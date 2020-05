Am Sonntag wird auf „bild.de“ eine Folge der Sendung „Kochen mit Lafer“ des TV-Kochs Johann Lafer ausgestrahlt. Sein Gast ist die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner (CDU), die mit ihm zusammen ein Drei-Gänge-Menü kochen wird. Die Aktion richtet sich besonders an Familien mit kleinem Budget – nur 25 Euro kostet das Ganze. Eltern und Kinder sollen zum einen ermuntert werden, trotz Corona-Alltag frisch und gesund zu kochen. Zum anderen soll auf das Thema Lebensmittelverschwendung aufmerksam gemacht werden, heißt es aus dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft.

Lebensmittelkette sponsert das Video mit Klöckner

Doch die Sache hat einen Haken: Gleich zu Beginn eines Vorab-Videos mit Koch Johann Lafer wird deutlich, dass das Format von der Supermarktkette „Kaufland“ gesponsert wird. Dass das Video von Produktplatzierungen unterstützt wird, ist zwar juristisch korrekt eingeblendet. Doch die Schriftfarbe ist blass und nur wenige Sekunden am linken oberen Bildrand zu sehen. In diesem Vorab-Video kauft Lafer die Zutaten bei „Kaufland“ - keine davon übrigens in Bio-Qualität. Das Logo des Supermarkts findet sich zudem auf Screenshots des vorab aufgezeichneten. Klöckner-Videos in den Sozialen Medien. Dort erntet die Aktion bereits viel Häme.

Ein weiteres Problem zeigt sich auf den zweiten Blick: weder Klöckner noch Lafer tragen beim gemeinsamen Kochen in der Show-Küche einen Mundschutz. Ebenso stehen sie dicht beieinander, halten so den vorgeschriebenen Mindestabstand nicht ein.

„Haben vom Sponsoring nichts gewusst“

Auf Anfrage sagte das Ministerium, dass weder Bundesministerium noch Bundesministerin bekannt war, dass „Kaufland“ die Sendung sponsern würde. „Das Bundesministerium geht keinerlei Sponsorpartnerschaften ein, deshalb gibt es auch weder Werbebilder oder ähnliches“, so eine schriftliche Stellungnahme. Auf der Webseite und dem Twitter-Account des Ministeriums war bis Samstagabend kein Hinweis auf die Sendung zu finden.

Bezüglich des fehlenden Mundschutzes und Sicherheitsabstandes äußerte sich das Ministerium ausweichend: Klöckner trage eine Maske „dort wo Maskenpflicht herrscht“ und sie „versucht grundsätzlich so gut wie möglich“ Abstand zu halten.

Nicht der erste Vorwurf der Schleichwerbung an Klöckner

Die Ministerin war bereits im Sommer 2019 durch eine Zusammenarbeit mit dem Nahrungsmittelkonzern Nestlé negativ aufgefallen.

Mehr zum Thema Video mit Nestlé-Chef Medienanstalt spricht Klöckner vom Vorwurf der Schleichwerbung frei

Damals zog ein gemeinsames Video mit dem Chef der deutschen Nestlé-Tochter, Marc-Aurel Boersch, einen Shitstorm und den Vorwurf der Schleichwerbung nach sich. Der Vorwurf wurde wieder fallengelassen, Kritik an dem Video hatte Klöckner als „Hassrede“ abgeschmettert.