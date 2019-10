Am Rande der Ministerpräsidentenkonferenz im Schloss Elmau in Bayern hat sich Gastgeber Markus Söder (CSU) auf genau der Bank und in genau der Pose ablichten lassen wie einst Barack Obama.

Das Foto vom G7-Gipfel 2015 war damals um die Welt gegangen: wie der damalige US-Präsident auf der Bank auf dem Hotelgelände sitzt und Richtung Wettersteingebirge schaut, und wie Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit ausladender Gestik mit ihm spricht.

Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der G7-Konferenz 2015 mit US-Präsident Barack Obama bei Schloss Elmau Foto: dpa/Michael Kappeler/Pool

Merkel fehlt zwar auf dem aktuellen Foto, das der bayerische Ministerpräsident am Freitag via Twitter und Instagram verbreitete. Aber Söder ist auf dem Foto in exakt der Position zu sehen wie einst Obama, mit auf der Banklehne ausgestreckten Armen.

„Heute zweiter Tag von #Elmau. Nochmal nachdenken, bevor es losgeht“, schrieb er dazu.



Die Ministerpräsidenten der Länder suchen auf ihrer Jahreskonferenz am Freitag gemeinsame Positionen unter anderem in Sachen Föderalismusreform und Klimaschutz-Finanzierung. Aber auch neuer Streit über die Bildungspolitik könnte die Runde beschäftigen. (dpa)