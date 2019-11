Olaf Scholz will die europäische Bankenunion voranbringen – und dabei das Kunststück vollbringen, einerseits den Wettbewerbsrahmen der Finanzbranche auszuweiten, auch um Unternehmen und Privatleuten Zugang zu mehr Finanzprodukten zu verschaffen, und andererseits die Risiken eines solchen EU-weiten Finanzmarktes zu begrenzen. Der Bundesfinanzminister ist sich offenbar bewusst, dass die Schaffung eines Binnenmarktes für Finanzdienstleistungen durchaus mit Gefahren verbunden ist – auch wenn nach dem Brexit das Land mit der größten und in Teilen auch aggressivsten Finanzbranche außen vor ist. Andererseits hat sich gezeigt, dass das Verharren im nationalen Rahmen – nicht zuletzt in der Finanzkrise – auch seine Nachteile hat. Daher will Scholz jetzt Druck machen, um die Bankenunion in der EU zu vertiefen und die Sicherungsmaßnahmen voranzubringen. Allerdings ist sein Vorhaben, dessen Kern eine europäische Einlagensicherung für Bankkunden ist, in der Kabinettsvorlage vom Mittwoch zur „Bestandsaufnahme“ der Koalitionsarbeit nicht enthalten. Und ein Teil dieser Bilanz, welche die Ministerrunde beschlossen hat, besteht aus einer Art „To-do-Liste“ mit Maßnahmen, die Union und SPD noch umsetzen wollen.

"Bank run" verhindern

Die Diskussion um die Bankenunion samt Sicherungsmaßnahmen ist schon vor einiger Zeit zum Erliegen gekommen. Im Kern geht es dabei darum, den gefürchteten „bank run“ zu verhindern, also massenhaftes Abziehen von Geld durch die Bankkunden. Die von Scholz nun geplante europäische Einlagensicherung ist bisher umstritten, weil einige EU-Staaten – darunter Deutschland – fürchten, dass die größeren Mitgliedsländer – deren Finanzinstitute den Großteil der Rettungsmittel beisteuern müssten - Nachteile hätten. Im deutschen Fall etwa stellte sich die Frage, ob sich auch die Sparkassen oder Volksbanken an diesem System beteiligen müssten, obwohl sie ihr eigenen Rettungsmechanismen haben und in der Finanzkrise eher stabil waren. In einem Papier, das vom Bundesfinanzministerium am Mittwoch verteilt wurde, heißt es, ein „europäisches Rückversicherungssystem“ könnte „im Zuge der stärkeren Marktintegration“ die unterschiedliche Leistungsfähigkeit der nationalen Einlagensicherungssysteme ausgleichen. In einem ersten Schritt soll der europäische Rettungstopf einem Mitgliedstaat nur bei der Liquiditätsbereitstellung für marode Banken helfen, in einem zweiten Schritt hält Scholz dann auch eine „begrenzte Verlusttragungskomponente“ für möglich.

Nicht zu Lasten der Großen

Allerdings will der Bundesfinanzminister verhindern, dass Staaten mit weniger stabilen Bankensystemen ihre Eigenverantwortung zu Lasten des EU-Rettungsfonds verringern. Daher soll der Beitrag aus dem europäischen Rückversicherungssystem zum einen gedeckelt sein, zum anderen soll das Geld erst fließen, wenn die nationalen Mittel erschöpft sind. Einige Begleitvorschläge sollen zudem dafür sorgen, dass das Bankensystem in einem größeren Markt stabiler ist als bisher. So soll es „gemeinsame Insolvenz- und Abwicklungsmechanismen“ in Europa geben, so wie in den USA, wo das Bankensystem nach der Finanzkrise schneller und durchgreifender reformiert und saniert wurde als in der EU, in der die Mitgliedstaaten nach dem Motto „jeder für sich“ agierten. Zudem verlangt Scholz, dass die Zahl notleidender Kredite in den Bankbilanzen abgebaut werden müsse. Eine weitere Bedingung: Die Besteuerung von Banken soll in der EU einheitlich sein, um zu vermeiden, das einzelne Staaten eine „wettbewerbsverzerrende Steuergestaltung“ fördern, auch um Gewinnverschiebungen im Bankensektor zu begünstigen.