Kanzlerin Angela Merkel, die im zweiten Halbjahr die EU-Präsidentschaft übernimmt, lehnt Corona-Bonds ab. Sollte die EU nicht dennoch versuchen, im zweiten Halbjahr einen Durchbruch in der Streitfrage zu schaffen?

Unabhängig von der deutschen Ratspräsidentschaft bin ich der Meinung, dass man sich in Fachgesprächen mit Corona-Bonds und der teilweisen Vergemeinschaftung der Staatsschulden auseinandersetzen sollte. Ich bin sehr dagegen, dass man sich nur deshalb gegen Corona-Bonds stellt, weil man früher Euro-Bonds abgelehnt hat. Besondere Ereignisse erfordern besondere Antworten. Aber man darf wie gesagt nicht den Denkfehler machen, dass Corona-Bonds eine kurzfristige Antwort auf die finanziellen Folgen der Corona-Krise darstellen.

In Italien werden Corona-Bonds vom Rechtspopulisten Matteo Salvini gefordert, in Deutschland zögert die Bundesregierung bei dem Thema nicht zuletzt mit Rücksicht auf die AfD. Regieren die Populisten inzwischen die EU heimlich mit?

Als die Bundesregierung 2010 meinen Vorschlag für Euro-Bonds ablehnte, gab es die AfD noch nicht. Ich glaube auch nicht, dass die Bundesregierung und andere Regierungen heute Corona-Bonds wegen der AfD und Konsorten ablehnen. Vielmehr scheint die Einführung derartiger Anleihen für die Bundesregierung im Widerspruch zu stehen mit dem Verbot der gemeinschaftlichen Übernahme nationaler Staatsschulden.

Befürchten Sie, dass der Kampf gegen die Pandemie andere Themen von der europäischen Agenda verdrängt?

Der Kampf gegen die Krise muss in allen Bereichen geführt werden. Es braucht eine geordnete europäische Exit-Strategie. Es werden dringend Investitionen im Gesundheitsbereich benötigt, etwa in Italien, teilweise auch in Frankreich und anderen Ländern. Und es braucht finanzielle Lösungen auf EU-Ebene. Aber man darf angesichts der intensiven Beschäftigung mit dem Coronavirus nicht den Fehler machen, andere Themen aus dem Blick zu verlieren. Die Klimakrise bleibt. Die Flüchtlingskrise bleibt. Es wird für den Rest des Jahrhunderts weiter notwendig sein, Afrika in allen Belangen zu unterstützen. Und die Mitgliedstaaten der EU müssen weiterhin gewährleisten, dass rechtliche Regeln eingehalten werden. Orbans Regierung in Ungarn verstößt gegen europäische Grundsätze.

Bis Jahresende wollen die EU und Großbritannien einen Handelsvertrag abschließen. Ist es überhaupt realistisch, angesichts der Corona-Krise die geplante Vereinbarung innerhalb der kommenden acht Monate unter Dach und Fach zu bringen?

Großbritannien hat die Möglichkeit, bis Juli eine Verlängerung der Verhandlungsfrist zu beantragen. Ob Großbritannien dies tun wird, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich glaube auch nicht, dass die Europäische Union und insbesondere der EU-Chefverhandler Michel Barnier das vorschlagen sollten. Aber ich würde es für angebracht halten, die Verhandlungsfrist zu verlängern. Wir können den Briten das nicht aufdrängen. Wir müssen das in gemeinsamer Anstrengung mit London auf dem Wege des gesunden Menschenverstandes, der so unterschiedlich in Europa verteilt ist, herbeiführen.

Bei Ihrer letzten Pressekonferenz als Kommissionschef haben Sie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kritisiert, der nach der zurückliegenden EU-Parlamentswahl das System der europäischen Spitzenkandidaten ausgehebelt hat. Diesem System hatten Sie es zu verdanken, dass Sie 2014 auf den Spitzenposten in Brüssel kamen. Bleiben Sie bei Ihrer Kritik an Macron?

Ja. Ich war auch schon vor 2014 der Auffassung, dass wir die inhaltlichen Fragen der Europäischen Union mit bekannten Gesichtern verknüpfen müssen. Ich hätte dies auch bei der letzten Europawahl 2019 wiederholt. Mein Freund Macron hat aber dem System der Spitzenkandidaten wenig abgewinnen können. Das führte dazu, dass das Europaparlament bei der Entscheidung über das Amt des Kommissionspräsidenten überhaupt keine Rolle spielte.

Wie ordnen Sie die damalige Marginalisierung des EU-Parlaments ein?

Es ist ein Rückschritt angesichts des zaghaften Versuches, die Europäische Union etwas demokratischer zu gestalten. Dies spricht nicht gegen die jetzige Inhaberin Ursula von der Leyen als Person. Aber ich kritisiere den ganzen Prozess: Es war ein Übergriff, dass die Staats- und Regierungschefs sich nicht nur auf die Kommissionspräsidentin verständigten, sondern auch noch gleich auf ihre beiden Stellvertreter. Dies hat die Zugriffsrechte der Kommissionspräsidentin eingeschränkt, denn sie entscheidet eigentlich über die Vizeposten. Das Amt der Kommissionspräsidentin wurde mit Füßen getreten bei der Bestellung der Kommission im Jahr 2019. Der Zugriff der Regierungen auf die EU-Institutionen hat zugenommen.

Üben die Hauptstädte in der EU heute einen größeren Einfluss auf die Brüsseler Politik aus als zu Ihrer Zeit?

Ich weiß nicht, wie Gespräche zwischen Frau von der Leyen und den Regierungschefs inhaltlich verlaufen. Ich habe mich jedenfalls dagegen gewehrt, dass die Regierungschefs Einfluss nehmen auf die Verteilung der Portfolios innerhalb der Kommission. Ich glaube, dass Frau von der Leyen Rückgrat genug hat, um sich gegen übermäßige Einflussnahme zu wehren. Jedenfalls wünsche ich ihr das.