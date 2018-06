Sie gilt als am meisten missverstandene Regel der Politik. Nein, sie macht Kanzler oder Kanzlerin nicht zu Königen, die immer sagen dürfen, wo es langgeht. Sie setzt aber Eigenmächtigkeiten anderer Grenzen. Gibt das Ressortprinzip jedem Minister Freiheit im Rahmen seiner Zuständigkeit, verbietet das Kollegialprinzip Alleingänge gegen Kabinettskollegen, so gibt die Richtlinienkompetenz der Chefin ein Veto in Grundsatzfragen. Welche das sind, steht nirgendwo. Ein Minister, der sich der Richtlinienkompetenz nicht beugen will, muss eigentlich zurücktreten.

Ob eine Kanzlerin mit Berufung auf ihre Richtlinienkompetenz ihm konkrete Maßnahmen verbieten könnte, ist unter Juristen umstritten. Nicht umstritten ist, dass ein Regierungschef seine Richtlinienkompetenz nutzen kann, um eine politische Kernentscheidung nach Erörterung im Kabinettskreis ganz allein aktiv zu fällen. Dass das politisch das Ende seiner Koalition bedeuten kann – Risiko.