In den USA sind sechs Männer festgenommen worden, die nach Angaben der US-Bundespolizei FBI einen Komplott gegen die Regierung im US-Bundesstaat Michigan geplant haben sollen.

In einem am Donnerstag veröffentlichten Gerichtsdokument hieß es, dass die Männer mindestens seit dem Sommer über die Entführung der demokratischen Gouverneurin Gretchen Whitmer diskutiert hätten. Dafür sei das Ferienhaus der Gouverneurin observiert worden. Im Falle einer Verurteilung drohten den Verdächtigen lebenslange Haftstrafen, erklärte der Staatsanwalt Andrew Birge bei einer Pressekonferenz.

Anfang 2020 sei das FBI in sozialen Netzwerken darauf aufmerksam geworden, dass eine Gruppe von Leuten den „gewaltsamen Sturz bestimmter Regierungs- und Strafverfolgungskomponenten“ diskutiert habe, zu der auch zwei der nun Festgenommenen gehörten.

Um Unterstützung für ihre Anstrengungen zu bekommen, habe einer der Verdächtigen eine in Michigan ansässige Miliz angesprochen. In einem Telefonat Mitte Juni soll einer der Verdächtigen gesagt haben, er benötige 200 Mann, um das Kapitol in der Hauptstadt Lansing zu stürmen und Geiseln zu nehmen, darunter die Gouverneurin, die wegen „Verrats“ vor Gericht gestellt werden solle.

Gretchen Whitmer war als Vizepräsidentin für US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden im Gespräch – zog allerdings gegen Kamala Harris den Kürzeren. Whitmer und Michigan gerieten im Mai in die Schlagzeilen, als Demonstranten das Parlamentsgebäude belagerten, um das Ende der Ausgangsbeschränkungen zu erzwingen. (dpa)