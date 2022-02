Bund und Länder planen einen Ausstieg aus den Beschränkungen für die Bevölkerung in der Corona-Pandemie in drei Schritten. Vom 20. März an könnten demnach alle wesentlichen Beschränkungen entfallen.

Nach Informationen des Tagesspiegels soll zeitnah schon die Beschränkung für private Zusammenkünfte bei zehn Personen fallen. Zudem soll bereits bald als bundesweite Regel gelten, dass der Zugang im Einzelhandel kontrollfrei möglich sein soll –nur eine Nutzung von FFP2-Masken soll noch empfohlen werden. In den Ländern ist das teils schon Wirklichkeit.

Die Pläne gehen aus einer ersten Beschlussvorlage des Kanzleramtes hervor, die allerdings bis zum Treffen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch noch Änderungen erfahren könnte.

In einem zweiten Schritt soll vom 4. März an beim Zugang zur Gastronomie und zu Übernachtungsbetrieben die 3G-Regel gelten– es dürfen dann neben Geimpften und Genesenen auch Ungeimpfte mit einem tagesaktuellen Test in Lokale oder Hotels. In Diskotheken und Clubs soll dagegen 2G-Plus gelten – also Test- oder Booster-Nachweis auch bei Geimpften und Genesenen. Das gilt auch für Großveranstaltungen, für die eine noch nicht festgelegte Beschränkung der Zuschauerzahl gelten soll.

Am 20. März könnte dann das Ende aller so genannten Schutzmaßnahmen erfolgen. Das soll dann auch für die Homeoffice-Pflicht gelten. Allenfalls „niederschwellige“ Basismaßnahmen sollen dann noch möglich sein.

Zudem soll geprüft werden, ob und wie das Infektionsschutzgesetz mit Blick auf den kommenden Herbst geändert werden könnte. Konkretes dazu steht aber nicht in dem Papier.

Die umstrittene Impfpflicht im Gesundheits- und Pflegebereich soll vom15. März an gelten – indem Personal dann zum Nachweis verpflichtet werden, dass sie geimpft oder genesen sind oder aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können.

Die Beschlussvorlage geht ausdrücklich auf die Stellungnahme des Expertenrates vom Sonntag als Grundlage für die zu beschließenden Lockerungen ein. Zudem wird darauf verwiesen, dass der Vorschlag auf der gegenwärtigen Lageprognose basiert. In Bereichen, die nicht von überregionaler Bedeutung sind, sollen die Länder je nach Infektionsgeschehen und Impfquote weiterhin selbständig entscheiden.