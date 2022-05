Erfolg der ukrainischen Gegenoffensive: Artillerie-Angriffe auf Charkiw erschwert

Nordöstlich von Charkiw hat die ukrainische Armee mehrere Siedlungen zurückerobert. Militäranalysten von Rochan Consulting berichten, am Freitag habe die Ukraine die Kontrolle über sechs Siedlungen nördlich und nordöstlich von Charkiw zurückerlangt. Damit ist die zweitgrößte ukrainische Stadt Charkiw für russische Geschosse schwerer zu erreichen: „Die russischen Einheiten sind in diesen Richtungen nun mehr als 20 Kilometer von der Stadt entfernt, was ihre Möglichkeiten einschränkt, Artillerie-Angriffe auf Charkiw durchzuführen.” Auch das Institute for the Study of War (ISW) berichtet von Erfolgen der Gegenoffensive um Charkiw, die die Ukraine seit einigen Tagen anstrengt. Im bisherigen Kriegsverlauf waren bedeutende ukrainische Gebietsgewinne nur nach russischen Rückzügen erfolgt, zum Beispiel in Kiew.

Russland hingegen hat in den vergangenen Tagen kaum Erfolge erzielt, was sich aber in den kommenden Tagen ändern könnte. Am Samstag wurde aus dem Nordosten vermehrter Beschuss gemeldet und Experten halten heftige russische Angriffe in den kommenden Tagen für möglich. Das berichtet die New York Times. Grund ist der russische Nationalfeiertag am Montag. Der „Tag des Sieges” erinnert an den Sieg der Sowjetunion über das nationalsozialistische Deutschland und ist der wichtigste russische Feiertag. Der symbolträchtige Tag könnte Präsident Wladimir Putin Anlass für neue Eskalationen sein. (Johannes Bauer, Nina Breher)