Was ist passiert?

• Kanzlerkandidatin Baerbock verliert deutlich an Ansehen. Der Höhenflug von Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock in Umfragen ist erstmal vorbei. Im aktuellen Politbarometer liegt ihre Partei aber noch knapp vor CDU/CSU. Von Sven Lemkemeyer.

• Der Mensch greift seit Jahrtausenden massiv in Ökosysteme ein. Homo sapiens prägt das Angesicht des Planeten und die Artenzusammensetzung schon weit länger als bisher vermutet. Heute aber rasanter denn je. Von Roland Knauer.

• Reporter erschlich sich Diana-Interview 1995. Prinz Harry macht Medien für Tod seiner Mutter verantwortlich. Prinzessin Diana sprach 1995 in einem Interview über die Affäre ihres Mannes. Das Interview kam durch unlautere Methoden zustande. Ihre Söhne sind entsetzt.

• Bundespräsidentenamt: Gedankenspiele mit Steinmeier – oder Göring-Eckardt? FDP-Parteichef Christian Lindner befürwortet eine zweite Amtszeit Steinmeiers als Bundespräsident. Doch es könnte auch andere Überlegungen geben. Von Stephan-Andreas Casdorff.

• Lego zelebriert mit neuen Figuren die sexuelle Vielfalt. „Jeder ist großartig“ - so heißt ein neues Set von Lego. Es handelt sich um elf einfarbige Figuren, die als Ganzes die Farben des Regenbogens zeigen.

Was wurde diskutiert?

• Es ist Zeit, mit der Hamas zu reden. Weder die Ein- noch die Zweistaatenlösung scheint zu funktionieren. Was aber dann? Um das auszuloten, sollte Israel mit einem Prinzip brechen. Ein Kommentar von Malte Lehming.

• Hackerattacken auf den Westen: Der Dritte Weltkrieg findet im Cyberspace statt. Die Europäische Union tut viel zu wenig, um sich gegen virtuelle Attacken aus Russland und China zu schützen. Ein Gastbeitrag von Günther H. Oettinger.

• Baerbock ist den eigenen Ansprüchen nicht gerecht geworden. Die Kanzlerkandidatin der Grünen steht im öffentlichen Fokus, doch Baerbock nutzt ihre Chance nicht. Ihr jüngster Fehler könnte haften bleiben. Ein Kommentar von Felix Hackenbruch.

• Philipp Lahm sagt als DFB-Präsident ab. Ein Job, den keiner will. Die Suche nach einer neuen Spitze beim DFB wird schwer. Bisher gibt es nur Absagen. Mitleid sollte man mit dem Verband nicht haben. Ein Kommentar von Martin Einsiedler.

Was können Abonnent:innen lesen?

• Zehn Tipps für ein schönes Pfingstwochenenende. Kino, Freibad oder Biergarten: In Berlin öffnen ab Freitag viele lang vermisste Orte wieder. Empfehlungen, wo sich ein Besuch besonders lohnt. Von Thomas Wochnik, Birgit Rieger, Christiane Peitz und Jana Weiss.

• Endlich wieder unter Menschen. Aber – sind wir überhaupt noch gesellschaftsfähig? Die Biergärten öffnen, Museen auch, die Stadt gehört wieder den Menschen. Eine ekstatische Zeit könnte anbrechen. Aber sind wir wirklich bereit dafür? Ein Essay von Deike Diening.

• Ist das das Ende des Höhenflugs von Annalena Baerbock? Pleiten, Pech und Palmer: Grünen-Chefin Baerbock hat bislang kaum Fehler gemacht. Doch die verspätete Meldung ihrer Nebeneinkünfte könnte heikel für ihre Kanzlerkandidatur werden. Von Felix Hackenbruch.

• „Presse, Jansen, Frank“ - Wie es ist, auf einer Neonazi-Feindesliste zu stehen. Auf der Festplatte eines Berliner Rechtsextremisten finden Ermittler Fotos unseres Reporters. Hier beschreibt er seine Erfahrungen – bis hin zu Morddrohungen. Von Frank Jansen.

Was können wir unternehmen?

Lesen: Die Zeit, der Raum und die Provinz. In der Spur von Lévi-Strauss, Rabelais und den Sumpfbewohnern des Deux-Sèvres: Mathias Énards wilder, überbordender Roman „Das Jahresbankett der Totengräber“.

Gucken: Endlich wieder Museum! Diese Schau ist der perfekte Einstieg in den Kunstgenuss. Die Gemäldegalerie zelebriert mit einer großen und beeindruckenden Ausstellung die Pracht der Spätgotik.

Was sollte ich für morgen wissen?

Letztes Jahr ist der Eurovision Contest wegen Corona erstmals ausgefallen. Obwohl die Pandemie noch nicht vorbei ist, kehrt der ESC dieses Jahr zurück, wenn auch unter Coronabedingungen. Am Samstag Abend steigt das Finale in Rotterdam. Für Deutschland geht der Hamburger Jendrik mit Ukulele und einem Lied gegen Hass ins Rennen.

Einen Tag nach dem Welt-Gesundheitsgipfel in Rom empfängt Papst Franziskus EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Der Papst will von der Leyen im Apostolischen Palast empfangen, teilte der Vatikan mit.

Tag der biologischen Vielfalt. Immer mehr Tiere und Pflanzen sterben aus, das heißt die biologische Vielfalt nimmt ab. Darauf soll der Tag der Biodiversität hinweisen. Denn das Aussterben hat verheerende Folgen für die Natur und auch den Menschen.

Letzter Bundesliga-Spieltag: Alle neun Partien finden parallel um 15.30 Uhr satt. Zwei wesentliche Entscheidungen stehen noch aus, im Abstiegskampf und im Kampf um den europäischen Wettbewerb.

Zahl des Tages!

11: Nach elf Tagen endlich eine Feuerpause. Nach elf Tagen, in denen die Hamas Israel mit Raketen beschoss und Israel Luftangriffe auf den Gazastreifen flog, ruhten in der Nacht auf Freitag die Waffen. Die Einstellung der Kämpfe, von der man nicht weiß, wie lange sie anhalten mag, bedeutete fürs erste ein Ende der tödlichen Gewalt. Eine Erleichterung für die Zivilbevölkerung. Doch eine dauerhafte Lösung der tieferen Probleme ist nicht in Sicht. Lesen Sie hier in unserem Newsblog, wie sich die Dinge in Nahost entwickeln.