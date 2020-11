Die ersten Entscheidungen der US-Präsidentenwahl sind gefallen. Bisher gibt es keine Überraschungen. Joe Biden ist wie erwartet in den Ostküstenstaaten vorn. Donald Trump gewinnt die Staaten, in denen er auch in den Umfragen vorne lag. Ein Trend der sich abzeichnet und der die Wahl wieder extrem spannend machen könnte: Joe Biden bekommt im industriell geprägten Rust Belt der USA mehr Stimmen als Hillary Clinton vor vier Jahren. Das könnte bedeuten, dass er auch die umkämpften Swing States Pennsylvania und Ohio gewinnt.

