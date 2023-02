FDP vor Berlin-Wahl Der wichtige Kampf der Liberalen

Sebastian Czaja weiß, wie wichtig diese Wahl für die FDP ist. Der Spitzenkandidat der Berliner Liberalen ist in den vergangenen Wochen nicht nur in der Hauptstadt aufgetreten, sondern unter anderem auch beim jährlichen FDP-Dreikönigstreffen in Stuttgart. „Seit dem Jahr 2014 ist eins klar: Jeder Wahlkampf, jede Herausforderung, die wir in diesem Land angehen, ist eine Aufgabe der Gesamtpartei“, sagte Czaja.

Er erinnerte damit an die Zeit als außerparlamentarischen Opposition, als die FDP nach der schwarz-gelben Koalition von 2009 bis 2013 aus dem Bundestag geflogen war. Es ist ein Trauma, das tief sitzt. Das Ampel-Bündnis ist ihre erste Regierungsbeteiligung seit 2013, dementsprechend nervös reagiert die Partei jetzt auf schlechte Wahlergebnisse.

Das vergangene Jahr lief für die FDP nicht gut. Bei drei von vier Landtagswahlen haben sie verloren, in Niedersachsen sind sie im Oktober an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. In diesem Jahr muss es besser laufen. Vier Landtagswahlen stehen 2023 an, Berlin, Bremen, Bayern und Hessen.

FDP braucht einen Wahlerfolg

Czaja ist für die FDP in Berlin so etwas wie eine Versicherung. In Umfragen liegt die Partei bei fünf bis sechs Prozent. Sie können sich nicht sicher sein, dass sie in einer Woche tatsächlich wieder ins Abgeordnetenhaus einziehen werden. Wenn man sich bei der FDP umhört, dann wäre alles oberhalb der Fünf-Prozent-Marke akzeptabel, ab sechs Prozent beinah schon ein Erfolg. Dass sie noch einmal 7,1 Prozent erreichen wie bei der Abgeordnetenhauswahl im September 2021, daran glaubt kaum jemand.

Wir sind sehr zuversichtlich, dass die FDP in Berlin ein gutes Ergebnis erzielen wird und Rückenwind für die kommenden Landtagswahlen bietet. FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai

Scheitern sie aber, wäre das für die FDP nach der Katastrophe in Niedersachsen das nächste Debakel. Der Auftakt für das Wahljahr 2023 wäre ruiniert. Für das ohnehin schwierige Ampel-Bündnis zwischen SPD, Grünen und FDP auf Bundesebene würde sich die Regierungsarbeit noch komplizierter gestalten.

FDP könnte zu Machtfaktor werden

Dementsprechend selbstbewusst gibt sich die FDP eine gute Woche vor der Wahl. „Die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus markiert den Start in das Landtagswahljahr 2023. Wir sind sehr zuversichtlich, dass die FDP in Berlin ein gutes Ergebnis erzielen wird und Rückenwind für die kommenden Landtagswahlen bietet“, sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai dem Tagesspiegel. „Eine starke liberale Stimme in Berlin ist wichtig, insbesondere vor dem Hintergrund der immensen Verfehlungen, die die rot-grün-rote Koalition zu verantworten hat“, sagte er.

Die Berliner FDP hat die Reform der Berliner Verwaltung in den Mittelpunkt ihrer Neuwahl-Kampagne gestellt - ein dröges Thema, das aber alle Berlinerinnen und Berliner betrifft. Daneben ist der Kampf der FDP gegen die Verkehrssenatorin der Grünen, Bettina Jarasch, für die Liberalen zum Hauptwahlkampfthema geworden.

Bei seiner Rede auf dem Dreikönigstreffen betont Czaja mehrmals, dass die FDP Jarasch nicht zur Bürgermeisterin machen würde. In Berlin denke man „ausschließlich darüber nach, das Auto zu verbieten“, sagte er, das Auto werde „still enteignet“. Eine Koalition unter grüner Führung hat die FDP schon ausgeschlossen, nicht aber eine Koalition mit den Grünen als Koalitionspartner.

Läuft die Wahl für die FDP gut, könnte sie möglicherweise entscheidend an der Regierungsbildung mitwirken. Die Liberalen würden eine Deutschland-Koalition mit SPD und Union zwar bevorzugen, aber sie haben weder eine Ampel unter SPD-Führung noch ein Jamaika-Bündnis unter der CDU ausgeschlossen.

Die Berlin-Wahl könnte für die FDP zu einem Desaster werden – oder aber zu einem bedeutenden Erfolg, an dessen Ende sie vielleicht sogar an einer Regierung beteiligt und zu einem entscheidenden Machtfaktor werden.

Zur Startseite