Boris Johnson hat schweres rhetorisches Geschütz aufgefahren. In einem Brief an den EU-Ratschef Donald Tusk bezeichnete der britische Regierungschef den sogenannten Backstop als „undemokratisch“ und „unbrauchbar“. Johnson schlug vor, den Backstop während einer Übergangsperiode durch alternative Lösungen zu ersetzen. Der Backstop ist jene Regelung im EU-Austrittsvertrag, mit der eine harte Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland vermieden werden soll. Aus Sicht der EU ist die Rückversicherung ein unverzichtbarer Bestandteil des Austrittsvertrages. Deshalb war die Reaktion der EU auf den Brief von Johnson, der die Backstop-Lösung aus dem Scheidungsvertrag löschen will, am Dienstag einhellig: No, non und nein.



Das „No“ kam aus der irischen Hauptstadt Dublin. Am Montag sprach Johnson fast eine Stunde lang mit dem irischen Premier Leo Varadkar am Telefon, um ihn von seinem jüngsten Vorstoß zu überzeugen. Wenn der Backstop aus dem Austrittsvertrag gestrichen werde, dann könne auch das Unterhaus dem Deal zustimmen, argumentierte Johnson. Allerdings dürfte es den britischen Premier kaum überrascht haben, dass Varadkar in dem Telefonat auf der Position der verbleibenden 27 EU-Staaten beharrte: Die Auffanglösung für Nordirland muss bleiben, ein Aufschnüren des Austrittsvertrages ist nicht zu machen.



Auch Tusk twitterte, dass der Backstop eine Versicherung darstelle, mit der eine harte Grenze auf der irischen Insel verhindert werde, bis eine andere Lösung gefunden sei. Diejenigen, die die Auffanglösung ablehnten und keine realistischen Alternative vorschlügen, unterstützten faktisch die Wiedererrichtung von Schlagbäumen. „Selbst wenn sie das nicht zugeben“, so Tusk.



An diesem Mittwoch wird Johnson in Berlin zum Antrittsbesuch bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet, am folgenden Tag will er in Paris mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron über mögliche Zugeständnisse reden. Johnson droht damit, dass Großbritannien ohne solche Zugeständnisse die EU am 31. Oktober ohne Austrittsvertrag verlassen wird – mit gravierenden Folgen für die Wirtschaft auf beiden Seiten des Ärmelkanals. Nach der Ansicht der Brexit-Hardliner muss der Backstop aus dem Austrittsvertrag getilgt werden, weil er nach ihrer Ansicht Großbritannien auf ewig eng an die EU binden würde.



Allerdings ist nicht absehbar, dass Merkel oder Macron sich zu einem Aufschnüren des Austrittsvertrages bereit erklären werden. Die Kanzlerin und der Präsident dürften sich an den Kurs des EU-Chefverhandlers Michel Barnier halten, dem zufolge der Backstop erhalten bleiben muss, um ein Wiederaufflammen des Bürgerkrieges im Norden der irischen Insel zu verhindern.



Staatsminister Roth: Scheidungsvertrag kann nicht aufgeschnürt werden

Der Europa-Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth, bezeichnete das Austrittsabkommen als einen fairen Kompromiss zwischen Großbritannien und den verbleibenden 27 EU-Staaten. Es bleibe das Ziel der EU, dass der Backstop niemals angewendet werden müsse, sagte Roth dem Tagesspiegel. „Aber als Auffanglösung ist der Backstop unabdingbar, um den Frieden in Nordirland zu sichern und den Binnenmarkt zu schützen“, sagte der SPD-Politiker weiter. „Der Scheidungsvertrag kann daher nicht wieder aufgeschnürt werden“, fügte er hinzu. Hingegen bleibe die EU gesprächsbereit zu möglichen Veränderungen an der Politischen Erklärung über die künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien.



In der Politischen Erklärung wird das langfristige Wirtschaftsverhältnis zwischen beiden Seiten skizziert. Nach den Worten der europapolitischen Sprecherin der Grünen-Fraktion im Bundestag, Franziska Brantner, stelle ein „gut verhandeltes Abkommen für die zukünftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU“ einen „Ausweg aus Johnsons Backstop-Dilemma“ dar. „Das würde den Backstop überflüssig machen“, erklärte sie. In Berlin hatte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer bereits am Montag darauf beharrt, dass die Bundesregierung weiterhin einen geordneten Brexit wünsche. Allerdings sei Berlin auch auf „alles vorbereitet, was ein ungeordneter Brexit mit sich bringen würde“. Ähnliche Signale kamen vor dem Treffen zwischen Johnson und Macron aus dem Elysée-Palast. Bei dem Gespräch werde Macron die Prinzipien wahren, die unter den 27 EU-Staaten vereinbart wurden, hieß es dort.