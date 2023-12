Erster Landkreis kippt das Deutschlandticket Der 49-Euro-Fahrschein steht vor der Zerreißprobe

Wackelt die bundesweite Gültigkeit des Deutschlandtickets? Der Kreistag in Stendal in Sachsen-Anhalt hat vor dem Wochenende die Gültigkeit des 49-Euro-Fahrscheins ab dem 1. Januar gekippt. Nun werden Stimmen lauter, die davor warnen, dass dieser Entschluss Nachahmer finden könnte.

„Es war zwar der erste Landkreis, aber es wird nicht der letzte gewesen sein“, sagte am Montag beispielsweise Christiane Leonard, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands Deutscher Omnibusunternehmen (BDO).

Die BDO-Geschäftsführerin schließt nicht aus, dass auch andere Landkreise und Aufgabenträger das Deutschlandticket künftig nicht mehr akzeptieren könnten – unter anderem, weil sie fürchten, auf ihnen dadurch entstehenden Mehrkosten sitzen zu bleiben. Die Idee eines einheitlichen Tickets mit bundesweiter Gültigkeit wäre damit passé.

Es könnte passieren, dass einzelne Verkehrsunternehmen in ihren Fahrzeugen das Ticket nicht mehr anerkennen – und den Kauf eines Extra-Fahrscheins verlangen.

Es war zwar der erste Landkreis, aber es wird nicht der letzte gewesen sein. Christiane Leonard, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands Deutscher Omnibusunternehmen (BDO)

Wie die „Volksstimme“ in Magdeburg zuerst berichtet hatte, wurde in Stendal ein bis April geplanter Zuschuss von 40.000 Euro für das Ticket auf Buslinien mit Stimmen aus der CDU, der FDP und von ProAltmark mehrheitlich abgelehnt.

Besitzerinnen und Besitzer des Deutschlandtickets müssen demnach für die Busse auf der innerstädtischen Linie sowie auf den Zubringerlinien des Unternehmens Stendalbus ab Jahresanfang zahlen, auch wenn sie das 49-Euro-Ticket bereits gekauft haben. Die Züge in der Region sind nicht betroffen.

„Kein gutes Signal an die Fahrgäste“

Im Ministerium von Volker Wissing (FDP) stößt der Beschluss in Stendal auf Unverständnis. Man könne den geplanten Ausstieg des Landkreises aus dem Deutschlandticket nicht nachvollziehen, sagte eine Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums am Montag. „Das ist kein gutes Signal an die Fahrgäste.“

Sachsen-Anhalts Infrastrukturministerin Lydia Hüskens bedauerte die Entscheidung des Kreistages in Stendal ebenfalls. In einem Gespräch mit dem MDR sagte die FDP-Politikerin, sowohl das Land Sachsen-Anhalt als auch der Bund hätten sich verpflichtet, die Defizite auszugleichen, dies sei allen Landkreisen bekannt. Sie nannte es unverständlich, dass die Entscheidung nun offenbar an rund 40.000 Euro scheitern solle.

Bund und Länder hatten sich darauf geeinigt, die durch das Ticket entstehenden Mehrkosten jeweils hälftig mit je 1,5 Milliarden Euro zu finanzieren, auch in 2024. Zudem wurde beschlossen, dass nicht ausgegebene Zuschüsse aus dem Jahr 2023 im kommenden Jahr verwendet werden können, um finanzielle Nachteile aus dem Ticket auszugleichen.

Im Ministerium von Volker Wissing (FDP) stößt der Beschluss in Stendal auf Unverständnis. © dpa/Andreas Arnold

Für das Einführungsjahr 2023 hatten Bund und Länder zudem vereinbart, dass mögliche darüber hinausgehende Kosten ebenfalls erstattet werden.

2024 wollen sich Bund und Länder dann „rechtzeitig“ über die weitere Finanzierung verständigen – „einschließlich eines Mechanismus zur Fortschreibung des Ticketpreises, der auch eine Erhöhung beinhalten kann“, hieß es nach dem Treffen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Anfang November im Bundeskanzleramt dazu.

Neue Diskussion um Finanzierung des Tickets

Weil die Ampel-Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP rund 17 Milliarden Euro im Haushalt 2024 einsparen muss, ist die Diskussion über die Finanzierung des 49-Euro-Tickets neu aufgekommen. So sieht unter anderem der Bahnexperte Christian Böttger im Verkehrsetat der Bundesregierung Sparpotenzial beim Deutschlandticket (siehe Nachrichten).

Der Deutsche Städtetag hatte dagegen von Bund und Ländern eine rasche und dauerhafte Sicherheit für die weitere Finanzierung des Tickets gefordert. „Die Hängepartie muss beendet werden“, sagte Vizepräsident Burkhard Jung (SPD) der „Frankfurter Rundschau“ am Montag.

Welche Folgen diese „Hängepartie“ haben kann, hat die Nachricht aus Stendal gezeigt. Obwohl Stendal wohl eher eine Ausnahme bleiben dürfte und das Deutschlandticket nicht zuletzt wegen der großen Beliebtheit bei den meisten Verkehrsunternehmen und Aufgabenträgern nicht infrage steht. Davon gehen zumindest die Bundesländer aus, wie eine stichprobenartige Umfrage von Background ergeben hat.

Für Niedersachsen sehe man diese Gefahr nicht, denn man sei in einem stetigen Austausch mit allen Beteiligten, heißt es beispielsweise aus dem dortigen Verkehrsministerium.

Kommt jetzt die Tarifanordnung?

Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter sieht in seinem Bundesland ebenfalls keine Entscheidungen wie die aus Stendal. Die Finanzierung des Deutschlandtickets sei bis „mindestens zum 30. April 2024 gesichert“, hebt der CSU-Politiker hervor. Ab dem Neujahrstag werde deshalb erstmal „keine Kommune auf den Kosten sitzenbleiben“, versichert er.

Die Krux: Rein rechtlich ist der Deutschlandtarif nicht bindend. Eine bundesweit gültige Verpflichtung gegenüber allen Nahverkehrsbetreibern, das Ticket mit dem gültigen Tarif einzuführen, hat der Bund nicht ins Bundesgesetz geschrieben. Hier gab es lediglich ein rechtliches Behelfskonstrukt, was Ende des Jahres ausläuft. Und auch von Länderseite gibt es – mit einer Ausnahme – keine verbindliche Tarifvorgabe.

Somit sind die Landesregierungen auf die Bereitschaft und das Mitwirken der Landkreise, kreisfreien Städte sowie der Zweckverbände für den Schienennahverkehr sowie wie auf die Zusammenarbeit mit den beauftragten Verkehrsunternehmen angewiesen.

Das ist kein gutes Signal an die Fahrgäste. Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums über den geplanten Ausstieg des Landkreises aus dem Deutschlandticket.

Weil das mitunter heikel ist, wie das Beispiel Stendal zeigt, hat Thüringen reagiert und über einen sogenannten Anwendungsbefehl die Anerkennung des Deutschlandtickets geregelt. Offenbar will man sich nicht allein auf getroffene Vereinbarungen mit den Beteiligten verlassen.

Auch Baden-Württemberg prüft „die Möglichkeit und Notwendigkeit einer Tarifanordnung“, wie ein Sprecher des dortigen Verkehrsministeriums auf Nachfrage von Background gestern sagte. Das zuständige Ministerium in Sachsen äußerte sich ausweichend.

Die Möglichkeit eines Anwendungsbefehls sei eine „rechtlich komplexe Angelegenheit“, die sorgfältig geprüft werden müsse und eine umfassende Abwägung der Interessen aller Beteiligten erfordere, heißt es aus dem sächsischen Verkehrsministerium vage.

Das Ministerium von NRWs Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne), der derzeit den Vorsitz der Verkehrsministerkonferenz innehat, äußerte sich auf Background-Nachfrage nicht zu einer möglichen Tarifanordnung und verwies stattdessen zurück auf Sachsen-Anhalt.

Im Bundesverkehrsministerium hofft man derweil, Stendal wieder in die Spur bringen zu können. „Das BMDV wird das Thema mit den Ländern und insbesondere mit Sachsen-Anhalt erörtern“, zuständig für die Klärung sei Sachsen-Anhalt. Man gehe davon aus, dass hier rasch Lösungen gefunden werden, teilte eine Sprecherin mit. Sachsen-Anhalts Infrastruktur-Ministerin Lydia Hüskens stellte man Dienstag auf Nachfrage klar, man wolle die knappe Entscheidung des Kreistags respektieren. Einen Anwendungsbefehl für den Deutschlandtarif könne man nicht erteilen, „da der örtliche straßengebundene öffentliche Bus- und Nahverkehr eine Angelegenheit der kommunalen Selbstverwaltung ist“.