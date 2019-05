Diese Zahlen sind für die SPD eine Katastrophe, die auf Europa bezogenen genauso wie die für Bremen. Die Grünen hingegen können sich in Deutschland als zweitstärkste Kraft etablieren, ob für längere Zeit, kann heute niemand sagen. Auch die CDU hat keinen Grund für Triumphgefühle. In Bremen ist ihr Erfolg keine Überraschung gegen eine ausgelaugte SPD, die hier eine historische Niederlage erleidet. Der nachwirkende, lange Streit der nicht einmal von ihnen selbst als Schwesterparteien CDU und CSU, schließlich die schleichende Kanzlerinnendemontage, animieren nicht, bei diesen Parteien Beständigkeit erwarten zu können.

Nicht nur in Deutschland, in fast allen Ländern der Europäischen Union ist die Wahlbeteiligung deutlich gestiegen. Das könnte ein Signal sein, dass die Bürgerinnen und Bürger diese Abstimmung tatsächlich als Schicksalswahl empfanden. Die einen, weil sie den populistischen, auf Zerstörung der EU setzenden Gruppen entgegentreten wollen. Die anderen, weil sie durch eine Stimme für die AfDs und Rassemblements Nationals und wie sie heißen, zeigen wollten, dass sie die Zukunft Europas nicht in der Union, sondern im Rückzug in den jeweiligen Nationalstaat sehen.

Natürlich sind in 28 Ländern die 751 Abgeordneten des Europäischen Parlaments und keine Mitglieder nationaler Interessenvertretungen gewählt worden. Aber nicht nur in Deutschland entscheiden die Wählerinnen und Wähler letztlich vor dem Hintergrund des Vertrauens in oder der Zweifel an Parteien des eigenen Landes. Jene Gruppierungen, von denen man sich gerade in jüngster Zeit gut vertreten fühlte, schneiden bei Europawahlen besser ab als jene, deren Auftritt als zerstritten oder fahrig in Erinnerung ist. Da kann es auch nicht wundern, dass die Führungskrise in der SPD, der offen ausgetragene Streit um die Richtung und um die Kompetenz der Parteivorsitzenden, das Fehlen einer überzeugenden Persönlichkeit an der Spitze, die Werte für die Sozialdemokraten nach unten ziehen.

In der Mitte ist Platz für die Grünen

In der Union ist die Tendenz, nicht aber deren Ausmaß ähnlich. Der selbstzerstörerische Kampf der CSU gegen die Bundeskanzlerin ist nicht vergessen. Dass jetzt die Noch-Regierungschefin Angela Merkel und ihre potenzielle Nachfolgerin Annegret Kramp-Karrenbauer für sehr unterschiedliche Ausrichtungen der CDU stehen, sehen alle wachen Bürger. Wenn die SPD nach links und die Union nach rechts rückt, wird in der Mitte der Platz größer. Nicht für die FDP, sondern für die Grünen. Die vollzogen zudem einen Generationenwechsel und haben mit Annalena Baerbock und Robert Habeck zwei Sympathieträger.

Das freilich sind deutsche Eigenheiten. In England nutzten die Brexit-Gegner die Wahl mehrheitlich, um Abgeordnete nach Brüssel und Straßburg zu schicken, die nur dorthin wollen, um sich so schnell wie möglich endgültig verabschieden zu können. Macrons En-Marche-Bewegung hingegen will Europa zusammenhalten, aber auf keinen Fall Seite an Seite mit den konservativen Europäischen Volksparteien. Die Sozialdemokraten im Europäischen Parlament wiederum bräuchten wohl ein Bündnis von der Linken bis zu den Grünen, um den Kommissionspräsidenten stellen zu können. Mehrheitsbeschaffung wird also künftig im Europäischen Parlament schwieriger werden. Daran sind auch die Populisten schuld. Destruktive Elemente sind hier eine neue, unerfreuliche Erfahrung.