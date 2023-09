EU-Kritik an der Bundesregierung „Sehr prinzipiengeleitet, fast schon ideologisch“

Schnellverfahren an den EU-Außengrenzen für Migranten mit einer geringen Bleibeperspektive, Abschiebungen und eine europaweite Verteilung von Asylbewerbern in begrenztem Umfang – so sieht es der Asylkompromiss vor, den Innenministerin Nancy Faeser (SPD) und ihre europäischen Amtskollegen Anfang Juni gefunden hatten. Doch der Kompromiss für das Gemeinsame Europäische Asylsystem (GEAS) wankt inzwischen wieder – weil die Bundesregierung in einem anderen Punkt der gegenwärtigen Brüsseler Asylverhandlungen bremst.