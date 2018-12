Knapp vier Jahre nach dem Anschlag auf die französische Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“ ist der weltweit gesuchte Islamist Peter Cherif in Dschibuti festgenommen worden. Nach französischen Medienberichten erfolgte die Festnahme in dem ostafrikanischen Land am vergangenen Sonntag. Der auch unter dem Pseudonym Abou Hamza bekannte Islamist hatte enge Kontakte zu den Brüdern Kouachi, die das Attentat auf die Pariser Redaktion von „Charlie Hebdo“ im Januar 2015 verübt hatten. Bei dem Anschlag starben zwölf Menschen.

Laut einem Bericht des Radiosenders „Franceinfo“ befindet sich Cherif in Dschibuti in Polizeigewahrsam und soll demnächst nach Frankreich gebracht werden. Der 36-Jährige stand seit Beginn der 1990er Jahr in Kontakt zu den Brüdern Kouchi. Die jungen Männer hatten sich im Pariser Stadtviertel Buttes-Chaumont kennengelernt. In dem Stadtviertel war zu Beginn des vergangenen Jahrzehnts ein islamistisches Netzwerk entstanden.