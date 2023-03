Erneut lange Komromisssuche Rekord-Sitzung der Ampel

Die Spitzenpolitiker von SPD, Grünen und FDP haben am Dienstag im Kanzleramt weiter um Kompromisse in mehreren Streitfragen gerungen. Bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe verhandelten die Partner miteinander. Der Koalitionsausschuss hatte bereits am Sonntagabend begonnen.

Vor allem ging es bei den Konflikten in der Ampel um mehr Klimaschutz im Verkehrsbereich und einen schnelleren Bau von Autobahnen. Auch über den Austausch von Öl- und Gasheizungen sowie Finanzierung und Gestaltung der geplanten Kindergrundsicherung hatte die Koalition zuletzt gestritten.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sprach am Dienstagmorgen von einer leidenschaftlichen, aber zugleich kontroversen Debatte. SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch gab sich hoffnungsvoll: „Wichtig ist, dass wir jetzt bestimmte Streitfragen zugespitzt klären, damit wir eine Vorlage haben, dann im parlamentarischen Verfahren tatsächlich diese Fortschritte zu erzielen, die dringend notwendig sind“, sagte er in der ARD. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass das den drei Partnern heute gelingt.“ Unionsfraktionschef Friedrich Merz attestierte der Ampel angesichts der mehrtägigen Gespräche Handlungsunfähigkeit. (Tsp/dpa)

Zur Startseite