Ein neuer Name in der Maskenaffäre erschüttert die CSU: Auch gegen den Landtagsabgeordneten und ehemaligen bayerischen Justizminister Alfred Sauter wird jetzt ermittelt. Die Vorwürfe stehen in Zusammenhang mit den Korruptionsvorwürfen gegen den mittlerweile aus der CSU ausgetretenen Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein. In einer über seinen Anwalt verbreiteten Stellungnahme bezeichnete Sauter die gegen ihn erhobenen Vorwürfe am Donnerstag als „abenteuerlich und konstruiert“.

Warum macht der Name Sauter die CSU so nervös?

Mit Alfred Sauter als Verdächtigem rückt die Maskenaffäre ins innere Geflecht der CSU. Der 70-Jährige wird oft als graue Eminenz beschrieben. Das ist eine höfliche Untertreibung. Sauter kennt jeden, war immer eng mit Horst Seehofer, hat seine Ohren überall und münzt sein Netzwerk nicht nur in Macht hinter den Kulissen um, sondern auch im Wortsinn. Er verdient nebenher mehr als jeder andere im Münchner Landtag. Als die Staatsanwaltschaft Sauter aufs Korn nahm, schrillten deshalb in der CSU-Spitze alle Alarmglocken. Sauter macht kein Hehl daraus, dass er an den Masken-Verträgen mitgewirkt hat, die Nüßlein zwischen einer hessischen Firma und Regierungsstellen vermittelte. Das Geld sei ordentlich versteuert und im Übrigen gespendet.

Wann die Spende floss, sagt er nicht. Dass es sich um rund eine Million Euro gehandelt haben soll, erfährt seine Partei ebenfalls aus der Zeitung. Sauter beruft sich auf anwaltliche Schweigepflichten. Wenn Fraktionschef Thomas Kreuzer die Summe „unglaublich“ findet und CSU- Chef Markus Söder poltert, störende Vorschriften müsse man dann eben ändern, dürfte ihm das nur sein milde sarkastisches Lächeln abnötigen. Solche Summen sind in seiner Branche keineswegs ungewöhnlich. Und mit Vorschriften kennt sich der gewiefte Jurist besser aus.

Doch kein Staatsanwalt schickt einem Abgeordneten die Polizei nur deshalb ins Haus, weil sein normales Geschäft in der Pandemie moralisch anrüchig wird. In der CSU geht die Angst um, es könnte etwas dran sein an dem Verdacht, eine Schwaben-Connection habe dieses Geschäft mit der Pandemie gezielt aufgebaut. Im Bezirk Schwaben geht nichts ohne Sauter; man zieht als Nüßlein auch nicht ohne sein Wohlwollen in den Bundestag. Die Liechtensteiner Firma, über die offenbar Zahlungen abgewickelt wurden, steht nach Recherchen des Magazins „Report“ erst seit April 2020 im Handelsregister, Zweck unter anderem: die Vermittlung medizinischer Schutzausrüstung.

Was bedeutet die Affäre für die Union?

Markus Söder sah angefasst aus und etwas ratlos. Jetzt sei Zeit für reinen Tisch, forderte der CSU-Chef: „Es darf keine Hängepartie geben!“ Aber genau die droht. Sauter ist keiner, der sich so leicht aus der Partei drängen lässt wie Nüßlein. Kritik an seinen Geschäften ist er gewohnt; legendär seine Replik auf Vorhalte im Landtag: Ja, er habe einen Nebenjob – als Abgeordneter. Sauter gehört in diesen Fragen wie sein Anwaltskompagnon Peter Gauweiler zur ganz alten Schule. Spätestens seit ihn Edmund Stoiber als Justizminister fallen ließ, um nicht selbst über eine Affäre um eine Wohnungsbaugesellschaft zu stolpern, kommen Appelle an Parteisolidarität bei ihm nicht mehr so recht an.

Ein Ausschlussverfahren ausgerechnet gegen den Mann, den man in Satzungsfragen immer gern zurate zog, dürfte genauso langwierig werden wie die Ermittlungen der Münchner Staatsanwaltschaft. Bleibt Sauter hart, kriegt Söder den Tisch vor der Bundestagswahl nicht einmal oberflächlich abgewischt. Dabei ist der Schaden schon jetzt enorm. Der CSU hängt gleich das überwunden geglaubte Spezl- und Amigo-Image wieder an. Die ganze Union muss sich gegen Anwürfe wehren, Unmoral in Geldsachen liege ihr – Helmut Kohl lässt grüßen – quasi im Blut. Das ist zwar Unfug. Aber die Erfahrung mit Kohls Spendenaffäre zeigte, wie nahezu aussichtslos alle Versuche sind, aus dieser Ecke schnell wieder rauszukommen.

Welche Konsequenzen gibt es in der Aserbaidschan-Affäre?

Neben den Maskendeals belastet eine weitere Affäre die Union: Gegen die CDU-Bundestagsabgeordneten Axel Fischer und Karin Strenz wird wegen des Verdachts der Bestechlichkeit ermittelt, Hintergrund ist ein Korruptionsskandal im Europarat um Zahlungen aus Aserbaidschan.

Zwei Wochen nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe gegen Fischer zieht die Unionsfraktion erste Konsequenzen: Fischer muss den Vorsitz des Rechnungsprüfungsausschusses abgeben. „Angesichts der Bedeutung des Rechnungsprüfungsausschusses halten wir es für geboten, den Vorsitz dieses Gremiums durch ein anderes Fraktionsmitglied ausüben zu lassen“, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Grosse-Brömer, dem Tagesspiegel. Ein entsprechender Antrag werde nächste Woche gestellt. Unabhängig davon gelte in laufenden Ermittlungsverfahren die Unschuldsvermutung.

Anders als Nüßlein gehören Fischer und Strenz weiter der Unionsfraktion an. „Es ist fatal, dass die Union im Fall Strenz nicht längst reagiert hat“, sagte die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Britta Haßelmann. Das habe eine gefährliche Signalwirkung. Bereits 2018 hatte eine Untersuchungskommission des Europarates Strenz einen „Interessenkonflikt“ im Hinblick auf Aserbaidschan bescheinigt, beim Europarat hat sie lebenslanges Hausverbot.

Wie agiert die SPD angesichts der Vorwürfe gegen die Union?

Die SPD verschärft den Ton gegenüber dem Koalitionspartner. Parteichef Norbert Walter-Borjans bescheinigte der Union eine systemische Anfälligkeit für dubiose Geschäfte. In Teilen von CDU und CSU zeige sich immer wieder das Prinzip, dass eine Hand die andere wasche, sagte er – und Waschmittel sei das Geld. Mehrere Motive kommen bei den Sozialdemokraten zusammen. Die Affären schwächen CDU und CSU im Superwahljahr. Deshalb hat der kleinere Koalitionspartner ein Interesse daran, sie im Bewusstsein zu halten und Zweifel an der Integrität der Noch-Kanzler-Partei zu säen.

Die SPD sieht sich auf der richtigen Seite: Sie drängt die Unionsfraktion seit Jahren, die Lobbyregeln zu verschärfen. Die Sozialdemokraten klagen, in koalitionsinternen Verhandlungen über strengere Regeln für Abgeordnete blockiere die Union wichtige Schritte. Dass deren Verhandler nun die Beteiligung von Parteien an Unternehmen und vor allem Medienunternehmen zum Thema machen wollten, gilt in der SPD als „sehr durchsichtiges Ablenkungsmanöver“. Der Vorstoß zielt auf die Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft mbH, die zu 100 Prozent der SPD gehört.

50 Bundestagskandidaten der SPD, darunter Parteivize Kevin Kühnert und Juso-Chefin Jessica Rosenthal, verpflichten sich nun zu Transparenz. Sie wollen alle Nebeneinkünfte spenden und „alles auf Euro und Cent genau veröffentlichen“, erklärte Rosenthal.

Wie sollen solche Fälle künftig verhindert werden?

Nach der Affäre um den CDU-Abgeordneten Philipp Amthor kamen die Bemühungen um ein Lobbyregister wieder in Gang. Als Antwort auf die Maskenaffäre wollen Union und SPD nach jahrelangem Zögern die Regeln für Abgeordnete verschärfen. Beide Koalitionspartner sind sich einig, dass Abgeordneten künftig bezahlte Lobbyarbeit untersagt werden soll. Uneins sind sich die Verhandler in der Frage, ob alle Nebeneinkünfte auf Euro und Cent offengelegt werden sollen, wie es die SPD fordert. Die Union ging in die Verhandlungen mit der Forderung, Einnahmen aus Nebentätigkeiten erst ab 100000 Euro auf den Betrag genau offenzulegen.

Uneinigkeit gibt es auch in der Frage, ab welchem Betrag Parteien die Namen von Spendern nennen sollen. Derzeit liegt diese Grenze bei 10000 Euro. Der Opposition gehen die Pläne der Koalition nicht weit genug. „Bisher gibt es nur Ankündigungen. Wir erwarten, dass zeitnah klare Beschlüsse im Parlament getroffen werden“, sagte Haßelmann. Wer es wirklich ernst meine mit mehr Transparenz, müsse schärfere Regeln für Abgeordnete, aber auch bei der Parteienfinanzierung und beim Sponsoring beschließen und den Einfluss von Lobbyisten auf die Gesetzgebung sichtbar machen. „Es geht um das Vertrauen in die Demokratie insgesamt.“