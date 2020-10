Bei einer Messerattacke in der südfranzösischen Küstenstadt Nizza hat es laut Polizeiangaben drei Tote - zwei Frauen sowie den Aufseher der Kirche - und mehrere Verletzte gegeben. Polizeikreisen zufolge wurde einer Frau die Kehle durchgeschnitten.

Die Frau und der Kirchenaufseher, soweit die Informationslage am Donnerstagmittag, wurden in der Kirche Notre-Dame getötet. Die zweite Frau wurde laut Informationen der Zeitung "Le Monde" in einer Bar gegenüber der Kirche getötet.

Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft wurde nach eigenen Angaben damit beauftragt, die Ermittlungen zu übernehmen. Die Polizei riet, den Bereich zu meiden und nahm zu Einzelheiten zunächst nicht offiziell Stellung. Der mutmaßliche Täter wurde nach Angaben der Stadtverwaltung festgenommen.

Frankreichs Innenminister Gerald Darmanin bestätigte den Vorfall, ohne zunächst Details zu nennen. Im Ministerium gebe es eine Krisensitzung. Ressortchef Darmanin hatte mehrfach von einer hohen Terrorgefahr im Land gewarnt. Die Polizei ermittele in dem Fall. Nizzas Bürgermeister Christian Estrosi twitterte, der mutmaßliche Täter sei festgenommen worden.

„Dieser Schmerz wird von uns allen in Europa gefühlt“

Nizza wurde bereits 2016 von einem Terroranschlag erschüttert, dabei starben 86 Menschen.

Estrosi zufolge gleicht die Tat einem terroristischen Anschlag. In Frankreich hatte zuletzt ein mutmaßlicher Islamist einen Geschichtslehrer auf brutale Weise ermordet. Der Fall sorgte für große Bestürzung im Land.

Der Präsident des Europaparlaments, David Sassoli, rief zur Geschlossenheit auf. „Wir haben die Pflicht, zusammen gegen Gewalt und gegen diejenigen zu stehen, die aufhetzen wollen und Hass verbreiten“, schrieb der Italiener am Donnerstag auf Twitter.

Er sei schockiert und traurig über die Nachrichten aus Nizza. „Dieser Schmerz wird von uns allen in Europa gefühlt.“ (Tsp, dpa, Reuters)