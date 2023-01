Erster Truppenbesuch von Pistorius Wo drückt der Kampfstiefel?

Auf dem Übungsplatz von Altengrabow in Sachsen-Anhalt ist es zum Erstkontakt gekommen. Beim Premierenbesuch des neuen Verteidigungsministers Boris Pistorius (SPD) bei seiner Truppe fand er viele lobende Worte für Können und Motivation der Soldatinnen und Soldaten. Er hörte aber auch, „wo der Kampfstiefel drückt“.

Neben dem schon vor Russlands Angriffskrieg bekannten Investitionsstau im dreistelligen Milliardenbereich sind das aktuell die fehlende Munition und die eigenen Fähigkeitsverluste, die mit der Militärhilfe für Kiew verbunden sind. Von einem „Zielkonflikt“ spricht der neue Minister: „Die Waffenlieferungen an die Ukraine reißen im Zweifel Löcher, wo schon Defizite sind.“

Pistorius betrachtet es deshalb als seine „vorrangige Aufgabe“, zusammen mit der Rüstungsindustrie möglichst schnell Abhilfe zu schaffen. Schließlich geht es um die eigene Verteidigungsfähigkeit und Bündnisverpflichtungen.

Für Irritationen hat in diesem Zusammenhang gerade auch der Nato-Generalsekretär gesorgt. Hatte Jens Stoltenberg im Herbst noch argumentiert, dass das Zurückdrängen Russlands in der Ukraine derzeit wichtiger sei als die minutiöse Erfüllung aller Vorgaben der Allianz zur militärischen Vorratshaltung, äußerte er sich jetzt in der „Welt“ anders: „Unsere Unterstützung der Ukraine hat die Bestände der Nato an Waffen und Munition immer weiter geleert.“

Die Bundeswehr will Leopard-2-Panzer nachordern

Handlungsbedarf herrscht nach den jüngsten politischen Entscheidungen auch bei den Kampfpanzern. „Wir treffen aktuell alle Vorbereitungen für die Nachbeschaffung des Leopard 2 inklusive Munition“, sagt eine Sprecherin des Bundesverteidigungsministeriums.

Dabei wird es sich nicht um die Variante A6 handeln, von denen die Ukraine nun bis etwa Ende März 14 Stück aus Bundeswehrbeständen erhalten wird, sondern um die neuesten Typen der Reihe A7. Mit Kosten von mindestens 15 Millionen Euro pro Stück ist zu rechnen.

Das aber wird dauern, weil für diese Situation nicht vorgesorgt wurde. So äußerten sich bei einem Verteidigungskongress des „Handelsblatt“ diese Woche in Berlin Vertreter der Rüstungsindustrie, die Teile des Leopard produzieren, enttäuscht, dass sie ihre Produktionskapazitäten mit Blick auf die aktuelle Lage ausgeweitet haben, konkrete Anfragen oder gar Bestellungen aber bisher ausgeblieben sind. Eine „Art Kriegswirtschaft“, wie sie Oberst André Wüstner als Vorsitzender des Bundeswehrbands gerade gefordert hat, liegt noch in weiter Ferne.

Ein Beispiel dafür, wie es nun beim Leopard besser nicht laufen sollte, ist die Nachbestellung der Panzerhaubitze 2000. Insgesamt 14 Exemplare des hochmodernen Artilleriesystems hat die Bundeswehr im Rahmen einer deutsch-niederländischen Kooperation abgegeben. Dies waren im Juni vergangenen Jahres die ersten schweren Waffen, die die Ukraine aus Deutschland erhielt. Der Nachbestellungsprozess hat aber noch nicht einmal die Phase erreicht, in der das Ministerium einen konkreten Auftrag erteilen kann.

Die Panzerhaubitze ist ein Negativbeispiel für langes Warten

Noch wird an den formalen Auflagen für den Bundestag gefeilt, wie die Sprecherin bestätigt: „Die 25-Millionen-Euro-Vorlage für die an die Ukraine abgegebenen Panzerhaubitzen 2000 erwarten wir Mitte des Jahres.“ Im Klartext: Erst ein Jahr, nachdem sie den ukrainischen Streitkräften überlassen wurden, können sich Verteidigungs- und Haushaltsausschuss überhaupt erst damit befassen und die Mittel freigeben. Erst dann kann bei der Industrie geordert werden. Dem schließt sich die reine Produktionszeit an.

0 So viele Beschaffungsvorlagen für Material, das an die Ukraine geliefert wurde und nun ersetzt werden soll, haben bisher den Bundestag erreicht.

Im Bundestag ist der Ärger darüber groß. „Alle größeren Waffenkäufe müssen durch den Haushaltsausschuss“, sagt der dort für den Wehretat zuständige CDU-Abgeordnete Ingo Gädechens: „Null Beschaffungsverträge liegen uns Haushältern für die Sitzungen im Januar vor!“

Sein grüner Amtskollege Sebastian Schäfer aus der Ampel-Koalition sieht das kaum anders: „Schnelle Nachbeschaffungen für die Bundeswehr sind dringend geboten. Bisher gab es dazu keine Vorlagen aus dem Verteidigungsministerium, obwohl wichtige Systeme wie die Panzerhaubitze 2000 schon im Frühjahr des vergangenen Jahres aus Beständen der Bundeswehr geliefert wurden.“

Weil die Militärhilfe für die Ukraine nicht aus dem Einzelplan 14 des regulären Verteidigungshaushalts finanziert wird, sondern aus der sogenannten „Ertüchtigungsinitiative“, die sich im Etatplan 60 findet, fordert die Verteidigungs-Ausschussvorsitzende Marie-Agnes Strack-Zimmermann ein differenziertes Vorgehen.

„Die 25-Millionen-Euro-Vorlagen verlängern den Prozess“, so die Liberale: „In diesem Fall sollte beim an die Ukraine abgegebenen Material auf diese aufwendigen Vorlagen verzichtet oder eine Sammelvorlage gemacht werden.“ Die Bundeswehr und das Ministerium hätten dagegen vermutlich nichts einzuwenden.

