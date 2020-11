Die ersten Entscheidungen der US-Präsidentenwahl sind gefallen: Donald Trump gewinnt in Indiana. Auch in Kentucky liegt Trump vorn. Auch West Virginia geht laut Fox News an Trump. Bisher gibt es keine Überraschung an diesem Wahlabend.

Dieser Text wird laufend mit aktuellen Ergebnissen aktualisiert. Alle Ereignisse zur US-Wahl finden Sie in unserem Live-Blog zur Wahl.