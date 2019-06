Die Mine, die bei den Tankern im Golf von Oman gefunden wurde, soll iranischen Modellen ähneln. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP am Mittwoch auf Twitter und beruft sich dabei auf einen Experten der US-Navy. Der Experte sagte zudem, der Schaden auf dem Tanker lasse nicht darauf schließen, dass ein externes Flugobjekt das Schiff getroffen habe. Der Angriff ereignete sich vergangene Woche.

Was bisher bekannt ist

Mit 75.000 Tonnen Schwerbenzin für die petrochemische Industrie an Bord war die norwegische „Front Altair“ am Donnerstagmorgen von den Vereinigten Arabischen Emiraten in Richtung Taiwan unterwegs, als eine schwere Explosion das Schiff erschütterte. Die „Front Altair“ hatte die Straße von Hormus, das enge Nadelöhr am Ausgang des Persischen Golfes, passiert und fuhr südlich der iranischen Küste in Richtung Osten, als offenbar eine Haftmine am Rumpf des Schiffes explodierte. Solche Minen waren schon bei den Anschlägen auf vier Tanker im Mai verwendet worden.

An Bord der „Front Altair“ brach Feuer aus. Fast zur selben Zeit wurde ganz in der Nähe der Tanker „Kokuka Courageous“ von einem Geschoss getroffen. Die deutsche Reederei Bernhard Schulte Shipmanagement in Singapur teilte lediglich mit, das Schiff sei beschädigt worden.

In beiden Fällen konnten sich die Besatzungen in Sicherheit bringen. Ein Sprecher der US-Marineverbände am Golf erklärte, man sei den beiden Schiffen nach ihren Notrufen zu Hilfe geeilt. Die deutsche Reederei teilte ebenfalls mit, die Besatzung der „Kokuka Courageous“sei in Obhut der US-Marine. (Tsp/AP)