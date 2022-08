„Die Menschen sind angesichts der Inflation besorgt. Für viele ist das tägliche Leben sehr viel teurer geworden, wir befürchten steigende Preise für Gas, Energie und Lebensmittel“, so beginnt Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sein Pressestatement.

Er stellt am Mittwoch in Berlin vor, wie er die hohe Inflation für die Bürger abfedern will. Geplant ist dafür ein sogenanntes Inflationsausgleichsgesetz, das in höheres Kindergeld und eine Steuersenkung vorsieht. So soll der Grundfreibetrag erhöht werden, also das Einkommen, bis zu dem keine Steuer gezahlt werden muss. „Davon profitieren 48 Millionen Menschen in der breiten Mitte der Gesellschaft“, erklärt Lindner. Er sprach von einer Steuersenkung in Höhe von mehr als zehn Milliarden Euro.

Lindner will diese Grenze von derzeit 10.347 Euro auf 10.632 Euro im kommenden und 10.932 Euro im Jahr 2024 anheben. Auch weitere Eckwerte des Steuertarifs werden verschoben, um den Effekt der kalten Progression auszugleichen. So bezeichnet man eine Art schleichende Steuererhöhung, wenn eine Gehaltserhöhung durch die Inflation aufgefressen wird, aber dennoch zu einer höheren Besteuerung führt.

„Hier geht es nicht um eine Entlastung, sondern um einen Verzicht auf Belastung“, sagte Lindner. Auch er sei dafür, dass „starke Schultern mehr tragen sollen als schmale Schultern“. Durch die kalte Progression würden aber auch „Menschen belastet, deren Schultern gar nicht breiter geworden sind“.

Reichensteuersatz bleibt

Nach den Angaben von Lindner, soll der Spitzensteuersatz künftig erst bei höheren Einkommen greifen. Konkret bei 61.972 Euro im kommenden Jahr und bei 63.515 Euro im Jahr 2024. Die Grenze für den noch höheren Reichensteuersatz will Lindner nicht antasten. Es gibt bereits Kritik, dass Topverdiener von den Plänen des FDP-Politikers in absoluten Zahlen stärker profitieren würden als Geringverdiener.

Darauf angesprochen, wies der Finanzminister erneut auf den Deckel von über 60.000 Euro hin. Das sei das anderthalbfache des durchschnittlichen Nettoeinkommens. Lindner betont allerdings auch, dass diejenigen, die abgeben, nicht vergessen werden dürfen. „Das Steuerrecht muss in der Mitte bleiben.“

Weitere Reformen, wie sie aus den Reihen der Ampel-Koalition gefordert werden, soll es nicht geben. „Der Haushaltsplan ist ausfinanziert“, sagt Lindner. Wenn es weitere Entlastungen geben soll, müssen sie vom Bundestag beschlossen werden, der dann auch klären muss, wo an anderer Stelle gespart wird.

Kritik aus der SPD: Vorschläge sind „verbesserungsbedürftig“

In der SPD werden die Entlastungsvorschläge von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) kritisch gesehen. „Ein weiterer kräftiger Entlastungsimpuls bis in die Mitte der Gesellschaft ist richtig und notwendig, sollte aber vor allem auf Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen zielen“, sagte der Vizevorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Achim Post.

Er betonte zudem, dass ein vollständiger Abbau der sogenannten kalten Progression gerade in der jetzigen Phase einer hohen Inflation „äußert kostspielig und alles andere als zielgerichtet“ wäre, da hohe Einkommen davon besonders stark profitieren würden. „Ein Festhalten am jetzigen Satz der Reichensteuer könnte diesen Effekt nur in Teilen abfedern“, sagte er in Anspielung auf den FDP-Widerstand gegen Steuererhöhungen.

„Die vorgeschlagenen Anhebungen beim Grundfreibetrag und Kindergeld gehen zwar in die richtige Richtung, reichen jedoch nicht aus“, fügte der SPD-Finanzpolitiker hinzu. Er schlug als Alternative Direktzahlungen vor, mit denen kleine und mittlere Einkommen gezielt entlastet werden könnten. Es sei aber klar, dass die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP weitere Entlastungen in Angriff nehmen werde. „Über die genaue und gerechte Ausgestaltung besteht aber weiterer Gesprächsbedarf.“

DGB lehnt die Pläne ab

Kritik kommt auch vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB): „Christian Lindners Steuerkonzept greift viel zu kurz“, sagte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell. Für eine ausreichende Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen müsste der Grundfreibetrag auf 12 800 Euro steigen. „Stattdessen profitieren Spitzenverdiener und Reiche, obwohl sie weit weniger Probleme haben, mit den aktuellen Preissteigerungen zurecht zu kommen“, kritisierte Körzell.

Aus Sicht des DGB ist die Beseitigung der kalten Progression allein nicht der Schlüssel zu mehr Steuergerechtigkeit, wie Körzell betonte. So bezeichnet man eine Art schleichende Steuererhöhung, wenn Gehaltserhöhungen durch die Inflation aufgefressen werden, aber dennoch zu einer höheren Besteuerung führen. (dpa, Reuters, Tsp)