Was ist passiert?

• Nur jeder vierte Fernzug fährt - was Bahnreisende jetzt tun können. Man kann Tickets gratis stornieren oder später fahren. Bei Verspätungen gibt es Entschädigungen. Die Bahnkonkurrenten fahren. Viele steigen auf Fernbusse und Mietwagen um, schreibt Heike Jahrberg. Wenn Sie über alle Entwicklungen vor allem auch mit Blick auf die Situation in Berlin informiert bleiben wollen, lesen Sie hier unseren Newsblog zum Bahnstreik.

• Undurchsichtige Corona-Datenlage - das Rätsel um die unfreiwillig Ungeimpften. Von den politischen Verschärfungen bleiben jene, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, verschont. Doch sie sind eine nebulöse Minderheit. Von Christoph Rieke.

• „Unverantwortlich“ oder „nachvollziehbar" - die Abschaffung der kostenlosen Corona-Tests spaltet das Land. Ab dem 11. Oktober müssen Ungeimpfte für Corona-Schnelltests zahlen. Ob dies fair ist, darüber gehen die Meinungen auseinander. Unklar ist zudem noch der Preis, schreibt Sven Lemkemeyer.

• Fristlos wegen „Pflichtverletzung“ - Bezirksamt Neukölln kündigt Berliner Remmo-Clan die Villa. Die Großfamilie soll das Anwesen verlassen. Ob das klappt, ist äußerst unsicher. Ein Familienmitglied spricht von „Wahlkampf“-Manöver, schreibt Pascal Bartosz.

• SPD holt in Umfrage auf, Union verliert drei Prozentpunkte – schlechte Werte für Laschet. In einer Forsa-Umfrage liegt die SPD nur noch vier Prozentpunkte hinter CDU/CSU. Für die meisten Wähler ist der Unions-Spitzenkandidat verantwortlich.

Gerhard Schröder war zu Kanzlerzeiten ein großer Currywurst-Fan - und ist es heute noch. Foto: Thomas Imo/Imago

Was wurde diskutiert?

• Nach dem Bund-Länder-Gipfel – bessere Aussichten für den Corona-Herbst. Das Impfen hilft. In diesem Herbst beginnt die Rückkehr zur Normalität. Es ist gut, dass der Staat sich nun zurücknehmen will. Ein Kommentar von Albert Funk.

• Studie offenbart Mängel bei digitaler Kompetenz: Ahnungslos vor der Enter-Taste. Die Digitalisierung schreitet voran, aber viele Menschen verstehen die Sprache der Zukunft nicht. Das erleichtert Manipulation und ist gefährlich. Ein Kommentar von Ariane Bemmer.

• Ordnungspolitik neu gedacht - nur ein starker Staat kann den Zusammenbruch der Wirtschaft verhindern. Durch technologischen Wandel und Globalisierung droht mehr Marktversagen - der Staat muss stärker und unabhängiger ordnen als zuvor. Ein Gastbeitrag von Marcel Fratzscher.

• Gerhard Schröder, die Currywurst, die Veggie Days - Politik geht durch den Magen. Eine Gesellschaft wandelt sich, die Parteien haben es immer noch nicht gemerkt: Wie ein Autokonzern den ethischen Konsum praktiziert. Ein Kommentar von Gerrit Bartels.

Bild aus einer vergangenen Zeit. Die Bundeswehr in Afghanistan. Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Was können Abonnent:innen lesen?

• „Es fehlen konkrete Impfanreize“ – Virologe Martin Stürmer zu den Corona-Beschlüssen der Regierung. Nach der Bund-Länder-Konferenz rät der Virologe Martin Stürmer dazu, Ungeimpfte per PCR testen zu lassen, er empfiehlt eine Maske für Geimpfte und eine Testpflicht auch für geimpfte Reisrückkehrer. Von Jan Kixmüller.

• Im Osten was Neues - wie die CDU im Berliner Osten die Linke ablösen will. Termine auf rotem Teppich? Nicht hier. Die Christdemokraten in Ost-Berlin helfen bei kaputten Aufzügen und Müll am Spielplatz. Die CDU wird zur Kümmerer-Partei – und gefährlich für die Linke. Von Hannes Heine.

• „Ihr Deutschen habt uns für euren Krieg benutzt“. Er arbeitete für die Bundeswehr – jetzt flieht er vor den Taliban. In seinen Videobeiträgen bezeichnete Samim Jabari die Taliban als unislamische Mörder. Sein Arbeitgeber: die Bundesrepublik Deutschland. Ein Hilferuf aus Kabul – „Bitte retten Sie uns vor dem Tod.“ Von Vornelius Dieckmann.

• Preise stiegen im Juli um 3,8 Prozent - wie Sie Ihr Vermögen vor der Inflation schützen. Bei einer Inflation von 4 Prozent werden aus 50.000 Euro Kaufkraft binnen zehn Jahren 33.000 Euro. Lesen Sie hier, wie Sie Ihr Geld anlegen, um das zu verhindern. Von Veronika Csizi.

Was können wir unternehmen?

Lesen 1. David Peace hat den Kriminalroman neu erfunden. In „Tokio, neue Stadt“ erkundet er eine Gesellschaft der Sieger und Besiegten. Es ist ein Roman voller Härten – und Zartheit. Eine mitreißende Reise in Japans gedemütigte Nachkriegsgesellschaft.

Lesen 2. Das Debüt von Ferdinand Schmalz ist wie Fleischstrudel mit Blätterteig. Der Bachmannpreisträger von 2017 versteht sich auf die Kunst und aufs Essen. „Mein Lieblingstier heißt Winter“ verbindet beides – und ist ein fulminantes Romandebüt.

Lesen 3. Schriftsteller Alex Haley - der Autor, der die Sklaverei ins Fernsehen brachte. Er schrieb mit der Autobiografie von Malcolm X und dem Roman „Roots“ Schlüsselwerke afroamerikanischer Literatur. Eine Erinnerung zum 100. Geburtstag vom Kollegen Andreas Busche.

Was sollte ich für morgen wissen?

1. Fortsetzung des bundesweiten Lokführer-Streiks im Personenverkehr.

2. Online-Pk des FC Bayern mit Trainer Nagelsmann vor dem Spiel bei Borussia Mönchengladbach zum Bundesligastart am 13.08..

3. Sambias Wähler bestimmen neues Parlament und Präsidenten.

4. Statistisches Bundesamt zu empfangenen Rentenleistungen und deren Besteuerung.

Zahl des Tages!

Wie viele Deutsche sind wirklich schon geimpft? 91,6 Prozent der Menschen sollen impfbereit oder sogar schon geimpft sein. Hatte man da nicht zuletzt einen anderen Eindruck gewonnen? Offenbar gibt es Unsicherheiten bei Impfquoten-Interpretation. Ein Report des Robert-Koch-Instituts legt nahe, dass die Impfquoten in Deutschland unterschätzt werden.