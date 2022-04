Russische Armee bereitet laut Analysten Offensive im Osten des Landes vor

Die russische Armee bereitet womöglich eine von der Stadt Isjum ausgehende Offensive vor. Davon gehen Analysten des US-Thinktanks Institute for the Study of War sowie der polnischen Militärberatungsfirma Rochan Consulting übereinstimmend aus. Den Experten zufolge sei wahrscheinlich, dass die russischen Einheiten in den kommenden Tagen von Isjum aus nach Südosten in Richtung Donbass vordringen werden. Ziel könnte sein, dort ukrainische Streitkräfte zu umzingeln.

„Russische Einheiten, die aus dem Oblast Kiew/Tschernikow abgezogen wurden, werden in die Gebiete Charkiw-Isjum und Donbass verlegt”, schreibt Rochan Consulting in seinem aktuellen Lagebericht zur Ukraine. Laut dem Institute for the Study of War bereiteten sich die russischen Streitkräfte um Isjum bereits auf eine Offensive vor - etwa, indem sie Vorräte anlegen, beschädigte Einheiten neu ausstatten und eine Brücke reparieren. Laut dem Thinktank werde das „wahrscheinlich die nächste entscheidende Schlacht des Krieges in der Ukraine”.

Die Beobachtungen sprechen dafür, dass der Schwerpunkt der russischen Invasion sich in den Osten des Landes verlagert. Das russische Militär hatte Isjum am 1. April eingenommen. Zuvor hatte es die Stadt mehrere Wochen umzingelt. (Nina Breher)