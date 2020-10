Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• Söder schickt ersten Landkreis zurück in den Lockdown: Bayern verhängt wegen der Ausbreitung der Pandemie im Landkreis Berchtesgadener Land einen Lockdown. "Das wird das härteste Protokoll sein, das man da anwenden muss", sagt CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder. Es ist der erste Lockdown während der zweiten Welle in Deutschland. Mehr Corona-News des Tages lesen Sie in unserem Coronavirus-Blog.

• Chef der Bundesärztekammer warnt vor Panikmache: Weitere Beschränkungen der Bewegungsfreiheit hält Klaus Reinhardt für unangebracht. Er sagt: „Ganz so ernst kann ich die Lage aktuell nicht nachvollziehen.“ Die aktuellen Kontaktbeschränkungen seien hingegen sinnvoll.

• Lehrer in Paris enthauptet: Der Mord an einem Lehrer, der Mohammed-Karikaturen zeigte, erschüttert Frankreich. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Terrorakt.

• BER-Chef rechnet zum Eröffnungstag mit rund 5000 Fluggästen: Wenn eine Woche nach der BER-Eröffnung der Flughafen Tegel schließt, rechnet Engelbert Lütke-Daldrup am Terminal 1 mit rund 16.000 Passagiere. Insgesamt liegt die Auslastung bei 20 Prozent. Warum die Eröffnung des Pannen-Airports sich um schlappe neun Jahre verzögert hat, haben meine Kollegen aus dem Interaktiv-Ressort in einem beeindruckenden 3D-Modell rekonstruiert. Zur virtuellen Besichtigung geht es hier entlang.

• Interview mit Berliner SPD-Spitze: Giffey und Saleh wollen die SPD in den Wahlkampf führen. Ein Gespräch über das Imageproblem der Verwaltung, den U-Bahnbau und was im Bildungsbereich gut läuft. Die eher - sagen wir mal - verhaltenen Reaktionen auf das Interview aus der Berliner Koalition lesen Sie an dieser Stelle.

Was wurde diskutiert?

• Ihr hamstert wieder? Lasst den Quatsch! Die zweite Welle ist da – und mit ihr die Hamsterkäufer. In einigen Berliner Supermärkten wird das Toilettenpapier abermals knapp. Eine Glosse meiner Kollegin Angie Pohlers.

• Terror in Frankreich: Dem Attentat auf den Lehrer Samuel Paty wegen der Mohammed-Karikaturen war massives Mobbing vorangegangen. Schulen müssen lernen, so etwas besser zu deuten, fordert Frank Jansen.

• US-Plattformen löschen neuerdings Inhalte: Die großen Social-Media-Dienste zeigen endlich nicht mehr jede Fake News. Doch es ist noch viel zu intransparent, nach welchen Regeln sie löschen, kritisiert Sebastian Christ.

• Rassismus in Deutschland: Diskriminierung von Migranten kommt auch von den vermeintlich antirassistischen Linken, die dafür aber blind sind. Das erleben zu müssen, macht stumm. Ein Essay von Cigdem Toprak.

Was können Abonnenten lesen?

• Ab diesem Monatseinkommen gelten Sie in Deutschland als „reich“: Die Statistik verrät schnell, ab wann man zu den oberen zehn Prozent gehört. Beim Blick aufs Vermögen ist die Schwelle überraschend niedrig.

• Fünf Jahre im Darknet unterwegs: Der Journalist Daniel Mützel hat intensiv im Darknet recherchiert und seine Erlebnisse in einem Buch verarbeitet. Was ihn neben kulanten Drogendealern und frustrierten Polizisten überrascht und schockiert hat, erzählt er hier.

• Ist Berlin das Neukölln Deutschlands? Franziska Giffey will Regierende Bürgermeisterin werden. Neukölln hat sie schon regiert. Der Bezirk erzählt alles über sie, das man wissen muss.

• Ein neuer, verblüffender Ansatz in der Demenz-Therapie: Hunderte Milliarden Euro wurden bei der Suche nach einer Therapie der Demenzkrankheit auf einen Irrweg vergeudet. Jetzt machen neue Erkenntnisse neue Hoffnung.

Was können wir unternehmen?

Backen: Kleiner Aufwand, großer Genuss... jedes Wochenende gibt es im Genuss-Ressort eine neue Backidee. In Teil 15 machen wir uns mal gar keinen Stress, sondern einen Auflauf.

Fernschauen: Die britische Komikerin Michaela Coel hat in einer Serie eigene Erfahrungen verarbeitet. "I May Destroy You" ist einer der Fernseh-Höhepunkte des Jahres. Ab Montag ist sie bei Sky zu sehen.

Ein Buch lesen: Iwan Bunin war der erste russische Literaturnobelpreisträger. Mit „Leichter Atem“ erscheinen Erzählungen aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg.

Eine Ausstellung besuchen: Die Schau „Die wilden 20er – Nach(t)leben einer Epoche“ zeigt den bis heute fortwirkenden Einfluss von Neuer Sachlichkeit und magischem Realismus.

Was sollte ich für morgen wissen?

Morgen startet die Fußball-Champions-League in ihre neue Saison. Den Start aus deutscher Sicht machen Borussia Dortmund und RB Leipzig.

Beginn des Prozesses gegen drei Jugendliche wegen der tödlichen Auseinandersetzung am Augsburger Königsplatz. Der Fall machte damals deutschlandweit Schlagzeilen. Ein damals 17 Jahre alter Jugendlicher soll am Nikolaustag 2019 nach einem verbalen Streit einem 49-Jährigen einen Faustschlag versetzt haben, wodurch das Opfer an einer Hirnblutung starb.

Zahl des Tages

2 neue Features hat die Corona-Warn-App. Nun kann die App auch länderübergreifend über eine möglicherweise gefährliche Begegnung mit Corona-Infizierten warnen. Außerdem wurde die App um eine Tagebuch-Funktion erweitert. Darin können infizierte Nutzer ihre Krankheitssymptome eintragen. Mit Hilfe dieser Angaben kann der Algorithmus der App das Infektionsrisiko präziser berechnen. Die App wurde bisher knapp 20 Millionen Mal heruntergeladen.