Fast 300 Kilometer Luftlinie sind Hamburg und Erfurt von einander entfernt. Nicht gerade ein Katzensprung. Entsprechend gering ist normalerweise der Einfluss, den die Thüringer Landespolitik auf die Machtverhältnisse in der Hansestadt hat. Diese Wahl zur Hamburger Bürgerschaft stellt da jedoch eine Ausnahme dar – vor allem die Liberalen bekommen das zu spüren.

In der ARD-Hochrechnung von 19.10 Uhr lagen die Freidemokraten bei fünf Prozent. Der Wiedereinzug in die Hamburger Bürgerschaft war damit noch nicht sicher. Bei der Wahl vor fünf Jahren hatten sie noch 7,4 Prozent der Stimmen geholt.

Damit könnte die Hamburger FDP das erste Opfer des „Fehlers“ von Erfurt werden. So nennt Parteichef Christian Lindner die AfD-gestützte Wahl des Thüringer FDP- Landesvorsitzenden Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten am 5. Februar.

Mit den aktuellen Verlusten in Hamburg bleibt die FDP ein gutes Stück hinter dem zurück, was sich Spitzenkandidatin Anna von Treuenfels-Frowein erhofft hatte. Mit dem Slogan „Die Mitte lebt!“ wollte die 57-Jährige das FDP-Ergebnis von 2015 ausbauen. Ihr Ziel war, die rot-grüne Mehrheit im Rathaus zu brechen und anschließend in einer „Deutschland-Koalition“ mit SPD und CDU zu regieren. Das hatte sich auch FDP-Landeschefin Katja Suding so gewünscht.

Katja Suding machte nach der Schließung der Wahllokale die Vorgänge in Thüringen mitverantwortlich für das schwache Abschneiden ihrer Partei. Zuerst habe die FDP wie die CDU das Problem gehabt, im Wettrennen zwischen SPD und Grünen aufgerieben zu werden und unterzugehen. „Und dann kam Thüringen dazu. Wir kennen ja auch schon erste Zahlen, die zeigen, dass das für unsere Wähler durchaus eine Bedeutung gehabt hat. Deswegen war es ganz wichtig, dass wir uns hier in Hamburg auch ganz klar distanziert haben von den Vorgängen in Thüringen“, sagte die stellvertretende Bundesvorsitzende im NDR.

Das Thüringen-Debakel schadete Hamburger FDP massiv

Das Thüringen-Debakel vor zweieinhalb Wochen hatte die Liberalen in der Hansestadt über Nacht in eine Art Ausnahmezustand fallen lassen. Schnell rutschten sie in den Umfragen ab, auf unter fünf Prozent. Wochenlang hatten sie stabil bei mehr als sieben Prozent gelegen.

Nun musste die Hamburger FDP plötzlich gegen beispiellose Widerstände von der Straße bis ins Landesparlament ihre Kampagne bestreiten. So sahen sich liberale Wahlkämpfer auf einmal heftigen Anfeindungen ausgesetzt – von Beschimpfungen an Infoständen bis zur Zerstörung ihrer Plakate.

Am Abend nach der Kemmerich-Wahl versammelten sich rund 1500 Demonstranten vor der FDP-Zentrale im Hamburger Stadtzentrum zu wütenden Protesten. „Ganz Hamburg hasst die FDP“, war an diesem Abend aus der Demonstration zu hören – Sprechchöre, mit denen sich normalerweise die Rechtspopulisten der AfD konfrontiert sehen und nicht die eher unauffälligen, bürgerlichen Hamburger Liberalen.

Ein Kommentar der Hamburger Kandidatin half nicht weiter

Da half es auch wenig, dass deren Spitzenkandidatin von Treuenfels noch am selben Tag der Kemmerich-Wahl diese als „unerträglich“ verurteilte – und zugleich eine Zusammenarbeit mit der AfD ausschloss. „Das verspreche ich!“, twitterte sie.

Einige Tage danach versuchte von Treuenfels dann auch in der Bürgerschaft in die Offensive zu kommen. In der letzten Aktuellen Stunde der Legislaturperiode sprach sie mit Blick auf Thüringen von „schweren politischen Fehlern“. Und sie ging auf Distanz zur FDP-Führung um Parteichef Lindner: „In Berlin, das sage ich ganz deutlich , hat es an einer unmittelbar klaren Haltung unserer Parteispitze gefehlt.“

Vorwurf der Instrumentalisierung

Scharfe Kritik übte von Treuenfels auch an Sozialdemokraten, Linken und Grünen. Die hätten versucht, aus dem „Tabubruch“ von Erfurt politisches Kapital zu schlagen: „Auch Mitglieder dieses Hauses, mit denen wir seit neun Jahren gemeinsam Politik für diese Stadt machen, erklären uns plötzlich zu Feinden der Demokratie“, klagte von Treuenfels in der Bürgerschaft.

SPD, Linke und Grünen hatten nach dem Thüringen-Debakel darauf hingewiesen, dass die Hamburger FDP seit 2015 Dutzende Anträgen der AfD-Bürgerschaftsfraktion mitgetragen hat. Man habe den Rechtspopulisten nicht die Chance geben wollen, sich in der Opferrolle einzurichten, verteidigte sich die Hamburger FDP.

Mit der sozial-liberalen Hamburger FDP trifft es die Falschen

Inzwischen bemüht man sich in der Gesamtpartei um ein neues Verhältnis zur AfD. Für die Hamburg-Wahl kommt das jedoch zu spät. Die Erklärungen, Reden und Argumente der vergangenen Tage – für die Hamburger Liberalen konnte das alles den schweren Image-Schaden von Erfurt nicht ausgleichen.

Damit sind die Freidemokraten an der Elbe die ersten, die die Folgen des Thüringen-Debakels unmittelbar zu spüren bekommen – ausgerechnet: Der Landesverband in der Hansestadt gilt als sozial-liberal und gerade nicht als offen gegenüber rechts. „Es würde die Falschen treffen“, sagte ein FDP-Vorstandsmitglied noch vorige Woche mit Blick auf den möglichen Rauswurf der Liberalen aus der Bürgerschaft.

Ein Stresstest für Lindner

Dagegen anzukämpfen, das versuchten die Liberalen in den vergangenen Tagen mit viel Aufwand – mit täglichen Veranstaltungen zu liberalen Kernthemen aus der Wirtschafts- und Bildungspolitik, zu der auch bundespolitische Parteiprominenz anreiste.

„Es kann nicht nur eine linke und grüne Politik geben“, sagte Lindner bei einem Hamburg-Besuch am Wochenende und versuchte ebenfalls, gegen den Image-Schaden aus Thüringen anzureden. Seine Partei setze sich für „zutiefst hanseatische Werte“ ein – die „Werte der bürgerlichen Mitte“.

Die Abstimmung zur Hamburger Bürgerschaft ist auch ein Stresstest für Lindner als Parteichef. Deshalb betonte sowohl der 41-Jährige selbst als auch weitere prominente Freidemokraten im Vorfeld der Wahl immer wieder, dass Lindners Position unangefochten sei. Auch wenn die Liberalen aus der Hamburger Bürgerschaft fliegen sollten, müsse Lindner zunächst keine persönlichen Konsequenzen befürchten, hieß es vorige Woche in der Partei: „Fliehkräfte wie in der CDU wird es bei uns nicht geben.“