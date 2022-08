Der ehemalige Präsident der USA, Donald Trump, wird Medienberichten zufolge der Spionage verdächtigt. Nachdem bereits eine Durchsuchung seines Anwesens durch die Bundespolizei FBI bekannt geworden war, wurde nun von einem Richter der Durchsuchungsbefehl veröffentlicht.

Demnach wurde die Razzia in Trumps Wohnsitz Mar-a-Lago in Florida unter anderem mit dem Verdacht des Besitzes sensibler Verteidigungsdokumente begründet.

Dem „Wall Street Journal“ zufolge hat das FBI elf Sätze vertraulicher oder geheimer Dokumente beschlagnahmt. Darunter seien auch solche, die als streng geheim eingestuft gewesen seien und nur in besonderen Regierungseinrichtungen eingesehen werden dürften. Weiteren Berichten zufolge befanden sich unter den beschlagnahmten Papieren auch Geheimdokumente über Atomwaffen.

Insgesamt hätten die FBI-Agenten rund 20 Kisten mit Gegenständen aus Mar-a-Lago mitgenommen. Trump teilte dagegen am Freitag mit, alle Dokumente seien freigegeben gewesen, also nur früher geheim oder vertraulich gewesen. Trump hatte den Bericht auf dem von ihm mitbegründeten sozialen Netzwerk Truth Social am Freitag als „Schwindel“ bezeichnet.

US-Justizminister Merrick Garland hatte zuvor den Antrag auf einen Durchsuchungsbefehl gegen massive Kritik von Trump und dessen Umfeld verteidigt. „Ich habe die Entscheidung, einen Durchsuchungsbefehl zu beantragen, persönlich gebilligt“, sagte Garland am Donnerstag bei einer kurzfristig anberaumten Ansprache in Washington. „Der Durchsuchungsbefehl wurde von einem Bundesgericht nach der erforderlichen Feststellung eines hinreichenden Verdachts genehmigt.“

Garland fügte hinzu: „Das Ministerium nimmt eine solche Entscheidung nicht auf die leichte Schulter. Wo immer es möglich ist, wird nach weniger einschneidenden Mitteln als Alternative zu einer Durchsuchung gesucht, und jede Durchsuchung wird eng begrenzt.“

Der Vorgang gilt als beispiellos in der US-Geschichte. Der Druck auf Garland war seitdem gewachsen, Stellung zu beziehen. Trump war während der Durchsuchung nicht in seinem Anwesen. Er und andere Republikaner haben die Durchsuchung heftig kritisiert und dem demokratischen US-Präsidenten Joe Biden vorgeworfen, das FBI zu politisieren. Biden wusste nach Angaben des Weißen Hauses nicht vorab über die Durchsuchung des Trump-Anwesens Bescheid. (dpa, AFP)