Was ist passiert?

• Erdbeben erschüttert die Türkei - Tsunami-Alarm im Mittelmeer.

Rund 30 Sekunden soll die Erde gebebt haben, Staub stieg auf, das Meer trat in Form eines Tsunamis über die Ufer: Bei einem starken Erdbeben in der östlichen Ägäis stürzten Gebäude ein, es gab Tote und Verletzte - und Nachbeben.

• Die neuen Corina-Regeln ab dem 2. November: Das gilt im Detail.

Es gibt wieder einen Teil-Lockdown in Berlin. Welche Verbote kommen dazu, welche fallen weg? Wo müssen Masken getragen werden? Ein aktueller Überblick von Julius Betschka, Silvia Perdoni, Ingo Salmen.

• Wo der Teil-Lockdown widersprüchlich ist - die Maßnahmen im Check.

Am 2. November sollen deutschlandweit die neuen Corona-Beschlüsse in Kraft treten. Ein Blick auf Widersprüche, rechtliche Bedenken und eine mögliche Klagewelle von Sinan Recber und Anna Thewalt.

• Biontech will bald Antrag auf Zulassung eines Impfstoffs stellen

Ugur Sahin, Chef der Mainzer Firma, erwartet, dass die entscheidenden Studiendaten in Kürze vorliegen und seine Firma in zwei Wochen loslegen kann. Wie schnell und wie überhaupt es dann weiter geht, lesen Sie hier von meinem Kollegen Sven Lemkemeyer.

• Sawsan Chebli spricht über ihre Niederlage gegen Michael Müller.

„Viele Funktionäre hatten Angst vor dem Tag danach.“ Im Kampf gegen Michael Müller um die Bundestagskandidatur erreichte Chebli 40 Prozent. Es reichte nicht. Julius Betschka sprach mit der Frau, die glaubt, sie wäre die bessere Wahl gewesen.

Was wurde diskutiert?

• Teil-Lockdown: Die Rede vom Rechtsbruch bedient einen falschen Mythos.

Es steckt viel Rhetorik in der Diskussion um die Pandemiepolitik. Sie vertuscht, dass der Weg der Regierung trotz Defiziten demokratisch ist. Ein Kommentar von Jost Müller-Neuhof.

• Warum anständige Konservative die US-Wahl bereits verloren haben.

Donald Trump hat sie politisch heimatlos gemacht – die echten, wahren Konservativen. Für den Präsidenten sind sie „menschlicher Abschaum“. Ein Kommentar von Malte Lehming.

• Der Täter der Dresdener Messerattacke: Gefährder und Gefährdeter.

In der Debatte um den IS-nahen Dresdner Täter zeigt sich die ganze Spannung von Asylpolitik und innerer Sicherheit. Ein Zwischenruf von Barbara John.

• Nach Bedford-Strohms Abschiedsanküdigung - wie geht's weiter bei der Evangelischen Kirche?

Heinrich Bedford-Strohm geht, und die EKD sucht eine neue Spitze. Um diese Herausforderungen geht es jetzt. Ein Kommentar von Stephan-Andreas Casdorff.

Noch ein Jahr Deutschlands oberster Lutheraner. Heinrich Bedford-Strohm in der Wittenberger Schlosskirche. Foto:Friedrich Stark/ imago images/epd

Was kann ich als Tagesspiegel-Abonnent lesen?

• Partei im Aufwind: Was treibt die Jugend zu den Linken?

Lange wurde sie von Nachwuchsproblemen geplagt. Heute kann die Partei vermelden: Fast jedes fünfte Mitglied ist unter 30 Jahre alt. Ein Rekord, wie Inga Barthels schreibt.

• Der Staat kann sie nicht schützen: Wie Berliner Juden sich selbst verteidigen.

Antisemitische Straf- und Gewalttaten häufen sich, viele Jüdinnen und Juden fühlen sich unsicher. Oliver Hoffmann bringt ihnen die Kampftechnik Krav Maga bei – mit militärischen Methoden. Tilman Schröter erklärt hier, wie das aussieht.

• Warum der BER schon zur Eröffnung eigentlich pleite ist.

6,6 Milliarden hat die BER-Baustelle gekostet. Wenn nun der Flughafen an den Start geht, wird er schnell weitere Milliarden benötigen, um die Insolvenz zu verhindern. Eine Rechnung von Thorsten Metzner.

• Corona geht auf die Psyche: Depressive Verstimmungen nehmen zu.

Die Nako-Gesundheitsstudie macht psychische Belastung durch Lockdown deutlich. Vor allem Jüngere haben existenzielle Sorgen, Frauen sind besonders betroffen, schreibt Jan Kixmueller.

Was können wir unternehmen?

Fernsehen gucken: Auftakt zum ZDF-Vierteiler "Schatten der Mörder - Shadowplay". Der Thriller mit Nina Hoss und Sebastian Koch erzählt zugleich vom Berlin des Nachkriegsjahres 1946. („Schatten der Mörder – Shadowplay“, Freitag, ZDF, 20 Uhr 15).

Musik hören: Jeden Freitag stellen Popkritiker/innen ab 21 Uhr auf Radio eins die Alben der Woche vor. Diesmal mit Stella Sommer, Elvis Costello und Eels.

Eine Ausstellung besuchen: „Into Space“ - im Haus am Waldsee. Der Raum ist eng, die Zeit wird steil. Im Haus am Waldsee stehen die Bildhauer-Experimente des Künstlers Naum Gabo neben Acrylwolke und Glühlampenmond von Berta Fischer und Björn Dahlem.

Deutsch-amerikanische Zusammenarbeit: Die Berliner Kommissarin Elsie Garten (Nina Hoss) will zusammen mit dem New Yorker Cop Max... Foto: ZDF/Stanislav Honzik

Was sollte ich für morgen wissen?

Halloween fällt praktisch aus: In Millionen Familien sieht das Halloween-Fest im Corona-Jahr an diesem Samstag anders aus. Experten sehen das übliche Um-die-Häuser-Ziehen von Kindern wegen der Corona-Pandemie sehr kritisch.Bundesfamilienministerin Franziska Giffey schloss sich der Einschätzung an: „In Gruppen von Tür zu Tür zu laufen und Süßigkeiten zu sammeln - dafür ist aktuell nicht die Zeit.“ Alternativ dürften viele Menschen Halloween zu Hause in kleinem Kreis mit Verkleidung, passendem Essen und vielleicht einem Gruselfilm begehen. Für evangelische Christen ist der 31. Oktober der Reformationstag. Er ist in neun Bundesländern Feiertag.

Elke Erb wird mit dem Büchner-Preis geehrt: Der Schriftstellerin Elke Erb wird an diesem Samstag für ihr literarisches Lebenswerk in Darmstadt der Georg-Büchner-Preis verliehen. Die Laudatio auf die 82-Jährige wird im Staatstheater der Lyriker Hendrik Jackson halten. Der mit 50 000 Euro dotierte Preis gilt als wichtigste literarische Auszeichnung in Deutschland.

Die Auszeichnung wird seit 1951 an Schriftstellerinnen und Schriftsteller verliehen, die in deutscher Sprache schreiben. Die Preisträger müssen „durch ihre Arbeiten und Werke in besonderem Maße hervortreten“ und „an der Gestaltung des gegenwärtigen deutschen Kulturlebens wesentlichen Anteil haben“.

Zahl des Tages

9. Mit neun Jahren Verspätung eröffnet am Samstag um 14.00 Uhr mit den ersten beiden Landungen der neue Hauptstadtflughafen BER. Eine Easyjet-Maschine vom Flughafen Tegel sowie ein Lufthansa-Flug aus München sollen zeitgleich auf den beiden Start- und Landebahnen des bisherigen Flughafens Schönefeld sowie des BER aufsetzen. Der neue Flughafen gilt damit als eröffnet. Eine offizielle Feier wird es angesichts der mehrfachen Verschiebungen, verdreifachten Baukosten und jahrelangen Verzögerungen aber nicht geben.