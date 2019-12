Mit dem Vorhaben, die Einführung einer Finanztransaktionssteuer in Europa voranzubringen, ist Olaf Scholz vor anderthalb Jahren als Bundesfinanzminister angetreten. Der Koalitionsvertrag hat ihn mit einem Mandat ausgestattet. Dort findet sich der Satz: „Die Einführung einer substantiellen Finanztransaktionssteuer wollen wir zum Abschluss bringen.“

Nun liefert Scholz, nach langen Verhandlungen mit den Kollegen in anderen EU-Staaten, einen eigenen Gesetzentwurf. Die Frage, ob das Ergebnis tatsächlich "substantiell" ist, wird noch zu Diskussionen führen: Denn eingeführt werden soll nur die Teilbesteuerung von Aktienkäufen, die der Vizekanzler von der SPD mit seinem französischen Kollegen Bruno Le Maire schon vor einem Jahr vereinbart hatte.

Den EU-Regierungen, die sich zum Mittun entschieden haben, schickte Scholz seinen Entwurf am Montag zu. Üblicherweise ist das Sache der EU-Kommission. Nach dem Scholz-Vorschlag sollen Käufe von Aktien mit 0,2 Prozent des Geschäftswerts besteuert werden, wenn der Firmenwert höher liegt als eine Milliarde Euro. In Deutschland beträfe das aktuell 145 Unternehmen – alle, die im Aktienindex Dax stehen, und einige Dutzend darüber hinaus.

Insgesamt könnten mit dem Scholz-Vorschlag in Europa etwa 500 Unternehmen besteuert werden. Es handelt sich um Konzerne aus Frankreich, Spanien, Italien, Belgien, Österreich, Portugal, Griechenland, Slowenien und der Slowakei. Große Börsenländer wie Großbritannien, die Niederlande oder Schweden sind nicht dabei. An den britischen Börsen werden allerdings Aktienkäufe schon lange besteuert, auch in Frankreich und Italien gibt es eine solche Steuer schon.

Einnahmen: Zunächst bis zu 1,5 Milliarden Euro

Scholz will mit der Einführung der Steuer in Deutschland die Grundlage zur Finanzierung der von der SPD gewünschten Grundrente legen. Bis zu 1,5 Milliarden Euro an neuen Einnahmen erwartet der Bundesfinanzminister aus der Aktiensteuer, ein erheblicher Teil davon soll die Grundrente finanzieren helfen. Deren Kosten, wenn vollständig umgesetzt, dürften insgesamt bei mehr als vier Milliarden Euro im Jahr liegen. Scholz ist an eine europäische Lösung gebunden, weil die Union das im Koalitionsvertrag verankert hat.

In einem Begleittext des Ministeriums ist davon die Rede, dass mit der Besteuerung des Aktienkaufs der Finanzsektor stärker an der Finanzierung des Gemeinwesens beteiligt werden soll. Tatsächlich zahlt die Steuer allein der Käufer, ob nun als institutioneller Kunde (etwa eine Fondsfirma) oder als privater Investor. Institutionelle Käufer können die Kosten natürlich an ihre Kunden weitergeben.

Nur 500 Konzerne

Außer im Fall der etwa 500 Großunternehmen, soweit der Handel in den zehn beteiligten Ländern stattfindet, werden keine Aktienkäufe mit der Steuer von 0,2 Prozent belastet. Die Ausnahmen bezeichnet Scholz als gut begründet. Zur Steuerfreiheit bei einem Börsenwert von weniger als einer Milliarde Euro findet sich allerdings nichts in dem Erklärpapier.

Wer Aktien von mittelgroßen und kleinen AGs erwirbt, spart immerhin ein wenig Geld – bei einem Kauf von Aktien im Wert von 5000 Euro zum Beispiel sind es dann zehn Euro. Erstausgaben von Aktien sollen ebenfalls nicht belastet werden, um so die Kapitalbeschaffung deutscher Unternehmen nicht zu beeinträchtigen. Transaktionen im Rahmen der „Marktpflege“, also etwa Käufe, die bei einer Neuemission der Kursstützung dienen, würden ebenfalls nichts kosten.

Nennenswerte Folgen für das Anlage- und Sparverhalten erwartet Scholz nicht. Denn auch hier gibt es eine Ausnahmeregelung: Die beteiligten Länder sollen entscheiden dürfen, ob Aktienkäufe im Rahmen eines Altersvorsorgevertrags oder -produkts wie zum Beispiel Pensionsfonds ebenfalls ausgenommen werden.

Wie teuer werden ETF?

Allerdings würde in jedem Fall ein Anlageinstrument damit teurer. Die börsengehandelten Indexfonds (ETF), passiv gemangt, also letztlich reine Computerprodukte, werden seit Jahren als besonders kostengünstige Anlageform beworben. Nun müssen die Fondsanbieter, die bisher vor allem die geringen Kosten im Vergleich zu aktiv gemangten Fonds betonten, für jeden Kauf 0,2 Prozent Steuer zahlen.

Da diese Fonds ständig, je nach Indexstand und Anteil der einzelnen Aktien am Index, kaufen und verkaufen müssen, summieren sich so die Börsenkosten, die das Produkt verteuern werden. Unter Marktbeobachtern wird daher spekuliert, ob bei solchen ETF-Produkten künftig der Index wieder stärker über Derivate abgebildet wird. Diese Anlageform wird aber nicht besteuert, das war auf EU-Ebenen nicht durchzusetzen – obwohl die Finanztransaktionssteuer ursprünglich auch dazu gedacht war, den Handel mit diesen zum Teil riskanten Produkten einzudämmen.

Kritik folgt auf dem Fuß

Die FDP-Finanzpolitikerin Bettina Stark-Watzinger sieht das Scholz-Vorhaben kritisch. Weil der Groko das Geld ausgeht, muss wieder die Mitte der Gesellschaft zahlen", twitterte sie. Die Finanztransaktionssteuer sei eine reine Aktiensteuer. Kleinaktionäre, die nicht ausweichen könnten, müssten zahlen. "Sie ist ein Subventionsprogramm für Derivate." Ihr Parteifreund Florian Toncar sagte, Scholz besteuere mit dem Aktienhandel "ausgerechnet die transparenteste und am dichtesten regulierte Art von Wertpapieren". Betroffen wären davon laut Toncar vor allem Kleinsparer, die Geld für die Altersvorsorge oder ihre Kinder anlegen.

Der frühere Grünen-Politiker Gerhard Schick, mittlerweile Vorstand er "Bürgerbewegung Finanzwende", reagierte enttäuscht. „Das ist reine Symbolpolitik, nur um ein Versprechen aus der Vergangenheit vermeintlich einzuhalten." Alle ursprünglichen Ziele, welche mit der Finanztransaktionssteuer verbunden gewesen seien, würden nicht eingehalten: "keine Einschränkung des extrem schnellen Börsenhandels, kein wirklicher Beitrag der Krisenverursacher zum Haushalt und Derivate als hochspekulative Produkte bleiben außen vor". Es stehe sogar zu befürchten, dass die Altersvorsorge belastet werde, während die wirklichen Finanzspekulanten und Krisenverursacher außen vor blieben.

Der Grünen-Europapolitiker Sven Giegold sagte: “Was Scholz vorgelegt hat, verdient den Namen Finanztransaktionssteuer nicht. Der Entwurf ist ein Etikettenschwindel." Mit der Entscheidung, Derivate zu verschonen, werde die Ursprungsidee der Steuer torpediert. "Mit diesem Modell werden weder sekundenschnelle Spekulationsgeschäfte eingedämmt noch größere Einnahmen erzielt."

Der Ökonom Thies Büttner, Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des Finanzministeriums, ist ebenfalls kritisch. "Ironische Finanzpolitik", lautet sein Kommentar auf Twitter. "Behelfsmäßiges Flicken am Rentensystem (Grundrente) soll durch Steuer auf Aktienanlagen finanziert werden, durch die man Altersvorsorge trotz Niedrigzinsen aufbessern könnte."