Es gibt Streit zwischen Brüssel und den EU-Mitgliedstaaten über die Finanzierung einer weiteren Tranche in Höhe von drei Milliarden Euro für Ankara im Zuge der EU-Flüchtlingsvereinbarung. Kommen Sie dabei Mitgliedstaaten wie Deutschland entgegen?



Die Verhandlungen in dieser Frage werden in der kommenden Woche fortgesetzt. Wir bereiten gerade die Position der Kommission vor. Wichtig ist, dass sich jetzt die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass wir das Abkommen mit der Türkei fortführen und eine zweite Tranche für Ankara bereitstellen wollen. Bei der ersten Tranche, die ebenfalls drei Milliarden Euro betrug, kamen zwei Milliarden auf freiwilliger Basis von den Mitgliedstaaten. Der Rest – eine Milliarde Euro – stammte aus dem EU-Haushalt. Wir werden in den nächsten Wochen sehen, ob wir als Kommission gegebenenfalls zu einem etwas höheren Finanzbeitrag bereit sind. Allerdings: Drei Milliarden aus dem EU-Haushalt können wir keinesfalls stemmen. Die Mitgliedstaaten müssen einen nennenswerten Beitrag leisten.



Bei ihrer ersten Regierungserklärung zum Start in ihre vierte Amtszeit hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel ausführlich mit der Flüchtlingspolitik beschäftigt. Wie bewerten Sie die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin im Rückblick?



Die Entscheidung der ersten Tage im September 2015 war völlig richtig. Seinerzeit entschloss sich die Bundeskanzlerin gemeinsam mit dem damaligen österreichischen Regierungschef Faymann, die in Ungarn gestrandeten Flüchtlinge direkt und geordnet nach Österreich und Deutschland zu bringen. Man hätte dann aber früher, als es in der Realität geschah, eine europäische Linie finden müssen. Der deutsche Alleingang, der zunächst auch von Österreich mitgetragen wurde, hat auf europäischer Ebene schon mancherorts Verwunderung ausgelöst. Deshalb war es anschließend so schwer, auf europäischer Ebene eine Lösung zu finden.



Kommen wir noch einmal auf die Grenzen in Europa zurück. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will eine eigene bayerische Grenzpolizei ins Leben rufen Was halten Sie von dem Vorhaben?



Der Grenzschutz ist nach dem Grundgesetz Sache des Bundes. Es sind die Bundesbehörden, die mit Innenminister Seehofer diese Verantwortung an allen deutschen Außengrenzen wahrnehmen. Eine geplante zusätzliche Polizeieinheit im Freistaat kann letztendlich nur als Verstärkung der bayerischen Landespolizei fungieren.



In der CSU gibt es immer wieder Kritik an Brüssel. So hat Seehofer der EU-Kommission einen belehrenden Ton gegenüber den Osteuropäern vorgeworfen. Wie groß ist Ihre Sorge, dass der bevorstehende Landtagswahlkampf in Bayern zum Anti-EU-Wahlkampf wird?



Ich möchte an die letzte Europawahl 2014 erinnern. Damals initiierte der damalige CSU-Vize Peter Gauweiler einen klar anti-europäischen Kurs. Das hat für die CSU nicht wirklich zum Erfolg geführt. Deswegen baue ich darauf, dass Ministerpräsident Söder sehr genau die Vorteile der EU insbesondere für die Industrie in Bayern sieht.



Wo wir schon bei Wahlkämpfen sind: Haben Sie eine Prognose für die Zusammensetzung des neuen Europaparlaments nach der Europawahl im kommenden Jahr? Drohen „italienische Verhältnisse“ – mit einem Erstarken extremer Parteien?



Das glaube ich nicht. Ich gehe davon aus, dass es eine stabile Mehrheit von Abgeordneten verschiedener demokratischer Fraktionen geben wird, die sich zum europäischen Projekt bekennen. Da kommt der CDU/CSU sowie der Fraktion der Europäischen Volkspartei und ihrem Vorsitzenden Manfred Weber eine entscheidende Rolle zu: Die EVP muss in der Lage sein, wieder deutlich die stärkste Kraft zu werden und gemeinsam mit anderen Fraktion einen klaren pro-europäischen Kurs im nächsten Parlament zu ermöglichen.



Der jetzige Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier gilt als Favorit unter den möglichen Kandidaten für die Nachfolge von Kommissionschef Jean-Claude Juncker. Soll Ihre europäische Parteienfamilie, die EVP, Barnier Ende des Jahres zum Spitzenkandidaten für die Europawahl machen?



Ich schätze Michel Barnier sehr. Wir arbeiten gegenwärtig bei der Bewältigung des Brexit eng zusammen, weil ich ihm in vielen Fragen des Haushaltsrechts zuarbeite und damit seine Arbeit als Chefverhandler unterfüttere. Er ist mit Sicherheit einer der sehr ernsthaften möglichen Bewerber für die Spitzenkandidatur der EVP.



Die Blitz-Beförderung des Juncker-Vertrauten Martin Selmayr zum Generalsekretär der EU-Kommission wird weiter in Brüssel diskutiert. Was ist bei der Berufung von Selmayr schief gelaufen?



Ich halte diese Berufung mit unseren beamtenrechtlichen Regeln voll vereinbar. Ich halte Martin Selmayr mit seinen fachlichen Fähigkeiten und seiner Erfahrung für den richtigen Generalsekretär. Aber vielleicht war der Überraschungseffekt für die Öffentlichkeit und auch für die Kollegen in der Kommission zu groß. Dieses Problem hätten wir eher erkennen und angehen müssen.



Sie sind inzwischen seit 2009 in der EU-Kommission aktiv. Ihre Brüsseler Amtszeit endet am Ende des kommenden Jahres. Können Sie jetzt schon einmal eine vorläufige Bilanz ziehen?



Wir waren anfangs ständig im Krisenmodus – angefangen mit der Staatsschulden-, dann mit der Flüchtlingskrise und schließlich mit dem Brexit. Inzwischen zieht die Wirtschaft in Europa wieder an, aber es gibt eine neue Herausforderung: Wir befinden uns mitten in einem Wettbewerb der Systeme. Unsere europäische Werteordnung ist nicht mehr unbestritten, sondern hat einflussreiche Autokraten als Gegner. Aktuell müssen wir Europäer aufpassen, nicht zerrieben zu werden zwischen den angedrohten Strafzöllen aus Washington und einer dominanten chinesischen Industriepolitik. Da müssen wir uns durch Zusammenhalt und eine gemeinsame Strategie behaupten.



