Fristenläufe ebenfalls noch ungewiss. Kurz muss erst als Parlamentarier vereidigt werden.

Mittwoch und Donnerstag werden dann ganz im Zeichen des kommenden Budgets stehen, das Finanzminister Gernot Blümel vorstellen soll. Fest steht: Die Vorwürfe gegen die ÖVP und den zurückgetretenen Bundeskanzler Sebastian Kurz werden Thema eines neuen Untersuchungsausschusses im Parlament sein. Das bestätigten SPÖ und FPÖ am Sonntag.