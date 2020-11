Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• Flickenteppich bei Infektions-Schutzmaßnahmen? Scheinbar hatten sich die Länder auf weitere Beschränkungen geeinigt – doch erste Länderchefs rücken bereits wieder von den Vorschlägen ab. Der Überblick, wer jetzt wo querschießt.

• Grundbuchamt nennt Kaufpreis für Spahns Millionen-Villa in Berlin-Dahlem: Der CDU-Politiker hat im Corona-Sommer ein „Baudenkmal in Bestlage“ erworben. Der Preis dafür kann kein Geheimnis bleiben – auch wenn Spahn es gerne so hätte (wir dürfen den Preis allerdings immer noch nicht nennen...).

• Machtübergabe ja, aber mit Hindernissen: Der abgewählte US-Präsident Donald Trump leitet die Transition ein, ohne seine Niederlage einzugestehen. Dahinter steckt ein Ziel, das er durchaus erreichen könnte: Nämlich Joe Biden das Regieren schwer zu machen.

• Berlin fehlen familientaugliche Wohnungen: Jede zweite neue Wohnung in Berlin hat weniger als drei Zimmer. Investoren bauen lieber klein, um mehr Gewinn einzufahren. Das hat Folgen.

• Berlins Bürgermeister setzt sich im Streit um Tierversuche durch: Justizsenator Behrendt (Grüne) wollte in der zuständigen Kommission die Tierschützer stärken - Wissenschaftler befürchteten eine Forschungsblockade. Es kommt anders.

Was wurde diskutiert?

• Kritik an der Corona-App: Um die Infektionszahlen einzudämmen, wird auch über weniger Datenschutz für die App nachgedacht. Ein beliebter, aber völlig falscher Ansatz, schreibt meine Kollegin Miriam Schröder aus dem Digital-Team.

• Der Dax wird vergrößert: Der deutsche Aktienindex wächst von 30 auf 40 Titel. Das bildet die Wirtschaft besser ab, hilft Anlegern und ist deshalb ein Gewinn für den Finanzplatz. Doch ein Punkt fehlt bei der Reform, meint meine Kollegin Carla Neuhaus

• Unter Biden haben die Erwachsenen wieder das Sagen: Biden und sein Team wissen, wie man regiert. Trump mag blockieren und lügen – das System hat ihn schließlich besiegt, fasst unsere Washington-Korrespondentin Juliane Schäuble die Lage nach der Wahl zusammen.

• Ist der Weihnachtshype nicht ein bisschen verlogen? Wer Weihnachten sehnsuchtsvoll für das Fest der Familienliebe hält, möge sich bitte kurz vorstellen, wie zum Gänsebraten die Verschwörungstheorien durchgekaut werden. Eine Glosse von Ariane Bemmer.

Was können Abonnenten lesen?

• Illegale Corona-Raves und kaputtgetanzte Hüften: Wenige prägten die Musikszene Berlins so wie sie: Labelchefin und DJ Ellen Allien spricht über Lautsprecher im Fenster, die Folgen ihrer Musikleidenschaft und geschlossene Clubs.

• Das Netzwerk radikaler Impfgegner - und wie sie sich organisieren: Zweifler, religiöse Fundamentalisten und ein Kennedy an der Spitze. Wer hinter den Protesten gegen den Corona-Impfstoff steckt.

• "Immer öfter folgt dem Virus eine tiefe Erschöpfung“: Muskelschwäche, Gedächtnisstörungen und Psychosen: Warum leiden viele Menschen unter solchen Post-Covid-Symptomen - und wie sind sie heilbar?

• So gering ist die Wahrscheinlichkeit, mit Einzelaktien Gewinn zu machen: Eine Studie mit einer Auswertung aller US-Aktien erklärt, warum es schwer ist, mit Einzelaktien reich zu werden. Experten raten zu anderen Anlageformen.

Was können wir unternehmen?

Kochen: Kleiner Aufwand, großer Genuss: Einfache Rezeptideen aus unserer Redaktion. In Teil 23 gibt es ein vegetarisches Rund-um-Wohlfühlessen ohne Aufwand: Sardische Gnocchi mit Salbei.

Tagesspiegel-Podcast hören: Ingo Bauer hat seit Jahren keinen festen Wohnsitz. Im Checkpoint-Podcast erzählt er, wie es dazu kam und was in der Debatte um Obdachlosigkeit schief läuft.

Ein Buch lesen: Elvia Wilk macht Berlin in ihrem Debüt zum metastasierten Albtraum des Kapitalismus. Ihr gelingt eine Mischung aus böser Satire und Beziehungsdrama.

Musik hören: Joni Mitchell veröffentlicht ihr unbekanntes Frühwerk. Es zeigt, wie die Folksängerin zum gefeierten Popstar aufstieg – und zur Stimme der Gegenkultur.

Was sollte ich für morgen wissen?

Am Mittwoch kommt Angela Merkel voraussichtlich um 14 Uhr mit den Länderchefinnen und -chefs per Videokonferenz zusammen, um die Fortführung der Corona-Maßnahmen zu beraten. Heute morgen dachte man noch, es wird eine harmonische Schalte. Aber die Entwicklung heute deuten nicht darauf hin. Wir halten Sie, wie immer, morgen superaktuell auf dem Laufenden.

An dieser Stelle auch die Korrektur eines Drehers von gestern: Heute Abend spielen in der Fußball-Champions-League Borussia Dortmund und RB Leipzig, nicht wie beschrieben Bayern und Mönchengladbach. Die Spiele mit deutscher Beteiligung laufen um 21 Uhr.

Zahl des Tages:

2 Meilen ist der geplante Tunnel unter dem Weltkulturerbe Stonehenge lang, der einer Autobahn den Weg ebnen soll. Die archäologische Fachwelt ist entsetzt. Doch den konservativen Verkehrsminister Grant Shapps, der die Entscheidung letztlich absegnete, ficht das nicht an. Er setzte sich mit seinem Beschluss über den 560-seitigen Bericht seiner eigenen Planungsbehörde hinweg, die von diesem Projekt abriet. Jetzt können nur noch die Druiden helfen.