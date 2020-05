Der am Mittwoch wegen illegalem Waffenbesitz festgenommene Unteroffizier der Bundeswehr-Eliteeinheit Kommando Spezialkräfte (KSK) hat möglicherweise ein Sturmgewehr aus Afghanistan nach Deutschland geschmuggelt. Es sei zu vermuten, dass der Unteroffizier seine Auslandseinsätze genutzt habe, um sich privat aufzurüsten, hieß es in Sicherheitskreisen. Das KSK ist seit Jahren vor allem in Afghanistan eingesetzt. Das Sturmgewehr AK 47, auch bekannt als „Kalaschnikow“, ist eine der meist produzierten Waffen weltweit und wegen seiner Robustheit auch bei Terrormilizen wie den Taliban beliebt.

Verdacht auf Verstoß gegen Kriegswaffenkontrollgesetz

Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden erwirkte am Donnerstag einen Haftbefehl gegen den 45-jährigen Oberstabsfeldwebel S. wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, das Waffengesetz und das Sprengstoffgesetz. Die Polizei hatte auf dem Grundstück des Soldaten Waffen, darunter das AK 47, sowie Munition und Plastiksprengstoff gefunden. Der Unteroffizier wurde am KSK-Standort Calw (Baden-Württemberg) von Beamten der sächsischen Soko Rex festgenommen.

Der Militärische Abschirmdienst hatte den Mann im Blick

Den entscheidenden Hinweis auf S. hatte der Nachrichtendienst der Bundeswehr, das Bundesamt für den Militärischen Abschirmdienst (BAMAD), Anfang des Jahres der Generalstaatsanwaltschaft gegeben. Die Ermittler gehen auch dem Verdacht auf rechtsextreme Umtriebe von S. nach. Das BAMAD hatte den Mann schon länger im Blick. Der Unteroffizier soll schon seit mehr als 20 Jahren in der Bundeswehr sein.

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hatte den Ermittlungserfolg von BAMAD und sächsischer Polizei am Mittwoch „außerordentlich“ begrüßt. Der verdächtige Soldat werde keine Uniform mehr tragen und auch keine Liegenschaft der Bundeswehr mehr betreten dürfen. Kramp-Karrenbauer sprach zudem von Ermittlungen zu möglichen Netzwerken, in die der KSK-Mann eingebunden sein könnte.

Bei ungefähr 20 der insgesamt 1000 Soldaten des KSK geht der Nachrichtendienst dem Verdacht auf Rechtsextremismus nach. Das ist ein vergleichsweise hoher Anteil. Deshalb sei die politische Bildung in der Eliteeinheit deutlich verstärkt worden, sagen Sicherheitskreise. Die überwiegende Mehrheit der KSK-Soldaten sei jedoch verfassungstreu.

Mehr als 360 Fälle mit Verdacht auf Rechtsextremismus in der Bundeswehr

Der Militärische Abschirmdienst hat sich 2019 mit insgesamt 363 „Verdachtspersonen“ in der Bundeswehr wegen möglicher rechtsextremer Umtriebe befasst. Das war eine Zunahme um 93 Fälle, wie dem Jahresreport des Nachrichtendienstes zu entnehmen ist. Bei acht Angehörigen der Bundeswehr bestätigte sich der Verdacht auf Rechtsextremismus, bei 27 weiteren gab es Erkenntnisse zu fehlender Verfassungsstreue. Die 363 rechten Verdachtsfälle machen etwa drei Viertel aller Vorgänge bei der Extremismusabwehr des BAMAD aus. Der Rest verteilt sich auf Islamismus (77), Ausländerextremismus (17), Reichsbürger (16) und Linksextremismus mit neun Fällen.

Terrorverdächtiger Oberleutnant gab sich als syrischer Flüchtling aus

Größeres Aufsehen erregte der Fall des terrorverdächtigen Oberleutnants Franco A. Der rechtsextreme Offizier soll Anschläge auf prominente Politiker wie Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) geplant und eine perfide Tarnung inszeniert haben. Franco A. ließ sich 2015 als syrischer Flüchtling registrieren. Offenbar wollte er die Attentate als Angriffe von Islamisten darstellen, um in der Bevölkerung den Hass auf Flüchtlinge und Muslime zu schüren. Die Bundesanwaltschaft wirft Franco A. die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vor. Wann der Prozess am Oberlandesgericht Frankfurt (Main) beginnt, ist offen.