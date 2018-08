Ohne jeden öffentlichen Diskurs und ohne das Europaparlament auch nur zu fragen, bekam Euro-Land auf diesem Weg doch eine Art Regierung: die „Euro-Gruppe“ der Finanzminister aus den Mitgliedsstaaten der Währungsunion. Nur ist diese eben nicht EU-weit gewählt und nicht allen EU-Bürgern gleichzeitig rechenschaftspflichtig. Es gibt nicht einmal öffentlich einsehbare Protokolle. Stattdessen exekutieren die Minister und die von ihnen ermächtigten Beamten im demokratiefreien Raum das Recht des Stärkeren, also der Gläubiger gegen die Schuldner und der Überschuss- gegen die Defizitländer.

Das Machtgefälle geht einher mit der Festlegung der gesamten Währungsunion auf ein unhaltbares Wirtschaftsmodell: Alle Mitgliedsländer sollen dem deutschen Vorbild folgen, also Löhne drücken, Exporte steigern und staatliche Ausgaben zurückfahren. Das hat in Deutschlands Krisenjahren aber nur funktioniert, weil die anderen Euro-Staaten es nicht so machten, und – gestützt auf Kredite aus Deutschland – mit ihren Importen die deutsche Konjunktur befeuerten. Angewandt auf die ganze Union führt das jedoch zu einem Wettlauf nach unten und zwingt mangels Nachfrage die schwächeren Länder in die Stagnation. Gleichzeitig flossen dem deutschen Staat mit den Zinsersparnissen infolge der Kapitalflucht aus den Mittelmeerländern und den Zinserträgen aus den Notkrediten bisher schon mehr als 100 Milliarden Euro zu, und ein Ende dieser Fehlentwicklung ist nicht absehbar. Anstatt also die „Völker Europas“ in einer „immer engeren Union“ zusammenzuführen, spaltet die Währungsunion in der jetzigen Form ihre Mitglieder in Gewinner und Verlierer.

Das macht insbesondere Italien zur politischen Zeitbombe für den Euro. Seit zehn Jahren, unterbrochen nur durch die zwei Jahre nach dem Bankencrash, hielten sich die dortigen Regierungen eisern an die Defizitregel. Dafür fehlte es aber an Mitteln für dringend benötigte Investitionen in Bildung, Wissenschaft und Technologie, ohne die das Land immer weiter zurückfällt – und die EU kann mangels ausreichenden Budgets auch keine wirksame Hilfe bieten. Kein Wunder also, dass die Bürger gegen das empfundene Diktat aus Berlin aufbegehren und die unberechenbaren Rebellen der Fünf-Sterne-Bewegung und die rechtsradikale Lega-Partei in die Regierung wählten.

Der Soziologe und Vordenker der europäischen Einigung Jürgen Habermas erkennt darin das Muster für ganz Europa. „Die handfeste Enttäuschung darüber, dass der EU in ihrem gegenwärtigen Zustand die Handlungsfähigkeit fehlt, um einer wachsenden sozialen Ungleichheit innerhalb der Mitgliedsstaaten und zwischen ihnen entgegenzuwirken, ist die tiefer liegende Ursache der politischen Regression“, konstatierte er. „Der Rechtspopulismus“ verdanke sich „in erster Linie der verbreiteten Wahrnehmung, dass der EU der politische Wille fehlt, handlungsfähig zu werden.“

Doch auch der Rückweg ist verbaut. Die gemeinsame Währung hat die wirtschaftliche Verflechtung schon viel zu weit vorangetrieben. Zigtausende Unternehmen können sich nur deshalb über die Grenzen hinweg beliefern, weil es eben kein Währungsrisiko gibt. Dazu sind Millionen von grenzüberschreitenden Verträgen auf Basis der Bezahlung in Euro vereinbart.

Habermas mahnt es an: Europa muss "handlungsfähig" werden

Damit einher gehen Forderungen bei Banken und Fonds in Billionenhöhe. Deren Wert würde auf einen Schlag strittig, wenn die Schuldner plötzlich in anderer Währung zahlen wollten. „Eine Auflösung der Währungsunion würde Europa tatsächlich in einen Wirtschaftskrieg führen“, prophezeit der Wiener Ökonom Stephan Schulmeister. Niemand würde gewinnen, alle gemeinsam würden ärmer, und das werde „eine Wut freisetzen, die sich vor allem gegen Deutschland richten würde“.

Eine „handlungsfähigen Euro-Union wäre die einzige denkbare Kraft gegen eine weitere Zerstörung unseres viel beschworenen Sozialmodells“, mahnt darum Vordenker Habermas. Dazu müsse sie „mit Kompetenzen und Haushaltsmitteln für Eingriffe gegen das weitere Auseinanderdriften der Mitgliedsstaaten ausgerüstet werden“, forderte er. Nur so könnte „die ökonomisch und politisch stärksten Mitglieder das gebrochene Versprechen der gemeinsamen Währung auf konvergente wirtschaftliche Entwicklungen einlösen.“

Und für ein paar Monate sah es im vergangenen Jahr auch so aus, als könne diese Vision wahr werden. Mit Emmanuel Macron trat in Frankreich ein Präsident auf die europäische Bühne, wie es ihn noch nie gab. Erstmalig räumte da ein EU-Spitzenpolitiker ein, dass der Mangel an Demokratie und das Fehlen einer aktionsfähigen zentralen Instanz das europäische Projekt bedroht. Viele Bürger hätten sich abgewandt von der europäischen Einigung, „weil sie nicht gehört wurden“, sagte er.

Darum „müssen die Europäer den Mut haben, den Pfad der Demokratie wiederzufinden“, und das „nicht mit Technokraten“, die „heimlich im Hinterzimmer“ Verträge aushandeln. Stattdessen forderte er – wie Habermas – ein Budget für die Euro-Zone von „mehreren Prozent der Wirtschaftsleistung“, also ein Vielfaches des derzeitigen EU-Haushalts, damit sie künftigen Wirtschaftskrisen aus eigener Kraft entgegensteuern kann. Dazu müssten ein europäischer Finanzminister und ein Parlament der Euro-Zone gewählt werden, „um demokratische Verantwortlichkeit herzustellen“, erklärte er, und bekannte damit in revolutionärer Ehrlichkeit den antidemokratischen Charakter des bisherigen Euro-Regimes.

Doch so mitreißend Macron für „die Neugründung“ Europas warb, so borniert wiesen Kanzlerin Merkel und ihre sozialdemokratischen Mitregenten all seine Pläne zurück, um ihren Wählern nur ja nicht die giftige Illusion der nationalen Selbstbestimmung zu nehmen, die es gar nicht mehr gibt. Lediglich ein zusätzliches Budget für Investitionen von symbolischer Größe wollen sie unterstützen. Schlimmer noch, beim jüngsten EU-Gipfel setzen Merkel und ihre Unterstützer sogar durch, dass das Krisenmanagement der Euro-Zone auch künftig den ungewählten Technokraten des Euro-Kreditfonds ESM obliegen soll, die keinem Parlament rechenschaftspflichtig sind. An der Verfassung des Euro soll sich nichts ändern.

Die „Fortführung des Status quo ist gleichbedeutend mit der Auflösung des Euro binnen zehn Jahren“, warnte Macron im Januar 2017. Derzeit spricht alles dafür, dass er recht behält.