Es ist ein Déjà-vu. Wieder hat das Seenotrettungsschiff „Aquarius“ Menschen im Mittelmeer gerettet, und wieder gibt es ein Gezerre unter den EU-Mitliedstaaten über die Aufnahme der Flüchtlinge. Als im Juni Italien und Malta der „Aquarius“ zu Zugang zu den Häfen verweigerten, war es Spanien, das sich der Migranten erbarmte. Doch am Dienstag sah es nicht danach aus, dass die spanische Regierung diesmal erneut einspringen würde. Die Zeitung „El Pais“ berichtete, dass die Regierung des Sozialisten Pedro Sanchez zumindest nicht zum gegenwärtigen Zeitpunkt bereit sei, wie schon im Juni das Flüchtlingsschiff aufzunehmen. Nach dem internationalen Seerecht sei nicht Spanien, sondern Länder mit nähergelegenen Häfen dazu verpflichtet, berichtete die Zeitung aus Regierungskreisen in Madrid weiter.



Am vergangenen Freitag hatte die von den Organisationen „Ärzte ohne Grenzen“ und „SOS Méditerranée“ betriebene „Aquarius“ 141 Menschen vor der Küste Libyens aufgenommen. Der Großteil der Geretteten stammt nach den Angaben des Geschäftsführers der deutschen Sektion von „Ärzte ohne Grenzen“, Florian Westphal, aus Eritrea oder Somalia. Am Dienstag lag das Schiff zwischen Malta und Italien fest. Seit mehreren Monaten verfolgen beide Länder einen harten Kurs gegen Flüchtlingsorganisationen. Zuletzt hatte Italiens Innenminister Matteo Salvini von der rechtsextremen Lega-Partei getönt, dass die „Aquarius“ „niemals einen italienischen Hafen sehen" werde.



Unterdessen erklärten die die Hafenbehörden im südfranzösischen Sète zur Aufnahme der „Aquarius“ bereit, sofern die Genehmigung der französischen Behörden vorliege. Auch der Vorsitzende der korsischen Regionalregierung, Gilles Simeoni, bot einen sicheren Hafen an. Bei der letzten Odyssee des Schiffes im Juni hatte die Regierung in Paris unter Hinweis auf das Seerecht den Zugang des Schiffes zu einem französischen Hafen verweigert. Nachdem das Schiff aber im spanischen Valencia eingelaufen war, hatte sich Frankreich zur Aufnahme von 78 der insgesamt 630 Migranten auf dem Schiff bereit erklärt. Am Dienstag sah es nicht danach aus, dass das Schiff in einem französischen Hafen einlaufen könnte. Laut französischen Medienberichten befürchtet die Regierung in Paris, dass sich die Flüchtlingsroute über das Mittelmeer in diesem Fall Richtung Frankreich verlagern könnte.



Flüchtlingszahlen in Spanien gingen in die Höhe

Bereits nach dem Einlaufen der „Aquarius“ in den Hafen von Valencia waren die Flüchtlingszahlen in Spanien gestiegen. Am Wochenende war eine Vereinbarung zwischen Deutschland und Spanien in Kraft getreten, der zufolge bereits in Spanien registrierte Asylbewerber, die an der deutsch-österreichischen Grenze aufgegriffen werden, binnen 48 Stunden in das iberische Land zurückgeschickt werden können. Nach den Angaben des Bundesinnenministeriums wurden an der Grenze zwischen Deutschland und Österreich noch keine in Spanien registrierten Flüchtlinge aufgegriffen. Dies ist keineswegs verwunderlich: Flüchtlinge, die von Spanien weiterziehen, wählen in der Regel die Route über Frankreich.



Polizei für zusätzliche Kontrollen an Grenze zu Frankreich

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sieht aufgrund der gestiegenen Flüchtlingszahlen in Spanien einen Bedarf für verstärkte Kontrollen an der Grenze zwischen Deutschland und Frankreich. „Wenn sich die Migrationsbewegungen von der Balkanroute auf die westmediterrane Route verlagern, dann muss die Bundespolizei auch mehr Präsenz an der deutsch-französischen Grenze zeigen können“, sagte der GdP-Vizebundesvorsitzende Jörg Radek dem Tagesspiegel. Allerdings reiche für entsprechende Kontrollen das gegenwärtige Personal nicht aus, sagte Radek. So würden bei der Bundespolizeiinspektion in Offenburg rund 450 zusätzliche Beamte benötigt, um mit mobilen Kontrollen besser auf unerlaubte Einreisen zu reagieren oder anhand der Datei Eurodac abzugleichen, ob Flüchtlinge bereits in anderen EU-Ländern registriert wurden. Aufgrund des Wegfalls der Personenkontrollen im Jahr 1995 können an der Grenze zu Frankreich allerdings keine starren Kontrollen wie am Grenzabschnitt zwischen Deutschland und Österreich eingerichtet werden, erläuterte Radek. Deutschland macht an der Grenze zwischen Deutschland und Österreich von einer Ausnahmeregelung im Schengener Abkommen Gebrauch.