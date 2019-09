Was soll also in naher Zukunft konkret passieren?



BRANTNER: Selbst wenn Ursula von der Leyen jetzt einen Vorschlag zur Reform des Asylsystems vorlegen würde, dann würden noch zwei bis drei Jahre vergehen, bevor dies umgesetzt würde. Die Zeit haben wir nicht. Denn in der Zwischenzeit brauchen wir in der EU einen vorübergehenden Mechanismus zur Verteilung der Flüchtlinge. Wir müssen in den kommenden Jahren eine spürbare Entlastung für Italien hinbekommen. Im Gegenzug muss die italienische Regierung eine andere Haltung als in den zurückliegenden 15 Monaten an den Tag legen. Salvini hat aus innenpolitischen Gründen den Konflikt um die Seenotrettung eskaliert, und ihr habt das toleriert. Die neue Regierung darf in Zukunft das Migrationsthema nicht mehr für das nationale Publikum missbrauchen, wie es Salvini in der Vergangenheit gemacht hat und es weiter macht und machen wird.



FIORAMONTI: Ich sehe es genauso: Wenn man als Flüchtling in Italien ankommt, kommt man in Europa an. Wenn man in Ungarn ankommt, kommt man ebenfalls in Europa an.



Kommen wir zur Wirtschaftspolitik. Die Berufung des ehemaligen italienischen Premierministers Paolo Gentiloni zum neuen EU-Wirtschaftskommissar hat vor allem im Norden der Euro-Zone die Befürchtung ausgelöst, dass Rom einen Rabatt in der Haushaltspolitik bekommen könnte. Ist die Befürchtung der Skeptiker berechtigt?



FIORAMONTI: Gentiloni hat in der Vergangenheit seine Verlässlichkeit unter Beweis gestellt. Ich habe keinen Zweifel daran, dass er ein starker und einflussreicher Kommissar sein wird. Er wird sich davon leiten lassen, dass die Wirtschaft in der EU gestärkt wird. Das dient nicht nur Italien, sondern ist auch im Interesse vieler anderer Länder. Unsere wirtschaftlichen Regeln sind nicht an die gegenwärtigen Herausforderungen angepasst.



Orientieren sich diese Regeln zu sehr an den Bedürfnissen der Länder im Norden der EU?



Ist Irland, das unter den Euro-Rettungsschirm schlüpfen musste, ein südliches Land? Ich würde nicht von einer Trennung zwischen dem Norden und dem Süden in der EU sprechen, sondern zwischen gutem und schlechten Wirtschaften. Wenn sogar Nobelpreisträger sagen, dass die europäische Wirtschaft schlecht auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zugeschnitten ist, dann muss etwas dran sein. Aus diesem Grund bin ich auch sehr glücklich darüber, dass Frans Timmermans in der neuen EU-Kommission für den ’grünen New Deal’ zuständig ist. Das bedeutet Investitionen in genau jenen Bereich, der für Europa immer wichtiger werden muss.



BRANTNER: Das ist für Gentiloni eine schwierige Situation. Deshalb kann man schon die Frage stellen, ob es das Beste ist, jemanden wie Gentiloni in die Lage zu bringen, in der er einerseits die EU-Defizitregeln interpretieren muss, aber andererseits auch gewisse Erwartungen aus seiner Heimat an ihn gestellt werden. Ich hoffe, dass er jetzt den Hut wechselt und nur noch als Europäer auftritt, nicht als Vertreter nationaler Interessen. Das kann man ihm durchaus auch zutrauen.



Muss der EU-Stabilitätspakt geändert werden?



BRANTNER: Natürlich brauchen wir in der Währungsunion gemeinsame Regeln. Und die gelten ausnahmslos für alle. Wir würden sie aber gerne weiterentwickeln. Man muss beispielsweise auf der Ebene der EU darüber nachdenken, ob Staaten Investitionen in Infrastruktur wie das Eisenbahnnetz über einen längeren Zeitraum abschreiben können. Was den ’grünen New Deal’ anbelangt, so wird dessen Gelingen wesentlich davon abhängen, ob Deutschland mitzieht. Wenn man die Haushaltsdebatte im Bundestag verfolgt hat, kann man da schon seine Zweifel haben.



FIORAMONTI: Der Stabilitätspakt muss geändert werden. Man sollte sogar den Namen ändern. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt sollte zum Nachhaltigkeits- und Wohlfahrtspakt werden. Das versuche ich auch in meinem Land herüberzubringen: Wir müssen das ganze Narrativ ändert, das diesen Pakt bislang umgeben hat.



BRANTNER: Die Idee der Grünen ist, das Bruttoinlandsprodukt, das beim Stabilitätspakt eine wichtige Richtgröße ist, neu zu berechnen. Es ist absurd, dass zahlreiche Umweltkatastrophen zu unserem ’Wohlstand’ beitragen. Deshalb müssen die Berechnungsgrundlagen geändert werden. Grundsätzlich stimme ich zu: Damit unsere Gesellschaften demokratisch und stabil bleiben, müssen wir die sozialen Herausforderungen meistern. Das geht in Europa besser gemeinsam und ist in unserem ureigenen – auch nationalem – Interesse.



Italiens neuer Finanzminister Roberto Gualtieri muss einerseits dringend 23 Milliarden Euro finden, um einen Haushalt aufzustellen, der den EU-Regeln entspricht. Andererseits soll eine Erhöhung der Mehrwertsteuer zum 1. Januar 2020 vermieden werden. Wie kann das Problem gelöst werden?



FIORAMONTI: Gualtieri hat bereits darauf hingewiesen, dass sich nach der Beruhigung der Lage in der Innenpolitik der Abstand zwischen den Zinsen auf italienische und deutsche Staatsanleihen erheblich verringert hat. Das führt dazu, dass wir im kommenden Jahr voraussichtlich 15 Milliarden Euro einsparen können, wenn der Zinsabstand – der so genannte Spread – weiterhin so stabil bleibt. Die Vermeidung einer Mehrwertsteuererhöhung ist in der Tat die Priorität Nummer eins für unsere Regierung. Der Konsens reicht in diesem Punkt auch bis in die Opposition. Von daher gehe ich davon aus, dass es zu keiner Erhöhung der Mehrwertsteuer im kommenden Jahr kommt.

Das Gespräch führten Andrea Dernbach und Albrecht Meier.