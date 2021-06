Was ist passiert?

• Berlin lockert: Der Berliner Senat hat weitere Corona-Lockerungen beschlossen. Die Testpflicht in der Außengastronomie und im Einzelhandel entfällt ab 4. Juni. Zudem hat der Senat die Rückkehr zum Präsenzunterricht an den Schulen ab dem 9. Juni beschlossen. Mehr in unserem Newsblog.

• Statistiker bezweifeln Wirkung der Corona-Notbremse: Alles gar nicht nötig? Forscher der Ludwig-Maximilians-Universität München sehen keinen unmittelbaren Zusammenhang der Notbremse mit dem Infektionsgeschehen.

• „Wahrscheinlich waren die allerwenigsten Texte korrekt“: Claas Relotius war ein gefeierter Journalist, dann stürzte er über seine Betrügereien. Jetzt hat er sein erstes Interview nach dem Skandal gegeben.

• Naomi Osaka und die Angst vor dem Tenniszirkus: Naomi Osakas Rückzug von den French Open aufgrund von Depressionen löst Betroffenheit im Tennis aus. Dabei hätte es in Paris gar nicht so weit kommen müssen.

• Schröder muss Ex-Mann seiner Frau Entschädigung zahlen: Der Ex-Mann von Gerhard Schröders Gattin gibt dem Altkanzler die Schuld für das Scheitern der Ehe. Mit einer Klage hat er nun teilweise Erfolg.



Was wurde diskutiert?

• Neues Regierungsbündnis in Israel: Ein Bündnis aus Rechten, Linken und Liberalen will Israels Premier Netanjahu los werden. Reicht das für eine stabile Koalition? Womöglich, analysiert Christian Böhme.

• Neue Namen für Mutanten: Die WHO benennt Coronamutanten mit griechischen Buchstaben, um deren Herkunftsländer zu schützen. Was heißt das für Kenia- und Simbabwe-Koalitionen?, fragt sich meine Kollegin Ariane Bemmer.

• Der zunehmend unerträgliche Ton in der Berliner Wohndebatte: Politik, Mieter- und Vermieter-Lobbys verschärfen die Auseinandersetzung ins Unerträgliche. Sie erschweren so die Lösung des Problems. Ein Kommentar von Christoph von Marschall.



Was können Abonnent:innen lesen?

• Bundesminister für Durcheinander: Jens Spahn setzt auf jede Corona-Panne gleich die nächste Ankündigung. Kein Wunder, dass der Bundesgesundheitsminister für viele ein bequemer Sündenbock geworden ist, analysiert Robert Birnbaum.

• Im Berliner „Bermuda-Dreieck“: Ein Hausprojekt steht dem wohl derzeit umstittensten Autobahnausbau Deutschlands im Weg, der A100. Auch andere Mieter im Bezirk Lichtenberg bangen. Allein ein Investor darf neue Büros planen.

• Das verdrängte Massaker von Tulsa: 300 Tote, ein Schwarzes Viertel einfach ausgelöscht von einem weißen Mob. Auch noch 100 Jahre später ringen die USA um Aufarbeitung, mit neuem Hass und alter Wut.

• Gender-Medizin ist wichtig – vor allem für das Herz der Frauen: Wer „Patient:innen“ schreibt, sollte sich das gut überlegen. Denn der „kleine“ Unterschied ist medizinisch groß. Ihn ernst zu nehmen, retten Leben.

Was sollte ich für morgen wissen?

Deutschland tritt im EM-Vorbereitungsspiel gegen Dänemark an. Los geht es um 21 Uhr.

Zahl des Tages!

1 Passagier hatte auf dem Flug von Mumbai nach Dubai eine Boeing mit 360 Sitzplätzen ganz für sich allein. Crew und Pilot begrüßten ihn persönlich. „Ich bin schon viel geflogen, aber dieses ist der beste Flug aller Zeiten“, sagte der 40-Jährige Soloflieger nach der Landung.