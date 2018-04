Die Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW) wird gegen 13 Uhr den Abschlussbericht zum Nervengiftanschlag auf den früheren Doppelspion Sergej Skripal und seine Tochter Julia veröffentlichen. Das bestätigte eine Sprecherin der Organisation am Donnerstag in Den Haag. Die Experten der OPCW hatten Blut- und Bodenproben entnommen und in Labors analysieren lassen.

Skripal und seine Tochter Julia waren am 4. März im englischen Salisbury vergiftet worden. Die britische Regierung macht Moskau für den Giftanschlag mit der Substanz Nowitschok auf den ehemaligen russischen Doppelagenten verantwortlich. Russland weist jede Verantwortung zurück.

Die Zeitung „The Times“ hatte in der vergangenen Woche berichtet, das gegen die Skripals verwendete Nervengift stamme aus einer russischen Militärforschungsanlage in Schichany im Gebiet Saratow an der Wolga. Dort seien kleine Mengen Nowitschok gelagert worden. Geheimdienstinformationen wiesen klar auf Schichany hin, sagte der Chemiewaffenexperte Hamish de Bretton-Gordon der Zeitung. Die dort gelagerten Mengen seien ausreichend für Attentate, aber zu gering für militärische Einsätze gewesen.Russland weist dies zurück. Bisher wurden keine Beweise veröffentlicht.

Russland hat nach eigener Darstellung alle seine Chemiewaffen zwischen 2002 und 2017 vernichtet. Die OPCW habe dies bezeugt, hatten die Behörden zuletzt mehrfach betont, hieß es. Moskau will in die Untersuchung des Anschlags eingebunden werden.

Julia Skripal lehnte derweil angebotene Hilfe der russischen Botschaft in London ab. "Im Moment möchte ich von deren Leistungen nicht Gebrauch machen", teilte die Russin in einer über Scotland Yard verbreiteten Stellungnahme mit. (AFP/dpa)