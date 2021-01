Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• „Verdammte Trottel“ – Astrazeneca-Streit wird zur Schlammschlacht: Ist der Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers bei älteren Menschen kaum wirksam? Medienberichte legen das nahe. Experten vermuten ein Missverständnis.

• Merkel sieht vor allem zwei Hürden für das Lockdown-Ende: Um die Maßnahmen zu lockern, müssten wichtige Weichen gestellt werden – doch einiges ging schief. Eine Ministerin geht mit einem Appell in die Offensive.

• Verfassungsschutz beobachtet AfD in Sachsen-Anhalt: Der Landesverband zählt zu den radikalsten: Jetzt beobachtet der Verfassungsschutz die AfD in Sachsen-Anhalt.Was bedeutet das für die Gesamtpartei?

• Tesla will in Berlin Massenproduktion für neue Super-Batterien aufbauen: Elon Musk wird in Grünheide nicht nur Autos, sondern auch eine neue Generation von Batteriezellen herstellen.Erste Stellenausschreibungen gibt es schon.

• Italiens Regierungschef Conte reicht Rücktritt ein: Italiens Regierungschef Giuseppe Conte will sein Rücktrittsgesuch bei Staatspräsident Mattarella einreichen. Er reagiert damit auf die politische Krise im Land.

Was wurde diskutiert?

• Joe Bidens erste Tage im Amt: Die USA waren in den vergangenen Jahren kein moralisches Vorbild mehr – sie können es wieder werden, glaubt Juliane Schäuble.

• Die Rückkehr von Pal Dardai: Vor zwei Jahren war Pal Dardai Hertha BSC nicht mehr gut genug. Jetzt braucht der Klub genauso einen Trainer wie ihn. Hertha BSC sucht Maß und Mitte, kommentiert Stefan Hermanns.

• Mehr Naturschutz wagen: Nur, wenn mehr Lebensräume auf dem Planeten geschützt werden, lässt sich das Artensterben aufhalten. Doch alleine mehr Reservate reichen dafür nicht, argumentiert Sinan Reçber.

• Irrsinnige Olympia-Ambitionen: Das IOC hat das Angebot aus Florida bekommen, das Feuer dort zu entzünden. Das Pendel schwenkt wohl doch Richtung Egoismus. Denn die Olympischen Spiele sind ein anderer Schnack als das bisschen Super Bowl, meint Claus Vetter.

Was können Abonnenten lesen?

• Corona-Infektionsquelle Krankenhaus: Nur eine Nacht war die Mutter in der Klinik. Für eine Darmspiegelung. Dort steckt sie sich mit Corona an – und überlebt nicht. Es ist kein Einzelfall. Wenn die Routine-Untersuchung zur tödlichen Gefahr wird, lesen Sie hier.

• Was eine Stressmanagement-Expertin Familien im Lockdown rät: Für viele Familien bedeutet die Corona-Pandemie Stress. Stephanie Warsow gibt Tipps, was Eltern tun können, um die Krise mental gut zu überstehen. Sie sagt: „Achtsamkeit hat nicht unbedingt etwas mit Ruhe zu tun.“

• Berliner Läden mit Delikatessen aus aller Welt: In unserer neuen Serie „Die Welt probieren“ stellen wir Berliner Delikatessenläden vor – und ihre Rezepte und Tipps. Drei kulinarische Reisen in die Schweiz, nach Italien und Griechenland.

• Frühjahrsputz auf dem Meer: Unmengen Plastikabfall landet in den Meeren. Umweltschützer setzen dagegen auf Schiffe, die den Kunststoff herausfischen – womöglich vergebens. Können Müllsammelschiffe die Ozeane von Plastik befreien?

Was können wir unternehmen?

Einen Film schauen: Die Verfilmung des Bestsellers von Aravind Adiga knöpft sich die Klischees des Bollywoodkinos vor. Bedient diese stellenweise aber auch.

Ein Buch lesen: Das Musical hat in Deutschland bis in die Nachkriegszeit einen schweren Stand. Wolfgang Jansen erzählt in seinem Buch die Geschichte der Kunstform auf unterhaltsame Weise.

Den Tagesspiegel-Experten-Talk vormerken: Exklusiv für unsere Abonnentinnen und Abonnenten stellt sich unser Corona-Experte Sascha Karberg am 28. Januar um 19 Uhr im Video-Live-Chat Ihren Fragen. Alle Infos dazu finden Sie an dieser Stelle.

Was sollte ich für morgen wissen?

Im Streit um knappe Corona-Impfstoffe will die EU am Mittwoch den Hersteller Astrazeneca zur raschen Lieferung vertraglich zugesicherter Mengen bringen: Die EU-Kommission hat Vertreter des Konzerns für 18.30 Uhr zur Krisensitzung einbestellt. Den angegebenen Grund - Probleme in der Lieferkette - will die EU nicht gelten lassen.

Zum 76. Jahrestag der Befreiung des früheren deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz wird sich die Gedenkfeier am Mittwoch um 16.00 Uhr mit dem Schicksal der dort inhaftierten und ermordeten Kinder befassen. Wegen der Corona-Pandemie werden die Feierlichkeiten statt auf dem ehemaligen Lagergelände diesmal online stattfinden. Sie können über die Webseite der Gedenkstätte, über soziale Medien sowie per Youtube verfolgt werden.

Inmitten der Corona-Krise legt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier am Mittwoch den Jahreswirtschaftsbericht vor. So viel ist bereits klar: Nach einem Einbruch der Wirtschaftsleistung 2020 rechnet die Bundesregierung in diesem Jahr laut Bericht mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 3,0 Prozent – doch im Oktober vergangenen Jahres war sie noch von 4,4 Prozent ausgegangen.

Zahl des Tages:

17,50 Euro beträgt der Rundfunkbeitrag derzeit (erhöht wird er nach dem Koalitionsstreit in Sachsen-Anhalt erstmal nicht). Alle, die sich gefragt haben, ob sie den Beitrag auch bar in ihrer Landesrundfunkanstalt abliefern können, sind heute leider auch nicht schlauer geworden. Denn das EuGH, das darüber heute geruteilt hat, sagt: Wenn der Staat das zulässt, ja. Wenn nicht, dann nicht. Nun muss das Bundesverwaltungsgericht den Fall prüfen.