FDP zittert sich in Hessen-Landtag Jetzt ist die AfD-Taktik des Kanzlers auch noch gescheitert

Zwei Männern dürfte beim Aufwachen am Montagmorgen ein mittelgroßer Stein vom Herzen gefallen sein: Christian Lindner und Olaf Scholz. Die FDP gehört weiter dem Hessischen Landtag an, hat den Sprung über die Sperrklausel extrem knapp geschafft. Am sehr frühen Montagmorgen, um 2.46 Uhr, hatte die Nachrichtenagentur AFP berichtet: „FDP schafft Wiedereinzug.“