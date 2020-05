Der Ferienflieger Eurowings hat die Saison-Premiere auf der Mittelmeer-Insel Sardinien gründlich verpatzt. Am Samstag musste ein Airbus A 320 zum Startflughafen Düsseldorf zurückfliegen, weil Olbia an der Costa Smeralda für internationale Flüge noch bis zum 24. Juni gesperrt war. Das hätte auch die Lufthansa-Tochter wissen können, wie ein Sprecher am Montag einräumte.

Die Einschränkungen waren in den obligatorischen "Notice to Airmen" (Notam) nachzulesen, die bei jedem Flug berücksichtigt werden müssen. Es habe im Vorfeld ein "Missverständnis" bei der Interpretation der Notams gegeben, sagte der Sprecher. Die Passagiere seien umgebucht worden. Das immerhin führt zu überschaubaren Kosten, denn es waren laut Eurowings nur zwei.

Wegen der Corona-Pandemie finden derzeit nur noch wenige Flüge statt, von Berlin aus bietet die Lufthansa derzeit 19 Verbindungen nach Frankfurt und 18 Verbindungen nach München an – pro Woche. Viele Maschinen parken am Boden. Allerdings sind schon touristische Lockerungen in Sicht, schon jetzt ist absehbar, dass die weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amts nach dem 14. Juni wohl nicht mehr verlängert wird - und Flugreisen wieder möglich werden. (dpa)