Fehlende Planungssicherheit, schlechte Wirtschaftsaussichten „Vielen Landwirten ist nicht klar, wie es weitergehen soll“

Herr Borchert, Sie waren Landwirtschaftsminister unter Kanzler Helmut Kohl. Haben die heutigen Bauernproteste eine neue Dimension im Vergleich zu den Demonstrationen, die Sie in Ihrer Amtszeit erlebt haben?

Ja. Die Ursachen des Protests sind heute anders. Heute gibt es große Zweifel an der Verlässlichkeit der Politik. Vielen Landwirten ist nicht klar, wie es langfristig weitergehen soll. Sie wissen nicht, ob und wie sie investieren können. In meiner Zeit gab es Demonstrationen zu aktuellen Anlässen. Es gab beispielsweise heftige Debatten, als die Schweinepest Mitte der Neunzigerjahre wütete. Aber die Proteste bezogen sich damals immer auf einen konkreten Fall. Heute geht es stärker um eine allgemeine Verunsicherung der Bauern.

Wie geht es der Agrarbranche heute?

Die Landwirtschaft befindet sich insgesamt in einer schwierigen Situation. Laut einer Prognose der Landwirtschaftskammern werden die Einkommen der Betriebe im laufenden Wirtschaftsjahr deutlich zurückgehen. Wir müssen jetzt etwas tun, um die Landwirte zu entlasten. Sie müssen die Möglichkeit erhalten, zu investieren und ihre Betriebe zukunftsfest zu machen.

Zur Person Jochen Borchert (83) war von 1993 bis 1998 Bundeslandwirtschaftsminister. Der CDU-Politiker leitete ein Expertengremium, das von der damaligen Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) 2019 zur langfristigen Finanzierung der Tierhaltung eingesetzt worden war. Im Herbst 2022 nahm die Kommission ein neues Mandat des von Cem Özdemir (Grüne) geleiteten Ministeriums an, legte aber ein Jahr später die Arbeit nieder – angesichts der mangelnden Umsetzung ihrer Konzepte. Borchert wurde als Sohn eines Landwirts geboren, 1970 übernahm er den elterlichen Pachtbetrieb in Wattenscheid, heute Bochum (NRW). Der frühere Landwirtschaftsminister Jochen Borchert (CDU). © imago images/photothek/Felix Zahn

Das Fass zum Überlaufen gebracht hat aus der Sicht der Landwirte die geplante Kürzung der Agrardiesel-Beihilfen. Die Landwirte argumentieren, dass sie im Vergleich zu europäischen Nachbarn weniger wettbewerbsfähig wären, wenn die Beihilfen wegfallen würden. Ist diese Sorge berechtigt?

Es gibt in der Tat einen Wettbewerbsnachteil, weil Landwirte in anderen EU-Ländern wie Frankreich ihre Traktoren mit billigerem Heizöl betanken können. Nicht nur beim Agrardiesel, sondern auch in anderen Punkten gehen wir in Deutschland über die EU-Vorschriften hinaus, etwa bei der Nutztierhaltung. Das macht viele Landwirte wütend.

Sie verstehen also den gegenwärtigen Unmut der Bauern?

Das kann ich voll nachempfinden. Es kommen ja noch andere Punkte hinzu: Wenn Tierhalter ihre Ställe umbauen wollen, dann wissen sie nicht, welche Vorschriften in drei Jahren gelten. Sie stellen sich die Frage: Haben meine Umbauten noch in drei Jahren Bestand – oder muss ich dann erneut umbauen?

Ist Landwirtschaftsminister Cem Özdemir für den Schlamassel verantwortlich?

Er hat sich mit seinen Vorschlägen innerhalb der Ampel-Koalition nicht durchgesetzt. Das Kernproblem besteht darin, dass sich die drei Ampel-Parteien in den meisten Punkten nicht einig werden. Wenn es um den Umbau der Ställe geht, dann sind die Vorschläge Özdemirs bisher immer im Streit der Ampel zerrieben worden.

Die von Ihnen geleitete Kommission hat im vergangenen August die Arbeit eingestellt, weil es immer noch kein langfristig tragfähiges Konzept dazu gibt, wie den Landwirten beim Umbau der Ställe geholfen werden kann. Jetzt wird angesichts der Proteste wieder über einen „Tierwohlcent“ für die Landwirtschaft diskutiert. Freut Sie das?

Natürlich freut es uns, dass die Ampel-Fraktionen jetzt wieder unsere Vorschläge aufgreifen. Unsere Kommission hat ja im Februar 2020 eine Abgabe als eine der Finanzierungsmöglichkeiten für den tierwohlgerechten Umbau der Ställe vorgeschlagen. Wir sind gespannt, ob es jetzt wirklich dazu kommt.

Ein Tierwohlcent ist denkbar, wenn damit zunächst einmal nur der Stallumbau bei der Schweinehaltung finanziert wird. Jochen Borchert, ehemaliger Landwirtschaftsminister

Ihre Kommission hatte eine Abgabe von 40 Cent pro Kilogramm Fleisch vorgeschlagen. Jetzt sind geringere Summen im Gespräch. Glauben Sie, dass die Ampel ein tragfähiges Konzept zu Stande bringt?

Ein Tierwohlcent ist denkbar, wenn damit zunächst einmal nur der Stallumbau bei der Schweinehaltung finanziert wird. In diesem Fall kann der Betrag auch unter 40 Cent pro Kilo Fleisch liegen. Wenn man aber insgesamt die Ställe bei der Nutztierhaltung umstellen will, dann sind die von uns genannten Summen realistisch. Angesichts der Inflation dürfte der Betrag zwischenzeitlich sogar noch größer sein.

Sollte der Stallumbau eher durch eine Abgabe oder eine Erhöhung der Mehrwertsteuer finanziert werden?

Beides ist möglich. Eine höhere Mehrwertsteuer hätte den Vorteil, dass sie sich sehr viel unbürokratischer umsetzen ließe. Es muss jetzt politisch entschieden werden, welchen Weg die Koalition für machbar hält. Wichtig ist, dass die Finanzierung des Umbaus der Tierhaltung durch langfristige Verträge abgesichert ist.

Die FDP hat davor gewarnt, dass eine Abgabe für Verbraucherinnen und Verbraucher gegen das Europarecht verstoßen könnte und zudem einen Preisnachteil für hiesige Produkte bedeuten würde. Was halten Sie von dem Einwand?

Nichts. Bereits in der Machbarkeitsstudie von 2020 wurde gezeigt, dass die Tierwohlabgabe nach europäischem Recht sehr wohl möglich ist – und so gestaltet werden kann, dass in- und ausländische Produkte damit gleichermaßen belastet werden.

Finanzminister Christian Lindner (FDP) wurde während seiner Rede bei der Bauerndemonstration in Berlin ausgebuht. © imago/Carsten Thesing/IMAGO/Carsten Thesing

Finanzminister Christian Lindner hat in seiner Rede vor den Bauern die Flächenstilllegung durch die EU kritisiert. Hat er Recht?

Die Stilllegung ist im Sinne der Nachhaltigkeit vertretbar. Außerdem trifft diese EU-Vorgabe ja auch alle europäischen Mitgliedstaaten gleichermaßen. Wir müssen in Deutschland allerdings überlegen, ob es die Möglichkeit gibt, kleineren Betrieben weniger Flächenstilllegungen zuzumuten und größeren vielleicht etwas mehr. Kleinere Höfe sind von den Flächenstilllegungen natürlich stärker betroffen.

Wird der Trend „Wachse oder Weiche“ in der Landwirtschaft weitergehen? Oder geht es letztlich nur darum, den Trend zu verlangsamen?

Der Strukturwandel in der Landwirtschaft wird weitergehen. Die Technisierung wird dazu führen, dass die Flächen künftig mit immer weniger Personal bewirtschaftet werden können. Es geht jetzt darum, diese Entwicklung nicht auch noch zu beschleunigen. Es gilt, auf alle politischen Maßnahmen zu verzichten, die aus diesem Wandel einen Turbo machen würden.