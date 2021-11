Grüne sind unzufrieden mit Stand der Ampel-Verhandlungen

Die Grünen sind unzufrieden mit dem Stand der Koalitionsgespräche mit SPD und FDP. "Wir sehen derzeit zu wenig Fortschritt, was die inhaltliche Substanz anbetrifft", sagte Bundesgeschäftsführer Michael Kellner am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Die drei Parteien verzichteten am Donnerstag nach einer Zwischenbilanz der Verhandlungen in den 22 Arbeitsgruppen Unterhändlern zufolge darauf, einen weiteren detaillierten Zeitplan zu veröffentlichen.

Bereits am Mittwoch hatte Reuters berichtet, dass es erste Dissonanzen zwischen den Parteien und auch Spannungen etwa innerhalb der Grünen über den Klimaschutz-Kurs gibt. So hatten zahlreiche Unterhändler angegeben, dass man in den detaillierteren Gesprächen an schwierige Punkte komme, die teilweise auch noch nicht aufzulösen seien. Dies betraf so unterschiedliche Bereiche wie etwa den Klimaschutz, die Finanzen, den Umgang mit Polen oder die nukleare Teilhabe. Die Verantwortung dafür wurden von Vertretern der drei Parteien jeweils bei den anderen Parteien gesehen. Dennoch betonten alle Befragten auch am Donnerstag, dass man weiter auf eine Einigung setze. Es sei normal, dass es angesichts der unterschiedlichen Wahlprogramme von SPD, FDP und Grünen schwierige Themen geben werde.



Die 22 Arbeitsgruppen mit fast 300 Teilnehmern hatten am Mittwoch pausiert, um eine Zwischenbilanz zu ziehen. Die Ampel-Parteien haben sich einen straffen Zeitplan gesetzt und wollen den SPD-Politiker Olaf Scholz in der Woche ab dem 6. Dezember zum neuen Bundeskanzler wählen. Dazu müssten sie aber noch in der 2. Novemberhälfte die Verhandlungen abschließen, damit die Parteigremien oder Sonderparteitage einem Koalitionsvertrag rechtzeitig zustimmen können.

Grünen-Chef Robert Habeck dringt auf einen Neustart beim Klimaschutz durch die angestrebte neue Ampel-Regierung. "Die nächste Bundesregierung wird die Aufgabe haben, aus einem enormen Rückstand wieder nach vorne zu kommen", sagte Habeck am Donnerstag den Sendern RTL und ntv. Das sei "eine Herkulesaufgabe", aber bei entsprechenden Anstrengungen sei dies zu schaffen.



"Wenn wir voll loslegen, den ganzen Druck auf die Gegenwart legen, dann haben wir eine Chance, in die Nähe des 1,5 Grad-Ziels zu gelangen", sagte Habeck. "Mit dem Tempo der Vergangenheit" sei dies jedoch nicht zu schaffen. Auch werde "mit jedem Tag, mit jedem Monat, der verstreicht", das Erreichen der Klimaziele unrealistischer.



Alternativlos sei insbesondere ein möglichst schneller Kohleausstieg. "Wenn wir es nicht schaffen, aus der Kohle auszusteigen, wir das reiche Industrieland Deutschland, wie wollen wir dann von China, Indien und vor allem von Afrika verlangen, dass sie nicht in die Kohle einsteigen", gab Habeck zu bedenken. Deutschland habe hier eine Vorbildfunktion.



Eine Verlängerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke in Deutschland lehnte der Grünen-Vorsitzende ab. Dagegen sei es richtig, Gas noch "als Brückentechnologie für einen Zeitraum von vielleicht zehn Jahren" zu nutzen. Die dabei bestehende hohe Abhängigkeit von Russland sei bedauerlich, kurzfristig aber nicht zu ändern. Hätte man die Energieversorgung diversifiziert, wäre Deutschland nicht so in dieser Abhängigkeit, kritisierte Habeck die Politik der Vorgängerregierungen. (dpa, AFP, Reuters)