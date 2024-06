SPD-Kanzlerkandidatur Franz Müntefering schwört SPD auf kämpferischen Wahlkampf ein – und schweigt zur K-Frage

Die MS „Havel Queen“ hat den Steg an der Promenade des Tegeler Sees noch nicht verlassen, als der große alte Mann der Sozialdemokratie ans Mikrofon tritt. Franz Müntefering ist zur 53. Spargelfahrt des Seeheimer Kreises in der SPD gekommen, ein paar Worte, „keine Rede“, will er an die Genossen richten. Seine Worte haben es in sich.

Müntefering, 83, genesen nach einer Herz-OP, bei der ihm die Ärzte eine „Nachspielzeit“ gewährt haben, wie er am Dienstagabend sagt, sendet drei dezidiert deutliche Botschaften an die SPD.

Er erinnert an sein Geburtsjahr 1940, an Krieg, Bomben, Tote, Vertreibung, Hunger, Not, die Judenverfolgung, „eine unglaublich deprimierende Zeit“. Und daran, wie zehn Jahre später Frankreich und die Benelux-Staaten Deutschland die Hand reichten. Haltet mir Europa hoch, so darf man den Ex-Vizekanzler und Ex-SPD-Chef verstehen.

Wir haben die Mehrheit in diesem Land und dürfen uns nicht jagen lassen von den anderen. Franz Müntefering, Ex-SPD-Chef

„Müssen wir Angst haben, was kommt da eigentlich?“, fragten ihn Bürger manchmal auf der Straße, sagt Müntefering, verweist auf die Gewalttaten im eigenen Land, die Gefährdungen der Demokratie.

Im Stakkato hämmert Müntefering seinen Leuten Selbstbewusstsein ein: „Wir müssen keine Angst haben. Wir müssen Mut und Entschlossenheit haben. Wir haben die Mehrheit in diesem Land und dürfen uns nicht jagen lassen von den anderen.“

Müntefering hält Wahlen für prägend für die nächsten 20 Jahre

Und die Europawahl am Sonntag? Die in der SPD zunehmend alarmiert erwartete Bundestagswahl? Die Unzufriedenheit mit Kanzler Olaf Scholz? „Die Wahlen in den nächsten beiden Jahren werden prägend sein für zehn, 15, vielleicht 20 Jahre in diesem Land“, sagt Müntefering: „Europa, Länder, Kommunen, dann der Bund – alles Wahlen, die jetzt kommen. Die entscheidende Frage ist: Wie gehen wir da rein? Was sagen wir den Menschen?“

Müntefering also vermisst eine Botschaft seiner Partei, und das wenige Tage vor der Europawahl. Und dem alten Fuchs gelingt es, über die Bundestagswahl zu sprechen, deren das Land für zwei Jahrzehnte prägen könnte, ohne über den Kanzler zu reden.

Nicht einmal erwähnt Müntefering in seiner achtminütigen Ansprache den vor ihm sitzenden Olaf Scholz namentlich. Europa-Spitzenkandidatin Katarina Barley lässt er ebenfalls unerwähnt. Es wäre ein leichtes gewesen, sie kurz zu würdigen. Nicht für Müntefering. Kräftigen Beifall und, als einziger Redner des Abends, stehende Ovationen bekommt er dennoch.

Von wegen „Partei gut, Fraktion gut“

Offenbar fehlte Seeheim-Sprecher Uwe Schmidt etwas in Münteferings Auftritt. Er erinnert nach Münteferings Diktum „Partei gut, Fraktion gut, Glück auf“. Auch darauf hatte Müntefering verzichtet. „Kämpft, aber macht den Leuten keine Angst!“, gibt Müntefering seinen Leuten noch mit, dann verlässt er das Boot.

Spannende Wahlen 2024 An diesem Sonntag (9. Juni) findet die Europawahl in Deutschland statt, eine Testwahl für die Ampel und die Opposition. Bei der letzten Europawahl 2019 kam die Union auf 28,9 Prozent, die Grünen wurden mit 20,5 zweitstärkste Kraft. Die SPD erzielte 15,8 Prozent, die AfD 11 Prozent, die Linke 5,5 Prozent und die FDP 5,4 Prozent. Im September werden drei Landtage neu gewählt: Am 1. September in Sachsen und Thüringen, am 22. September in Brandenburg. Ob die Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (Sachsen, CDU), Bodo Ramelow (Thüringen, Linke) und Dietmar Woidke (Brandenburg, SPD) danach im Amt bleiben können? Besonders interessant könnte der Wahlausgang in Thüringen werden. Hier regiert Ramelow in einer Minderheiten-Koalition mit SPD und Grünen. Der rechtsradikale AfD-Spitzenkandidat Björn Höcke könnte mit seiner Partei stärkste Kraft werden. CDU-Mann Mario Voigt würde Ramelow gerne ablösen. (dfs)

„Du kennst doch Franz!“, sagt ein leitender Angestellter im Weinberg der Sozialdemokratie, als es auf dem Sonnendeck der „Havel Queen“ um Müntefering geht, um die Nicht-Erwähnung des Bundeskanzlers. Mancher hier an Bord kennt den historischen Kontext von Müntefering-Auftritten während Spargelfahrten.

Im Jahre 2007 etwa hielt der damalige Vizekanzler Müntefering eine brillante Rede, großes Karo (Europa!), und das unmittelbar nach einer verunglückten Darbietung des damaligen SPD-Chefs Kurt Beck. Das galt damals als der Anfang vom Ende Becks. Ein gutes Jahr später führte Müntefering erneut die SPD. Manchmal geschehen in der SPD Dinge, die unerwartet sind, als „ausgeschlossen“ galten.

Derlei Avancen hat Müntefering, natürlich, heute nicht. Doch der Sauerländer weiß schon genau, was er sagt, und was nicht. Erst neulich hatte er das Partei-Establishment aufgeschreckt, als er in einem „Spiegel“-Interview erklärte, die Kanzlerkandidatur sei parteiintern „noch nicht beantwortet“.

Unzufriedenheit mit Scholz selbst in der SPD-Spitze

Die Frage, ob der unbeliebte Scholz die SPD wirklich in die Wahl 2025 führen wird, mag offiziell kaum jemand aufwerfen. Bei den Gesprächen auf dem Sonnendeck der „Havel Queen“ ging es sehr wohl darum. Der Tenor: Wie soll ein Wechsel funktionieren? Würde sich Verteidigungsminister Boris Pistorius nicht sogleich, wie Scholz, entzaubern? Dabei reicht die Unzufriedenheit mit Scholz bis in die Parteiführung.

Scholz hielt, vor Müntefering, eine 25-minütige Rede vor den Seeheimer, zuweilen bedacht mit mauem Zwischenapplaus. Er wandte sich gegen ein „falsches Narrativ über die Entspannungspolitik“. Der Ukraine liefere man, „was richtig“ ist, basierend auf dem „Prinzip Besonnenheit“, nicht ausgerichtet nach Talkshow-Terminen. Außerdem gieße man „diplomatische Pflänzchen“.

Auf die von ihm lange erhoffte, nun abgesagte Teilnahme Chinas an der Friedenskonferenz in der Schweiz ging Scholz nicht ausführlicher ein. „Recht und Ordnung sind ein Anliegen sozialdemokratischer Politik“, sagte Scholz, gemünzt auf den Messermord von Mannheim.

Scholz beschwört Wahlsieg 2025

Und die Wahl 2025? „Wir werden erneut ein Mandat für unsere Partei bekommen“, sagte Scholz. Er wiederholte das Narrativ, wonach der SPD schon 2021 das erreichte Ziel auf dem Weg „damals niemand zugetraut hat“.

Ein wichtiger Stimmungstest für Scholz steht am Sonntag mit der Europawahl an. „Danke, dass Du diesen Wahlkampf zu Deinem eigenen Wahlkampf gemacht hast“, wandte sich Spitzenkandidatin Barley an Scholz. Man werde mit einem „super Ergebnis aus der Wahl herausgehen“, sagte Barley.

Bei den informellen Gesprächen an Bord klang das anders. Barley habe nun auch noch hier ihre Rede verschenkt, hieß es. Führende Sozialdemokraten fürchten, die SPD werde am Sonntag unter ihrem 15,8-Prozent-Rekordtief von 2019 landen.

Und was, wenn es weder dafür noch für den angestrebten zweiten Platz, nach der Union, reicht? Stirnrunzelnd und Schulter zuckend zeigt sich die SPD dieser Tage. Allenfalls eine Debatte um Barleys Versäumnisse werde es geben, aber keine um Scholz oder um einen Kanzlerkandidaten Pistorius, so lautet die herrschende Meinung.

Das klingt in diesen Tagen wie eine Selbstbeschwörung.