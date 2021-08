Maas will weiterhin Menschen bei Ausreise helfen Die Bundesregierung will nach dem Ende des Evakuierungseinsatzes der Bundeswehr in Afghanistan auf anderen Wegen versuchen, schutzbedürftigen Menschen bei der Ausreise zu helfen. „Die militärische Evakuierung ist nun beendet. Aber unsere Arbeit geht weiter und zwar so lange, bis alle in Sicherheit sind, für die wir in Afghanistan Verantwortung tragen“, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am Donnerstag in Berlin. „Deshalb geht unsere Hilfsaktion heute in eine neue Phase.“



Mit den noch in Afghanistan verbliebenen Deutschen bleibe man weiter in Kontakt und arbeite daran, „sie mit einer organisierten Ausreise zu unterstützen“. Maas machte aber auch klar, dass man sich weiter darum kümmern werde, dass Afghanen das Land verlassen können. „Wir werden auch alles daran setzen, den Ortskräften, die jetzt noch in Afghanistan sind, die Ausreise zu ermöglichen. Und das gilt für die gesamte Bundesregierung.“ Die Botschaften in den Nachbarstaaten hätten die Anweisung, allen ehemaligen Mitarbeiten von Bundeswehr und Bundesministerien, die bereits eine Aufnahmegenehmigung haben, Einreisepapiere zu erteilen.



Auch für andere besonders gefährdete Afghanen werde eine „Ausreiseperspektive“ geschaffen. „Sie werden von uns eine Aufnahmezusage bekommen, mit der sie bei unseren Botschaften in den Nachbarstaaten schnell und unkompliziert Visa für Deutschland erhalten können.“ Für Sonntag kündigte Maas eine Reise in drei Nachbarländer Afghanistans an: Usbekistan, Pakistan und Tadschikistan. (dpa)