Großbritannien antwortet mit harten Sanktionen auf den Giftanschlag auf den früheren Doppelagenten Sergej Skripal in Salisbury und auf das aus Londons Sicht unkooperative Verhalten Russlands: Wie Premierministerin Theresa May am frühen Mittwochnachmittag im Londoner Parlament mitteilte, werden 23 russische Diplomaten aus Großbritannien ausgewiesen. Überdies würden die bilateralen Kontakte zu Russland ausgesetzt. Zur Begründung sagte May, der russische Staat trage die Schuld für die versuchte Ermordung des Ex-Agenten. Russland hatte zuvor ein Ultimatum Londons, sich in dem Fall zu erklären, verstreichen lassen.

Auch der UN-Sicherheitsrat wird sich mit dem Fall befassen. Die öffentliche Sitzung finde um 20 Uhr MEZ statt, teilten die Niederlande als derzeitiger Ratsvorsitzender am Mittwoch in New York mit. Die britische Regierung hatte die Sitzung beantragt.

Auch die Nato forderte am Mittwoch, Russland müsse Londons Fragen zu dem Giftangriff beantworten. In einer durch das Bündnis veröffentlichten Erklärung aller 29 Nato-Mitglieder hieß es, der "Angriff" sei "ein klarer Bruch internationaler Regeln und Vereinbarungen". Die Verbündeten erklärten Großbritannien ihre Solidarität und boten "ihre Unterstützung bei der Durchführung der laufenden Untersuchung" zu dem Fall an.

Skripal (66) und seine Tochter Yulia (33) waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank in der südenglischen Kleinstadt Salisbury entdeckt worden. Sie befinden sich in einem kritischen Zustand. Skripal hatte als Offizier des russischen Militärgeheimdienstes GRU für die Briten spioniert. Er wurde verurteilt und 2010 bei einem großen Agenten-Austausch nach Großbritannien entlassen.

Der Fall erinnert an den Mord an dem Ex-Agenten und Kremlkritiker Alexander Litwinenko, der 2006 in London mit radioaktivem Polonium vergiftet wurde. Die Spuren der Täter führten auch nach Moskau. Die Briten wollen nun weitere etwa 14 Todesfälle mit einer möglichen Verbindung nach Russland erneut untersuchen, wie Innenministerin Amber Rudd ankündigte.

In der Nacht hatte die russische Regierung ein Ultimatum Mays verstreichen lassen, sich zur Herkunft des gefundenen Nervengifts Nowitschok zu äußern. Die äußerst gefährliche Substanz ist in der früheren Sowjetunion entwickelt worden.

Premierministerin May hatte Moskau am Montag aufgefordert, sich binnen 24 Stunden gegenüber der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) zu erklären und darzulegen, wie das Gift nach Großbritannien gelangen konnte. Sie drohte mit Konsequenzen, die sie aber zunächst nicht näher ausführte.

Russland lasse nicht in der Sprache von Ultimaten mit sich reden, entgegnete Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch in Moskau. Man habe London über diplomatische Kanäle mitgeteilt, dass Russland unschuldig sei an dem Anschlag. Er kündigte Maßnahmen gegen britische Medien in Russland an, falls der russische Staatssender RT als eine Sanktion seine Sendelizenz für Großbritannien verlieren sollte.

Theresa May, Premierministerin von Großbritannien, verlässt am Mittwoch den Regierungssitz in der Downing street, um zur... Foto: Frank Augstein/dpa

Unterdessen hat sich in der Affäre um den Giftanschlag EU-Ratspräsident Donald Tusk hinter Großbritannien gestellt und Russland die Verantwortung für die Tat zugewiesen. "Ich drücke meine volle Solidarität mit Premierministerin Theresa May aus hinsichtlich des brutalen Angriffs, der, höchstwahrscheinlich, von Moskau inspiriert wurde", schrieb Tusk am Mittwoch während eines Besuchs in der finnischen Hauptstadt Helsinki im Kurzmitteilungsdienst Twitter.

Substanz auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges entwickelt

Das Nervengift, mit dem Skripal nach Einschätzung der britischen Regierung attackiert wurde, stammt aus der sogenannten Nowitschok-Gruppe. Der Name der chemischen Waffe bedeutet auf Russisch soviel wie "Neuankömmling". Sowjetische Wissenschaftler entwickelten das Gift zwischen 1970 und 1980 auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges in einem staatlichen Forschungsinstitut in Moskau.

Westliche Experten wissen wenig über die fürchterliche Chemiewaffe, vor allem auch wenig über mögliche Gegengifte. Es gebe keine vergleichbare Waffe, sagt die Chemikerin und Kriminologin Michelle Carlin von der Universität Northumbria im britischen Newcastle. "Ihre Wirkungskraft ist stärker als die der bekannten Nervengifte."

Nervengifte sind Kampfstoffe, welche die Nervensysteme angreifen - insbesondere die Enzyme, die für die Kommunikation mit den Muskeln zuständig sind. So lösen sie zunächst Verkrampfungen aus, dann Lähmungen und führen schließlich zum Tod durch Ersticken oder Herzversagen.

Als einer der "Väter" der Nowitschok-Gifte gilt Wil Mirsajanow, der 1995 in die USA auswanderte und heute in Princeton (New Jersey) lebt. Ein halbes Gramm eines Nowitschok-Giftes würde reichen, um einen Menschen mit einem Gewicht von 50 Kilogramm zu töten, sagt er im Gespräch mit AFP. "Ich habe die Wirkung an Tieren gesehen - Hasen, Hunden. Es ist furchtbar."

Auch zeigt sich der 83-Jährige überzeugt, dass Skripal mit einem Nowitschok-Gift attackiert wurde - es sei seines Wissens das erste Mal gewesen, dass eines dieser Gifte gegen Menschen eingesetzt worden sei. Selbst wenn der Ex-Spion und seine Tochter überleben sollten, würden sie für den Rest ihres Lebens unter den Folgen der Gift-Attacke leiden, sagt Mirsajanow.

Er sei sich sicher, dass Russland mit dem Anschlag Gegner von Staatschef Wladimir Putin einschüchtern wolle - etwa im Zusammenhang mit den Vorwürfen der russischen Wahlmanipulation in den USA.

Mehr zum Thema Anschlag auf Ex-Spion Skripal Russland lässt Großbritanniens Ultimatum verstreichen

Nur Russland habe die Nowitschok-Gifte entwickelt und halte die Zusammensetzung dieser Kampfstoffe nach wie vor geheim, sagt der russische Chemiker. Eigentlich hat sich Russland bereit erklärt, seine chemischen Waffenvorräte zu vernichten. Allerdings gehen Experten davon aus, dass die zur Herstellung der Nowitschok-Gifte verwendeten Komponenten legal und gefahrlos transportierbar sind. (AFP, dpa, Reuters)