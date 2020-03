Von der Leyen mahnt die Türkei zum Umlenken

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat die Türkei in der Migrationspolitik zum Umlenken aufgefordert. Sie erkenne an, dass das Land in einer schwierigen Lage sei, erklärte von der Leyen am Montag in Brüssel. „Aber was wir jetzt sehen, kann keine Antwort oder Lösung sein“, sagte sie angesichts der Entwicklung an der türkisch-griechischen Grenze.